Storaktionærmeddelelse 

Selskabsmeddelelse nr. 14/2026 
Holbæk, den 23. april 2026


I henhold til Lov om kapitalmarkeder § 30 oplyses det hermed, at SJF Bank A/S har modtaget meddelelse fra AL Sydbank om, at selskabet som følge af SJF Bank A/S’ gennemførte kapitalnedsættelse har øget sin ejerandel af aktiekapitalen til 10,14 %.   

AL Sydbank har endvidere meddelt, at selskabet efterfølgende har nedbragt sin beholdning af aktier i SJF Bank, således at ejerandelen nu udgør 9,96 % af den samlede aktiekapital.

  

 Med venlig hilsen

Lars Petersson                     Jakob Andersson
Administrerende direktør      Formand        


Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Jeppesen, tlf. 53 85 07 70

