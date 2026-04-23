Ilkka Oyj Pörssitiedote 23.4.2026, klo 18.15



ILKKA OYJ:N HALLITUKSEN OSAKESARJOJEN YHDISTÄMISEEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET



Kuten aiemmin tänään 23.4.2026 on tiedotettu, Ilkka Oyj:n ("Yhtiö") yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen osakesarjojen yhdistämisestä ja siihen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Hallitus on vahvistanut, että osakesarjojen yhdistämiseen liittyvässä I-sarjan osakkeiden omistajille suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettavien uusien osakkeiden lukumäärä on 1 398 051.



Yhtiö tulee ilmoittamaan suunnatun osakeannin rekisteröitäväksi kaupparekisteriin samanaikaisesti yhtiöjärjestyksen muutoksen kanssa tai niin pian kuin mahdollista sen jälkeen. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröimisestä lukien. Osakesarjojen yhdistäminen, suunnattu maksuton osakeanti sekä yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 27.4.2026.



Osakesarjojen yhdistämistä ja uusia osakkeita koskeva täsmäytyspäivä on 27.4.2026, ja näihin liittyvät arvo-osuustilimerkinnät kirjataan arviolta 28.4.2026. Kaupankäynti yhtiön ainoalla osakesarjalla ja uusilla osakkeilla alkaa arviolta 28.4.2026 ISIN-tunnuksella FI0009800205 ja uudella kaupankäyntitunnuksella ILKKA. Evli Oyj toimii yhtiön nimeämänä liikkeeseenlaskijan asiamiehenä osakesarjojen yhdistämiseen liittyen.



Osakkeiden murto-osat myydään julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta 28.4.2026, minkä jälkeen myynnistä saadut tulot siirretään niihin oikeutettujen osakkeenomistajien arvo-osuustiliin liitetylle rahatilille.



Osakesarjojen yhdistäminen tai maksuton suunnattu osakeanti ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.



ILKKA OYJ



Olli Pirhonen

toimitusjohtaja







Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





Ilkka lyhyesti

Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.