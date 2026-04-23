ASSYSTEM : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026 à 165,8 M€, +2,2% en organique, porté par la dynamique nucléaire à +8,0%

Bonne dynamique de la croissance en France (+4,4%)

Calendrier du dividende 2025

Paris La Défense, le jeudi 23 avril 2026 à 17h35 – Le Conseil d’administration d’Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires réalisé au 1er trimestre 2026, clos le 31 mars.

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2026

et variations par rapport à 2025 (non audité)

En millions d'euros T1 2025 T1 2026 Variation totale Variation organique (1) Groupe 166,3 165,8 -0,3% +2,2% France 98,3 102,6 +4,4% +4,4% International 68,0 63,2 -7,1% -1,1%

(1) A périmètre comparable et taux de change constant.





Au 1er trimestre 2026, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 165,8 M€ contre 166,3 M€ au 1er trimestre 2025. Le chiffre d’affaires est relativement stable au global, la croissance organique de +2,2% ayant été compensée par un impact négatif de la variation des taux de change de -2,5%. Les activités Nucléaires sont en forte croissance et représentent à présent 81% du chiffre d’affaires du Groupe, contre 76% au T1 2025.

Les activités en France (62% du chiffre d’affaires consolidé de la période), à 102,6 M€ contre 98,3 M€ au 1er trimestre 2025, progressent de +4,4% intégralement en organique.

La dynamique nucléaire reste bien orientée sur le cycle du combustible et sur les nouvelles constructions, en particulier sur les activités de management de projets et de digitalisation.

Les activités à l’International (38%) à 63,2 M€ contre 68,0 M€ au 1er trimestre 2025, sont en baisse de -7,1%, principalement sous l’effet négatif de la variation des taux de change (-6,0% lié à la livre sterling, la roupie indienne et au rial saoudien).

En organique, le recul de -1,1% est dû à une baisse des activités non nucléaires en Arabie saoudite et en Inde. L’Arabie saoudite a été marquée par un effet de base particulièrement défavorable et à la diminution des activités d’études de site, alors que l’Inde a connu un faible démarrage de l’année lié au cadencement des affaires.

A l’inverse, la dynamique est toujours solide au Royaume-Uni sur le nucléaire civil et défense, et ce malgré un effet de base exigeant. Au cours du trimestre, trois annonces sont venues confirmer la dynamique et le rôle stratégique d’Assystem dans les programmes nucléaires, de défense et plus largement d’infrastructures au Royaume-Uni.

En premier lieu, notre client, Rolls‑Royce SMR, a signé un contrat avec Great British Energy – Nuclear (GBE-N) pour la réalisation de trois réacteurs modulaires de petite puissance (SMR) sur le site de Wylfa, dans le nord du Pays de Galles. Ensuite Assystem a été sélectionné en tant que fournisseur de rang 1 dans l’accord cadre CPS2 de la Government Commercial Agency sur le lot nucléaire spécialisé, ainsi que pour des missions d’ingénierie portant sur des infrastructures et environnements liés. Enfin, nous avons intégré la liste des partenaires du ministère de la Défense britannique pour intervenir sur des projets liés aux équipements de défense et au programme de sous‑marins nucléaires.



PERSPECTIVES 2026

Le Groupe rappelle s’être fixé pour l’exercice 2026 les objectifs suivants :

une croissance organique du chiffre d’affaires consolidé comprise entre +2% et +4% (à périmètre comparable et taux de change constant) ;

une progression de la marge opérationnelle d’activité (1), à environ 7% du chiffre d’affaires consolidé.

Le conflit au Moyen-Orient n’a pas eu d’impact sur l’activité du Groupe sur ce premier trimestre. Assystem n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence éventuelle future du conflit au Moyen-Orient, compte tenu des incertitudes entourant l’évolution de la situation et ses conséquences macroéconomiques sur la région et plus globalement.

DIVIDENDE PROPOSE AU TITRE DE L’EXERCICE 2025

Au titre de l’exercice 2025, Assystem proposera à l’approbation des actionnaires réunis en Assemblée générale le 22 mai prochain le paiement d’un dividende ordinaire (stable) de 1,0 € par action. Le versement du dividende est fixé au jeudi 9 juillet 2026, sur la base d’un détachement le mardi 7 juillet 2026. Ainsi, le dividende total représenterait environ 14,8 M€ (2).

L’ordre du jour, l’exposé du motif des résolutions ainsi que le texte des résolutions soumises à l’Assemblée générale sont disponibles sur le site internet de la société (assystem.com) dans le Document d’enregistrement universel 2025 mis à disposition le 27 mars 2026.

CALENDRIER FINANCIER 2026

Vendredi 22 mai : Assemblée générale des actionnaires

Jeudi 23 juillet : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026

Mardi 15 septembre : Résultats semestriels 2026 - Réunion de présentation le mercredi 16 septembre à 8h30

Mardi 27 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2026

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem figure aujourd’hui parmi les trois leaders mondiaux d’ingénierie nucléaire indépendante. Fort de plus de 60 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés, le groupe accompagne les acteurs publics et industriels dans la réalisation de projets d’infrastructures complexes et stratégiques, soumis à des exigences élevées de sûreté et de sécurité.

Assystem mobilise près de 8 000 experts dans 13 pays et intervient sur l’ensemble du cycle de vie des projets, en ingénierie, management de projet et solutions digitales.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France. Plus d’informations sur www.assystem.com.

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com

Jean-Baptiste Guillerme - Directeur marketing et de la communication - jbguillerme@assystem.com

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées (hors Expleo Group & MPH) rapportée au chiffre d’affaires consolidé.

(2) Soit le produit de 1,0 euro et de 14 837 886 actions émises existantes et donnant droit à dividende au 31 mars 2026.

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