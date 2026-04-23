Selskabsmeddelelse nr. 14/2026

Holbæk, den 23. april 2026





Storaktionærmeddelelse

I henhold til Lov om kapitalmarkeder § 30 oplyses det hermed, at SJF Bank A/S har modtaget meddelelse fra AL Sydbank om, at selskabet som følge af SJF Bank A/S’ gennemførte kapitalnedsættelse har øget sin ejerandel af aktiekapitalen til 10,14 %.

AL Sydbank har endvidere meddelt, at selskabet efterfølgende har nedbragt sin beholdning af aktier i SJF Bank, således at ejerandelen nu udgør 9,96 % af den samlede aktiekapital.

Med venlig hilsen

Lars Petersson Jakob Andersson

Administrerende direktør Formand





