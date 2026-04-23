Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

Activité trimestrielle

Chiffre d’affaires : 177,4 M€, en hausse de 2,6% à TCC 1 et périmètre comparable 2

et périmètre comparable Une évolution portée par l'EMEA (+4,5 %), avec une amélioration de la situation en France, et par l'Asie (+6,0 %) ; la zone Amériques est en repli, impactée comme anticipé par la situation du site de Raleigh

Déploiement opérationnel

Poursuite du plan de remise en conformité du site de Raleigh, conformément au plan d’action

Déploiement du plan de transformation du Groupe conformément au calendrier, avec l’ouverture d’une procédure d’information-consultation portant sur un Plan de Sauvegarde de l’Emploi en France

Objectifs financiers 2026 communiqués au plus tard le 23 juillet prochain





Villepinte, le 23 avril 2026, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie son chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice.

Au 31 mars 2026, les ventes du Groupe affichent une progression de 2,6% à taux de change constant (TCC)1 et périmètre comparable2, et de 2,5% à taux de change constant. En données publiées, le chiffre d’affaires du premier trimestre s’établit à 177,4 millions d’euros (M€), en léger repli de 1,5% par rapport à la même période en 2025, intégrant un effet de change négatif de 7,2 M€, principalement lié à la dépréciation du dollar et de certaines devises asiatiques, notamment le yen japonais et le won coréen. Cette évolution intègre, comme annoncé, l'impact négatif lié à la situation sur le site industriel de Raleigh (Caroline du Nord). Elle bénéficie par ailleurs d'un effet de base favorable, le premier trimestre 2025 ayant été marqué par une contraction de l'activité en France suite à la réforme des modalités d’approvisionnement en produits de contraste. Le deuxième trimestre 2026 se comparera, en outre, à un effet de base exigeant, le deuxième trimestre 2025 ayant enregistré un des niveaux d’activité les plus élevés de l’histoire du Groupe.

Répartition géographique du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros,

Au 31 mars 2026 T1 2025



T1 2026



% variation % variation

à TCC Ventes EMEA 80,3 84,1 +4,7% +4,5% Ventes Amériques 53,5 48,9 -8,7% -3,0% Ventes Asie 44,3 42,9 -3,4% +6,0% Total à périmètre comparable 178,2 175,8 -1,3% +2,6% Activités hors périmètre* 1,9 1,6 - - Total 180,1 177,4 -1,5% +2,5%

*Ventes 2026 réalisées sur des stocks de composants et produits finis de l’activité urologie (cédée en juillet 2024).

En EMEA, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2026 s'est établi à 84,1 M€, en progression de 4,5 % à TCC et périmètre comparable, portée par la hausse des volumes. Cette progression est notamment soutenue par une amélioration de l’activité en France par rapport à un premier trimestre 2025 qui était marqué par l’impact persistant de la réforme des modalités d’approvisionnement en produits de contraste.

Sur la zone Amériques, les ventes ressortent à 48,9 M€, en repli de 3,0 % à TCC et périmètre comparable. Cette évolution reflète une baisse des volumes entièrement concentrée sur l'Amérique du Nord, due au ralentissement du niveau de libération des lots produits sur le site de Raleigh. Ce dernier est toutefois en amélioration continue, conformément aux indications communiquées lors de la publication des résultats annuels 2025.

En Asie, le chiffre d’affaires de 42,9 M€ ressort en hausse de 6,0% sur la période à TCC et périmètre comparable. Cette performance a été tirée par la hausse des volumes au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan.

Répartition par activité du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros,

au 31 mars 2026 T1 2025



T1 2026



% variation % variation

à TCC Imagerie Diagnostique 156,2 153,7 -1,6% +1,9% IRM 57,3 58,2 +1,6% +4,4% Rayons X 98,9 95,5 -3,5% +0,4% Radiologie Interventionnelle 21,9 22,1 +0,8% +7,8% Total à périmètre comparable 178,2 175,8 -1,3% +2,6% Activités hors périmètre* 1,9 1,6 - - Total 180,1 177,4 -1,5% +2,5%

*Ventes 2026 réalisées sur des stocks de composants et produits finis de l’activité urologie (cédée en juillet 2024).

Par activité, le chiffre d’affaires en Imagerie Diagnostique s’établit à 153,7 M€ au premier trimestre 2026, en hausse de 1,9% à TCC et périmètre comparable.

Le chiffre d’affaires du pôle IRM a affiché une progression de 4,4% à TCC et périmètre comparable, tirée par la hausse des volumes de ventes d'Elucirem™, dont l'expansion géographique se poursuit : le produit a été lancé au cours du trimestre au Mexique, au Portugal et en Belgique.





a affiché une progression de 4,4% à TCC et périmètre comparable, tirée par la hausse des volumes de ventes d'Elucirem™, dont l'expansion géographique se poursuit : le produit a été lancé au cours du trimestre au Mexique, au Portugal et en Belgique. Le pôle Rayons X a enregistré des ventes de 95,5 M€ sur la période, en légère hausse de 0,4% à TCC et périmètre comparable, soutenue par une évolution favorable des prix sur Optiray® et Xenetix®.





En Radiologie Interventionnelle, la dynamique demeure positive avec un chiffre d’affaires de 22,1 M€ au premier trimestre 2026, en hausse de 7,8% à TCC et périmètre comparable. Cette performance a été portée par des volumes de ventes toujours bien orientés pour le Lipiodol®.

Déploiement opérationnel conforme au calendrier :

Remise en conformité à Raleigh





Sur le site de Raleigh, le plan de remise en conformité engagé au quatrième trimestre 2025, afin de répondre dans les meilleurs délais aux demandes de la FDA (Food and Drug Administration), se poursuit conformément aux anticipations du Groupe. La normalisation complète du taux de libération des lots produits est attendue d’ici la fin de l’exercice.

Plan de transformation du Groupe





Au plan opérationnel, le Groupe continue de déployer son plan de transformation engagé en 2025, visant à renforcer la dynamique commerciale et à restaurer durablement la rentabilité, avec un plein effet attendu sur l’exercice 2027. Guerbet a notamment initié fin mars en France une procédure

d’information-consultation du Comité Social et Economique, portant sur un projet de Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) dont les modalités sont en cours de discussion.

Parallèlement, dans ce contexte de tension financière lié à la situation du site de Raleigh, et comme évoqué lors de la publication des résultats annuels, Guerbet poursuit les discussions avec ses prêteurs et étudie, par ailleurs, l’ensemble des options de financement possibles.

Dans ce contexte, le Groupe confirme qu’il communiquera ses objectifs financiers 2026 au plus tard lors de la publication de son chiffre d’affaires du premier semestre, le 23 juillet prochain.

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2026

23 juillet 2026 après Bourse

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 100 ans dans le domaine des produits de contraste, avec 2 746 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 10% de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 786 millions d’euros en 2025. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre 4.8 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D.26-0121 le 20 mars 2026, disponible sur le site du Groupe (www.guerbet.com)

1 A taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

2 Hors prise en compte des ventes réalisées sur des stocks de composants et produits finis de l’activité urologie (cédée en juillet 2024).

3 Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes.

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