MISE À JOUR - Export Genius lance une recherche intelligente alimentée par l’IA pour simplifier l’accès aux données du commerce international

NEW DELHI, 23 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Export Genius a annoncé le lancement de sa nouvelle fonctionnalité AI Smart Search, conçue pour faciliter l’accès aux données sur le commerce international à l’aide de requêtes formulées en langage naturel.

L’obtention de données pertinentes sur le commerce international appelle souvent la combinaison de plusieurs filtres, jeux de données et analyses manuelles. AI Smart Search simplifie cette démarche en permettant aux utilisateurs de consulter des données commerciales, identifier des partenaires commerciaux et analyser des tendances à partir de questions simples et structurées.

Une recherche à 360 degrés

Grâce à AI Smart Search, les utilisateurs peuvent consulter les données sur le commerce international de manière plus intuitive. Qu’il s’agisse de suivre des expéditions, d’identifier des partenaires ou d’analyser des flux de produits, il leur suffit de poser des questions comme : « Trouver des expéditions pharmaceutiques des États-Unis vers le Brésil », « Identifier les exportateurs agricoles argentins qui approvisionnent le Vietnam » ou encore « Référencer les principaux acheteurs canadiens de produits chimiques bio ».

En regroupant plusieurs niveaux de données dans une seule requête, cette fonctionnalité permet de suivre les échanges au niveau des ports, d’analyser les flux commerciaux d’un pays à l’autre, d’obtenir des données d’entreprise et propres aux exportateurs et importateurs. Autrement dit, la recherche devient à la fois plus rapide et plus efficace.

Une recherche capable d’interpréter les requêtes



AI Smart Search comprend l’intention derrière les requêtes et neutralise le besoin d’employer des filtres manuels. Par exemple, une requête comme « Trouver les importations de machines électriques au Bangladesh référencées sous le code SH 85 » regroupe automatiquement les critères de catégorie de produit, flux commercial et type d’échange pour restituer des résultats précis.

Un suivi de l’évolution des tendances



La fonctionnalité permet également d’analyser les tendances au fil du temps. Des requêtes de type « Analyser les tendances d’exportation de machines de l’Allemagne vers les États-Unis sur les 5 dernières années » ou « Afficher les tendances annuelles des importations de véhicules aux États-Unis » donnent une vision claire et facilitent la compréhension des dynamiques de demande et d’évolution de marché.

Une identification plus rapide des acheteurs, fournisseurs et marchés



En simplifiant les requêtes complexes, la fonctionnalité AI Smart Search permet de repérer des opportunités plus vite. Une recherche comme « Trouver des acheteurs de produits pétroliers en Amérique du Sud » référence les importateurs actifs, les flux commerciaux et les pays producteurs, et permet aux équipes de passer plus rapidement de l’analyse à l’action.

Une démarche qui tend à simplifier l’analyse des flux commerciaux des entreprises



La fonctionnalité fournit également un éclairage sur les activités commerciales des entreprises via des requêtes comme « Suivre les activités d’exportation d’une société donnée depuis l’Allemagne », « Analyser les importations d’une société donnée aux États-Unis » ou « Trouver les produits exportés par une société donnée ». Les utilisateurs peuvent consulter les données d’expédition, la fréquence des transactions, les ports concernés et les flux par pays pour aiguiller leur prise de décision.

Une manière d’exploiter plus intelligemment les données commerciales



En introduisant AI Smart Search, Export Genius propose une approche analytique du commerce international plus intuitive et enrichie à l’IA. Elle permet aux entreprises de se passer de filtres complexes pour prendre des décisions plus rapides et reposant sur des données exploitables.

À propos d’Export Genius

Export Genius est un fournisseur de référence spécialisé dans les données et les solutions de recherche sur le commerce international.

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