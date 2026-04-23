Sword Group | Résultats du 1er trimestre 2026

Chiffre d’Affaires Consolidé : 90,7 M€

Croissance Organique (1) : +11,7 %

Rentabilité (Marge d’EBITDA) : 12,0 %

(1) à périmètre et à taux de change constants

PRINCIPAUX CHIFFRES

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2026 est de 90,7 M€, en progression de +11,7 % à périmètre et taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2025.

La rentabilité (marge d’EBITDA) est de 12,0 % soit 10,9 M€.

COMPTES DU 1er TRIMESTRE 2026

Chiffres non audités M€ 2026 2025 Chiffre d’affaires 90,7 85,5 EBITDA 10,9 10,3 Rentabilité (Marge d’EBITDA) 12,0 % 12,0 %

À périmètre et à taux de change constants, la croissance organique est de +11,7%.

ANALYSES

La croissance organique du 1er trimestre de +11,7 % est significativement supérieure à celle qui avait été budgétée (+ 0,9 points).

Notre backlog, permet d’anticiper une croissance organique supérieure à 12 % sur le second semestre.

À ce stade, les tensions géopolitiques n’ont pas d’impact significatif sur l’activité du Groupe. Un effet très limité est observé à Dubaï, sans impact sur la performance globale, le chiffre d’affaires de cette zone restant très faible au regard de celui réalisé dans le reste du Moyen‑Orient.

La stratégie de croissance externe repose sur des opérations de M&A ciblées, de petite taille. À ce titre, l’objectif du Groupe est l’acquisition de savoir‑faire à forte valeur ajoutée.

PERSPECTIVES

Le Groupe confirme ses objectifs annuels 2026, tant termes de croissance organique (12 %) que de rentabilité (12%).

Agenda

28/04/26 Assemblée Générale 2025

23/07/26 Publication du chiffre d’affaires du 2ème Trimestre 2026

A propos de Sword Group

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