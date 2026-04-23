Cartier recoupe 7,9 g/t Au sur 4,0 m à l’intérieur d’un intervalle plus large de 2,3 g/t Au sur 19,0 m au secteur Hope (Cadillac) et met en évidence une nouvelle zone aurifère à haute teneur dans des sédiments sous-explorés du Pontiac

VAL-D’OR, Québec, 23 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (« Cartier » ou la « Société ») (TSX-V : ECR; FSE : 6CA) a le plaisir d’annoncer la onzième série de résultats issus du programme de forage de 100 000 m (2 foreuses), réalisé dans le Groupe sédimentaire sous-exploré du Pontiac, au secteur Hope, sur le projet Cadillac, détenu à 100 %, situé à Val-d’Or (Abitibi, Québec).

Faits saillants stratégiques – Secteur Hope

Résultats de forage (Figures 1 à 3)

Nouvelles zones

CA26-591 a rapporté 7,9 g/t Au sur 4,0 m , inclus dans 2,3 g/t Au sur 19,0 m , avec présence d’or visible .

a rapporté , inclus dans , avec . CA26-334 a obtenu 7,8 g/t Au sur 1,0 m , inclus dans 2,3 g/t Au sur 4,0 m .

a obtenu , inclus dans . CA26-335 a recoupé 3,1 g/t Au sur 3,0 m, inclus dans 1,1 g/t Au sur 11,0 m.





Zone Porphyre #1

CA26-334 a rapporté 6,2 g/t Au sur 1,0 m, inclus dans 2,7 g/t Au sur 3,0 m.





Signification pour les investisseurs

Le forage CA26-591 met en évidence une nouvelle zone aurifère à haute teneur près de la surface dans les sédiments sous-explorés du Pontiac . L’intersection est située au sud de la faille Cadillac et 50 m au sud de l’intrusion Porphyre #2 , ouvrant ainsi une toute nouvelle cible d’exploration .

. L’intersection est située au sud de la faille Cadillac et , ouvrant ainsi une . Cette nouvelle découverte présente de fortes similarités avec la minéralisation aurifère dans les sédiments de Cadillac , caractérisée par un réseau de veines et veinules de quartz-carbonates accompagnés de sulfures et d’or visible . À ce jour, seulement deux forages ont testé cette découverte , démontrant que la zone minéralisée demeure ouverte dans toutes les directions et en profondeur, ce qui indique un potentiel d’exploration important .

, caractérisée par un réseau de veines et veinules de quartz-carbonates accompagnés . À ce jour, , démontrant que la zone minéralisée demeure ouverte dans toutes les directions et en profondeur, ce qui indique un . Les forages CA26-334 et 335 ont intersecté l’intrusion Porphyre #1 , prolongeant son extension vers l’ouest sur une longueur d’au moins 1 km . Cette intrusion demeure ouverte en profondeur et suggère la présence d’un système intrusif de grande envergure .

, . Cette intrusion demeure ouverte en profondeur et suggère . La présence de deux styles de minéralisation (systèmes aurifères associés aux sédiments et aux porphyres) renforce le caractère hautement stratégique du secteur Hope pour le projet Cadillac, malgré son stade précoce d’exploration, et souligne son fort potentiel de nouvelles découvertes aurifères.





Prochaines étapes

Des forages d’expansion supplémentaires sont planifiés au secteur Hope afin de dévoiler le plein potentiel de ces deux nouveaux styles de minéralisation (sédiments et porphyres).

(sédiments et porphyres). Des forages d'exploration supplémentaires sont prévus dans le Secteur Hope afin de tester deux nouvelles cibles géophysiques prioritaires : Une forte anomalie de chargeabilité de 1 500 m, située entre les zones porphyriques existantes, afin d'évaluer le potentiel d'expansion du système minéralisé ou la présence d'un nouveau centre porphyrique ; Une anomalie magnétique ovoïde de 750 m, compatible avec un corps intrusif important, souvent associé à la minéralisation porphyrique.





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« Cette deuxième série de résultats souligne l’importance croissante du secteur Hope, qui demeure à un stade précoce de développement et offre un vaste potentiel d’exploration. La confirmation d’un système aurifère associé à des intrusions porphyriques (Porphyres #1 et #2), ainsi que d’une minéralisation aurifère encaissée dans les sédiments, améliore de façon significative le potentiel géologique du projet Cadillac. Ces découvertes témoignent de la présence de multiples systèmes de minéralisation, augmentant le potentiel d’échelle et soutenant un modèle d’exploration plus diversifié. Avec une superficie d’environ 30 km², le secteur Hope représente une opportunité de croissance significative, offrant un fort effet de levier grâce à la poursuite de l’exploration, à une possible délimitation de ressources et à la création de valeur à long terme. »

— Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.

« La région sous-explorée du Pontiac représente une opportunité de découverte particulièrement attrayante, avec de fortes indications de la présence de multiples lithologies aurifères, incluant des intrusions porphyriques et des unités sédimentaires. Au cours des prochains mois, un programme de forage élargi évaluera systématiquement le Pontiac, en ciblant de nouvelles zones de minéralisation aurifère et en testant des anomalies prioritaires. Ce programme vise à dégager un potentiel de ressources additionnel, à générer de nouvelles découvertes et à accroître de façon significative la valeur globale du projet. » — Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.

Tableau 1 : Meilleurs résultats des forages du Secteur Hope

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA26-334 173,0 177,0 4,0 2,3 ≈160



-



Incluant 173,0 174,0 1,0 7,8 Et 313,0 316,0 3,0 2,7 ≈280



Porphyre #1



Incluant 314,0 315,0 1,0 6,2 CA26-335 157,0 168,0 11,0 1,1 ≈150



-



Incluant 157,0 160,0 3,0 3,1 CA26-591 257,0 276,0 19,0 2,3* ≈190



-



Incluant 272,0 276,0 4,0 7,9

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 60 à 90% des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Figure 1 : Localisation des nouveaux résultats de forage (vue en plan régionale)





Figure 2 : Vue en plan, sections transversales et longitudinales du Secteur Hope





Figure 3 : Photos des carottes minéralisées du forage CA26-591





Secteur Hope

Le Secteur Hope, nouvellement identifié comme une zone à fort potentiel et offrant une opportunité d'exploration conceptuelle encore inexplorée, est situé immédiatement au sud de la prolifique faille Cadillac. Il pourrait abriter un nouveau type de minéralisation aurifère (gisements d’or liés à une intrusion) au sein du groupe sédimentaire du Pontiac, ce qui laisse entrevoir un potentiel de découverte important. La présence connue d'intrusions felsiques porphyriques constitue un horizon favorable à la circulation des fluides hydrothermaux. Ce secteur comprend plusieurs nouvelles cibles de forage prioritaires, identifiées grâce à la compilation et à la modélisation géoscientifiques.

Le secteur Hope, défini par au moins deux systèmes minéralisés porphyriques, est généralement et principalement associé à une minéralisation de pyrite-pyrrhotite fine et disséminée, avec une altération omniprésente en silice-biotite-séricite-carbonate, le tout recoupé par des veines et veinules tardives de quartz fumé contenant de l'or visible. Localement, des minéraux accessoires tels que la tourmaline sont observés.

Étapes clés des travaux d’exploration de 2025-2027

Programme de forage de 100,000 m (T3 2025 à T2 2027)

Cet ambitieux programme de 600 forages permettra d'étendre les zones aurifères et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel en surface. L'objectif est d’explorer le potentiel aurifère à haute teneur, à l'échelle de camp, le long des 15 km de la Zone de failles Cadillac, qui appartient pour la première fois à une seule société.

Études environnementales de base et du potentiel économique des résidus de la mine Chimo (T3 2025 à T3 2026)

Les études de base seront divisées en deux parties distinctes : 1) une revue de la littérature et 2) une caractérisation géochimique environnementale préliminaire. Les études de base permettront une compréhension globale des conditions environnementales actuelles et la conception et la mise en œuvre d’opérations qui minimisent l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. Ces études seront complétées par une évaluation du potentiel économique des résidus de l’ancienne mine Chimo, afin de déterminer si une certaine quantité d'or peut être extraite de manière rentable.

Programme d’essais métallurgiques (T4 2025 à T1 2026)

Le programme d’essais métallurgiques a pour objectif de définir les taux de récupération d’or attendus et améliorer les résultats historiques du gisement Chimo, d’établir des données de récupération métallurgique inédites pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, pour lesquels aucune donnée n'existe auparavant. Ce programme complet permettra de caractériser le matériel minéralisé, le potentiel de récupération d'or et de valider la granulométrie optimale afin de définir le schéma de traitement le plus efficace et le plus rentable. Les données générées contribueront directement à l'optimisation du développement du projet et pourraient réduire considérablement les coûts d'investissement et d'exploitation, tout en améliorant l’empreinte environnementale.

Tableau 2 : Coordonnées des collets de forage du Secteur Hope

Numéro de forage UTM Est (m) UTM Nord (m) Élévation (m) Azimuth (°) Plongée (°) Longueur de forage (m) CA26-334 331052 5319918 340 225 -64 336 CA26-335 331052 5319918 340 180 -72 348 CA26-591 333593 5319172 347 190 -44 300



Tableau 3 : Résultats détaillés des forages du Secteur Hope

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA26-334 173,0 177,0 4,0 2,3 ≈160



-



Incluant 173,0 174,0 1,0 7,8 Et 195,0 197,0 2,0 2,6 ≈175







-







Incluant 195,0 196,0 1,0 2,8 Incluant 196,0 197,0 1,0 2,4 Et 212,0 213,0 1,0 1,6 ≈190 - Et 224,1 225,1 1,0 1,0 ≈200 - Et 313,0 316,0 3,0 2,7 ≈280







Porphyre #1







Incluant 313,0 314,0 1,0 1,2 Incluant 314,0 315,0 1,0 6,2 CA26-335 157,0 168,0 11,0 1,1 ≈150











-











Incluant 157,0 158,0 1,0 4,8 Incluant 159,0 160,0 1,0 4,0 Incluant 164,0 165,0 1,0 1,0 Et 213,7 214,8 1,1 5,3 ≈200 - CA26-591 147,5 148,5 1,0 2,9 ≈110 - Et 163,0 164,0 1,0 1,1 ≈120 - Et 257,0 276,0 19,0 2,3 ≈190



























-



























Incluant 257,0 258,0 1,0 1,6 Incluant 258,0 259,0 1,0 4,8 Incluant 259,0 260,0 1,4 2,4* Incluant 272,0 273,0 1,0 22,0 Incluant 273,0 274,0 1,0 2,4 Incluant 274,0 275,0 1,0 3,3 Incluant 275,0 276,0 1,0 3,9

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 60 à 90% des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Programme d’assurance-qualité et de contrôle-qualité (QA/QC)

Les carottes de forage du projet Cadillac sont de calibre NQ et, dès leur réception de la foreuse, elles sont décrites et échantillonnées par les géologues de Cartier. La carotte est sciée en deux : une moitié est étiquetée, ensachée et soumise à l'analyse, tandis que l'autre moitié est conservée et entreposée dans les installations de Cartier, situées à Val-d'Or, au Québec, pour consultation et vérification ultérieures. Dans le cadre de ce programme, Cartier insère régulièrement des échantillons de stérile et des matériaux de référence certifiés (standards) dans le flux d'échantillons avant l'expédition, afin de surveiller la performance du laboratoire et la précision des analyses.

Les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire d'analyses de MSALABS, situé à Val-d'Or, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon complet est séché et broyé (70 % passant au tamis de 2 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une aliquote d'environ 500 g à l'aide de la technologie Chrysos Photon Assay™, qui utilise une excitation par rayons X à haute énergie avec détection gamma pour mesurer rapidement et de manière non destructive la teneur en or.

Les échantillons sont également soumis à Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs"), situés à Val-d'Or ou à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon est entièrement séché, broyé (90 % passant un tamis de 2 mm) et 250 g sont pulvérisés (90 % passant un tamis de 0,07 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une fusion par pyroanalyse de 50 g avec finition par spectroscopie d'absorption atomique (SAA), avec une limite de détection allant jusqu'à 10 000 ppb. Les échantillons dépassant ce seuil sont réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique afin de déterminer avec précision les valeurs à haute teneur.

MSALABS et Actlabs sont accrédités ISO/CEI 17025 pour les analyses de l'or et appliquent des protocoles d'assurance-qualité et de contrôle-qualité conformes aux normes du secteur. Leurs programmes internes de contrôle-qualité incluent l'utilisation de stériles, de duplicatas et de matériaux de référence certifiés à intervalles réguliers, avec des critères d'acceptation établis pour garantir l'intégrité des données et la précision analytique.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″ personne qualifiée ″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″ NI 43-101 ″).

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

La propriété Cadillac contient une ressource aurifère totale de 767 800 onces dans la catégorie mesurée et indiquée (10,0 millions de tonnes à 2,4 g/t Au) et 2 416 900 onces dans la catégorie présumée (35,2 millions de tonnes à 2,1 g/t Au) en combinant tous les secteurs. Se rapporter au ″ NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Cadillac Project, Val-d’Or, Abitibi, Quebec, Canada. Pierre-Luc Richard, P.Geo. of PLR Resources Inc., Stephen Coates, P.Eng. of Evomine Consulting Inc. and Florent Baril, P.Eng. of Bumigeme Inc. ″, effectif le 27 janvier 2026.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique et un historique d’exploration reconnu pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Pour plus d’information, contacter :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

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