Communiqué : Information financière du premier trimestre 2026      

|Information financière du premier trimestre 2026
|Le 23 avril 2026
Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 :
+6,5 % à périmètre et taux de change constants (+4,3 % en données publiées)
Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026
A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 de Compagnie de l’Odet progresse de 6,5 % à 815 millions d’euros. Les principaux secteurs ont évolué comme suit :
En données publiées, le chiffre d’affaires est en croissance de 4,3 % par rapport au chiffre d’affaires du premier trimestre 2025, compte tenu de -16 millions d’euros de variations de périmètre correspondant à l’opération d’apport dont Foresea Technologies a fait l’objet.
|(en millions d’euros)
|2026
|2025
|Croissance
|Croissance
|publiée
|organique
|Bolloré Energy
|731
|675
|8,3%
|7,9%
|Industrie
|74
|78
|-4,7%
|-3,2%
|Autres (Actifs Agricoles, Holdings et autres)
|10
|28
|-65,6%
|-13,7%
|Total
|815
|782
|4,3%
|6,5%
Faits marquants et évènements récents :
Bolloré SE
- Proposition de dividende exceptionnel
En 2022 et 2024, Bolloré SE a cédé Bolloré Africa Logistics et Bolloré Logistics pour un montant global d’environ 10 milliards d’euros. En l’absence de réinvestissement significatif à ce jour, le Conseil d’administration de Bolloré SE réuni le 17 mars 2026 a décidé de proposer à l’Assemblée générale du 27 mai 2026, en accord avec son actionnaire majoritaire Compagnie de l’Odet, la distribution d’un dividende exceptionnel de 1,5 euro par action, représentant un montant de l’ordre de 4,2 milliards d’euros, pris sur le report à nouveau des exercices antérieurs, résultant des plus-values de cession réalisées.
Ce dividende, qui constituerait une distribution de nature exceptionnelle, serait versé en même temps que le solde du dividende ordinaire de 0,06 euro par action (un acompte 0,02 euro ayant déjà été versé en septembre 2025), soit le 25 juin 2026. Il serait financé par l’utilisation d’une partie de la trésorerie disponible.
Le Conseil d’administration de Compagnie de l’Odet, qui détient 71 % du capital de Bolloré SE, a indiqué son intention de verser au second semestre 2026 un acompte de nature exceptionnelle sur dividende représentant au moins les deux tiers du dividende exceptionnel reçu par Compagnie de l’Odet.
- Vente de titres Vivendi
Début 2026, Bolloré SE a vendu 5 millions d’actions Vivendi SE au prix unitaire de 2,3 euros, pour un montant total de 11,6 millions d’euros.
Compagnie de l’Odet
- Au premier trimestre 2026, Compagnie de l’Odet a acquis 36,9 millions d’actions Bolloré SE au prix unitaire de
4,80 euros (représentant 1,31 % du capital), pour un montant total de 177 millions d’euros.
Compagnie de l’Étoile des Mers
- Compagnie de l’Étoile des Mers, filiale de Bolloré Participations SE à 51 % et dont Compagnie de l’Odet détient
49 %, a acquis une participation dans Havas N.V. A fin 2025, Compagnie de l’Étoile des Mers détenait 14 % d’Havas N.V.
- Début mars 2026, par suite d’achats d’actions et de l’acquisition de la société YB6 qui détient 2,9 % d’Havas N.V., Compagnie de l’Étoile des Mers détient directement et indirectement 22,6 % d’Havas N.V. pour un investissement de 347 millions d’euros. Par ailleurs, Bolloré SE détient toujours 30,44 % d’Havas N.V. en direct et Compagnie de l’Odet 0,6 %.
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