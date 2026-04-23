Bolloré : Information financière du premier trimestre 2026   

Information financière du premier trimestre 2026 Le 23 avril 2026

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 :

+6,5 % à périmètre et taux de change constants (+4,3 % en données publiées)

















Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026



















A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 du Groupe Bolloré progresse de 6,5 % à 815 millions d’euros. Les principaux secteurs ont évolué comme suit :















Bolloré Energy : le chiffre d’affaires progresse de 7,9 % à 731 millions d’euros, compte tenu d’une forte hausse des prix des produits pétroliers liée au conflit au Moyen-Orient et d’une légère baisse des volumes vendus ;

Industrie : le chiffre d’affaires des activités industrielles (Films, Blue, Systèmes) s’établit à 74 millions d’euros en retrait de -3,2 %, en raison de la baisse des ventes de Bluebus 6m, du retrait de l’activité des Terminaux Spécialisés (provenant essentiellement de la baisse des ventes d’équipements terrestres d’Easier) et malgré une progression de l’activité Films, portée par la hausse des volumes sur le diélectrique et l’emballage.







En données publiées, le chiffre d’affaires est en croissance de 4,3 % par rapport au chiffre d’affaires du premier trimestre 2025, compte tenu de -16 millions d’euros de variations de périmètre correspondant à l’opération d’apport dont Foresea Technologies a fait l’objet.







(en millions d’euros) 2026 2025 Croissance Croissance 2 publiée organique Bolloré Energy 731 675 8,3% 7,9% Industrie 74 78 -4,7% -3,2% Autres (Actifs Agricoles, Holdings et autres) 10 29 -64,9% -13,8% Total 815 782 4,3% 6,5%

Faits marquants et évènements récents :

Bolloré SE

Proposition de dividende exceptionnel

En 2022 et 2024, Bolloré SE a cédé Bolloré Africa Logistics et Bolloré Logistics pour un montant global d’environ 10 milliards d’euros. En l’absence de réinvestissement significatif à ce jour, le Conseil d’administration de

Bolloré SE réuni le 17 mars 2026 a décidé de proposer à l’Assemblée générale du 27 mai 2026, en accord avec son actionnaire majoritaire Compagnie de l’Odet, la distribution d’un dividende exceptionnel de 1,5 euro par action, représentant un montant de l’ordre de 4,2 milliards d’euros, pris sur le report à nouveau des exercices antérieurs, résultant des plus-values de cession réalisées.

Ce dividende, qui constituerait une distribution de nature exceptionnelle, serait versé en même temps que le solde du dividende ordinaire de 0,06 euro par action (un acompte 0,02 euro ayant déjà été versé en septembre 2025), soit le 25 juin 2026. Il serait financé par l’utilisation d’une partie de la trésorerie disponible.

Le Conseil d’administration de Compagnie de l’Odet, qui détient 71 % du capital de Bolloré SE, a indiqué son intention de verser au second semestre 2026 un acompte de nature exceptionnelle sur dividende représentant au moins les deux tiers du dividende exceptionnel reçu par Compagnie de l’Odet.

Vente de titres Vivendi

Début 2026, Bolloré SE a vendu 5 millions d’actions Vivendi SE au prix unitaire de 2,3 euros, pour un montant total de 11,6 millions d’euros.

Compagnie de l’Odet

Au premier trimestre 2026, Compagnie de l’Odet a acquis 36,9 millions d’actions Bolloré SE au prix unitaire de

4,80 euros (représentant 1,31 % du capital), pour un montant total de 177 millions d’euros.

Compagnie de l’Étoile des Mers

Compagnie de l’Étoile des Mers, filiale de Bolloré Participations SE à 51 % et dont Compagnie de l’Odet détient

49 %, a acquis une participation dans Havas N.V. A fin 2025, Compagnie de l’Étoile des Mers détenait 14 % d’Havas N.V.

49 %, a acquis une participation dans Havas N.V. A fin 2025, Compagnie de l’Étoile des Mers détenait 14 % d’Havas N.V. Début mars 2026, par suite d’achats d’actions et de l’acquisition de la société YB6 qui détient 2,9 %

d’Havas N.V., Compagnie de l’Étoile des Mers détient directement et indirectement 22,6 % d’Havas N.V. pour un investissement de 347 millions d’euros. Par ailleurs, Bolloré SE détient toujours 30,44 % d’Havas N.V. en direct et Compagnie de l’Odet 0,6 %.



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