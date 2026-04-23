Les Avocats du Mexique signe une étape clé contre la déforestation avec un nouveau « Accord de zéro déforestation »

MONTRÉAL, 23 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association des producteurs et exportateurs d’avocats du Mexique (APEAM), surtout connue pour la campagne Avocados From Mexico, a officiellement signé l’Accord de zéro déforestation le 15 avril 2026. Cette signature marque une étape clé dans l’avancement des initiatives de durabilité pour les avocats exportés du Mexique.

L’Accord de zéro déforestation est un engagement volontaire d’autorégulation visant à garantir le respect des législations forestières et environnementales. Il a pour but d’améliorer la traçabilité et la transparence des avocats cultivés pour l’exportation depuis le Mexique. L’APEAM a signé cet accord aux côtés du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles du Mexique (SEMARNAT) et du Procureur fédéral de la protection de l’environnement (PROFEPA).

« Aujourd’hui est un jour important pour le secteur, mais surtout, c’est un jour important pour le pays », a déclaré le président de l’APEAM, Ing. Raúl Martínez Pulido. « À l’APEAM, nous sommes convaincus d’un principe fondamental : la production d’avocats destinés à l’exportation n’a d’avenir que si elle est compatible avec la protection de nos forêts. Cet Accord de zéro déforestation n’est pas un geste symbolique ni une réponse à court terme; c’est l’évolution naturelle d’un modèle que le secteur a construit au fil de près de trois décennies, basé sur des règles claires et une responsabilité partagée. »

La déforestation a été un enjeu majeur dans plusieurs régions où les avocats sont cultivés, y compris au Mexique. En franchissant cette étape importante, Les Avocats du Mexique démontre leur engagement envers la durabilité environnementale et l’approvisionnement responsable.

« Cette initiative représente un engagement déterminant de notre industrie, contribuant à faire en sorte que la production d’avocats du Mexique soit synonyme de responsabilité environnementale et de protection des forêts », a déclaré le directeur général de l’APEAM, Luis Javier de la Rocha Zazueta. « Je suis incroyablement fier d’avoir mené cet effort pour formaliser notre Accord de zéro déforestation. Cet accord renforce notre position sur les marchés mondiaux et aide à protéger les paysages naturels qui soutiennent nos communautés pour les années à venir. »





À propos de l’APEAM

L’Association des producteurs et exportateurs d’avocats du Mexique (APEAM) est une organisation à but non lucratif qui représente plus de 35 000 producteurs d’avocats et plus de 90 centres d’emballage au Mexique. En 2013, sous la supervision de l’USDA, l’APEAM et l’Association des importateurs d’avocats Hass du Mexique (MHAIA) ont créé Avocados From Mexico, une organisation de marketing à but non lucratif.

À propos des Avocats du Mexique

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu’on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d’emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d’offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c’est l’émotion et l’énergie associées à la préparation de guacamole et d’autres délicieuses recettes ! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

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