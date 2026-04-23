Fnac Darty : Information financière du 1er trimestre 2026

lvry-sur Seine, le 23 avril 2026, 17h45 CET

BONNE TENUE DE L’ACTIVITÉ AU 1er TRIMESTRE 2026

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026 de 2 310 M€ , en hausse de +0,9% LFL 1 par rapport au T1 2025 2

, en hausse de +0,9% LFL par rapport au T1 2025 Taux de marge brute en croissance de 10 points de base par rapport au T1 2025 2

en croissance de 10 points de base par rapport au T1 2025 Projet d’OPA d’EP Group sur Fnac Darty Avis motivé favorable et unanime des membres du Conseil d’Administration rendu le 9 mars 2026 Projet de note en réponse déposé auprès de l'AMF le 10 mars 2026 Autorisation au titre du contrôle des investissements étrangers en France reçue le 26 mars 2026 Ouverture de l’Offre attendue au cours du deuxième trimestre 2026 Clôture de l’Offre attendue au cours du second semestre 2026



Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré :

« Fnac Darty a réalisé un trimestre de bonne tenue, particulièrement porté par les pays européens hors France, et par la croissance des ventes en ligne. Nous sommes vigilants et saurons rester agiles pour nous adapter aux évolutions géopolitiques et à leur potentiel impact sur le commerce mondial et la consommation, impact qui reste limité pour le moment sur notre activité. Nous continuons d'avancer sur les chantiers liés à notre plan Beyond everyday pour améliorer nos offres au plus près des attentes de nos clients et accélérer dans les services dans l'ensemble de nos géographies.

Le processus lié au projet d'offre publique d'achat de EP Group se poursuit et le Conseil d'administration a exprimé, dans son avis motivé, un soutien unanime au projet. Avec EP Group, premier actionnaire du Groupe depuis 2023 via son affiliée VESA Equity Investment, nous avons construit au fil des années une relation de confiance qui nous a notamment permis de réaliser l'acquisition transformante d'Unieuro. L’avis motivé du Conseil confirme l’intérêt de ce projet, notamment pour la Société et ses salariés, et témoigne d'un soutien renouvelé à notre plan Beyond everyday et à notre stratégie de long terme. »

CHIFFRE D’AFFAIRES

en M€ T1 2025 publié



T1 2025 retraité2



T1 2026 publié



Variation vs T1 20252 réelle LFL1 France 1 371,7 1 343,7 1 346,7 +0,2% +0,1% Reste de l’Europe 942 ,1 942,1 963,1 +2,2% +2,0% Groupe 2 313,8 2 285,8 2 309,8 +1,0% +0,9%

Au 1er trimestre 2026, Fnac Darty a réalisé un chiffre d’affaires de 2 310 millions d’euros, en progression de +0,9% LFL1 par rapport à l’an dernier sur la même période.



Evolution par canal de distribution

Les ventes en ligne progressent de +5,4% par rapport au 1er trimestre 20253. Ces dernières représentent 22 % des ventes totales du Groupe, notamment portées par la très bonne dynamique de l’activité marketplace. Le niveau des ventes omnicanales (Click & Collect) est stable par rapport au 1er trimestre 20251 et représente près de 50% des ventes en ligne du Groupe alors que les ventes en magasins sont quasi stables. Ces résultats viennent confirmer, une nouvelle fois, la pertinence de la stratégie omnicanale adoptée par Fnac Darty.

Évolution par catégorie de produits

L’électroménager progresse par rapport au 1er trimestre 20251 tiré par la poursuite du dynamisme des ventes de petit électroménager, et notamment de la catégorie du traitement du sol. Les ventes de gros électroménager renouent avec la croissance dans l’ensemble des sous-catégories et dans toutes les zones géographiques.

Les produits techniques sont stables. Les ventes d’ordinateurs ont fortement progressé et compensent la baisse principalement observée pour les ventes de télévisions et son.

La diversification continue d’être marquée par une solide croissance des catégories du jeu-jouet et de la papeterie.

Les services sont en croissance portés par l’attrait continu pour les services par abonnement du foyer.

Enfin, les produits éditoriaux reculent, impactés par un marché du livre sans nouveautés particulières.

Évolution par zone géographique

en M€ T1 2025 publié



T1 2025 retraité1



T1 2026 publié



Variation vs T1 20252 réelle LFL4 France 1 371,7 1 343,7 1 346,7 +0,2% +0,1% Reste de l’Europe 942 ,1 942,1 963,1 +2,2% +2,0% dont Italie 573,2 573,2 576,3 +0,5% +0,2% dont Belgique 153,0 153,0 157,9 +3,3% +3,2% dont Portugal 104,4 104,4 112,1 +7,4% +9,8% dont Espagne 67,0 67,0 71,6 +6,9% +5,5% dont Suisse 44,4 44,4 45,1 +1,4% (1,1)% Groupe 2 313,8 2 285,8 2 309,8 +1,0% +0,9%

Les ventes de la zone France s’élèvent à 1 347 millions d’euros, en progression LFL1 de +0,1% par rapport au 1er trimestre 20251.

Le chiffre d’affaires Reste de l’Europe s’établit à 963 millions d’euros au 1er trimestre 2026, en progression LFL2 de +2,0% par rapport au 1er trimestre 20251 :

L’ Italie affiche un chiffre d’affaires quasi stable LFL 2 de +0,2%. L’électroménager et les ventes d’ordinateurs sont en progression, tandis ce qu’on note une baisse de la télévision et une base de comparaison négative du gaming.

affiche un chiffre d’affaires quasi stable LFL de +0,2%. L’électroménager et les ventes d’ordinateurs sont en progression, tandis ce qu’on note une baisse de la télévision et une base de comparaison négative du gaming. La Belgique progresse de +3,2% LFL 2 portée par une bonne dynamique des ventes en ligne.

progresse de +3,2% LFL portée par une bonne dynamique des ventes en ligne. Le Portugal progresse de +9,8% LFL 2 , porté par le dynamisme des ventes, tant de produits que de services, en magasins comme en ligne. Le lancement de la marque Darty a rencontré un vif succès.

progresse de +9,8% LFL , porté par le dynamisme des ventes, tant de produits que de services, en magasins comme en ligne. Le lancement de la marque Darty a rencontré un vif succès. L’ Espagne progresse de +5,5% LFL 2 , tirée par la bonne dynamique des magasins.

progresse de +5,5% LFL , tirée par la bonne dynamique des magasins. La Suisse est en léger recul à -1,1% LFL2, impactée principalement par le recul du marché du livre.





TAUX DE MARGE BRUTE

Le taux de marge brute du Groupe progresse de 10 points de base LFL2, par rapport au 1er trimestre 20251. L’impact positif croissant des activités de services compense un effet mix défavorable.



OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT DE EP GROUP SUR FNAC DARTY

Le conseil d’administration de Fnac Darty s’est réuni le 9 mars 2026 afin de rendre, conformément à la réglementation applicable, son avis motivé sur le projet d’offre publique d’achat visant les actions et OCEANEs en circulation soumis par EP Group, société contrôlée par Daniel Křetínský, le 26 janvier 2026.

Vesa Equity Investment, entité avec laquelle EP Group agit de concert, détient 28,5% du capital et des droits de vote de Fnac Darty.

Ayant pris connaissance du projet de la note d'information, des conclusions du cabinet Ledouble (agissant en qualité d’expert indépendant dans le cadre de l’Offre) confirmant le caractère équitable de l’Offre et de la recommandation du comité ad hoc, le conseil d’administration de la Société a rendu, à l’unanimité de ses membres, un avis motivé favorable sur l’Offre en considérant que celle-ci était conforme aux intérêts de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés.

Le conseil d’administration recommande par conséquent aux Actionnaires et aux porteurs d’OCEANEs de Fnac Darty d’apporter leurs titres à l’Offre.

L’avis motivé du conseil d’administration est reproduit en intégralité dans le projet de note en réponse déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 10 mars 2026, concomitamment au projet de note d’information de l’Initiateur.

Le projet d’Offre, le projet de note d’information et le projet de note en réponse restent soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Sous réserve de l’obtention de la décision de conformité de l’AMF, et de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence, l'Offre devrait être ouverte au cours du deuxième trimestre 2026 et clôturée au cours du second semestre 2026.

L’ensemble des documents est disponible sur le site internet : Projet d’offre publique d’achat de EP Group - Fnac Darty .

PERSPECTIVES

Le Groupe confirme pour 2026 son anticipation d’une progression de son taux de marge opérationnelle courante et de son cash-flow opérationnel.

Les objectifs communiqués à horizon 2030 sont confirmés.

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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2026

Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier du Groupe, animera une conférence téléphonique en français, avec traduction simultanée en anglais, pour les investisseurs et les analystes, le 23 avril 2026 à 18h30 (heure continentale) ; 5 :30 p.m. (UK) ; 12 :30 p.m. (East Coast USA).

La présentation sera diffusée en direct en cliquant sur le lien suivant : ici

En français

Pour les personnes souhaitant se connecter à la conférence téléphonique en français, afin d'écouter par téléphone et de poser des questions à l'oral : France : +33 1 70 91 87 04

En anglais

Pour les personnes souhaitant se connecter à la conférence téléphonique en anglais, afin d'écouter par téléphone et de poser des questions à l'oral : UK : +44 1 212 818 004 / USA : +1 718 705 8796

Réécoute

La réécoute, en français ou en anglais, sera ensuite possible depuis le site internet www.fnacdarty.com.

CALENDRIER FINANCIER

27 mai 2026 : Assemblée générale

22 juillet 2026 (après Bourse) : Résultats semestriels 2026

21 octobre 2026 (après Bourse) : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

PRESSE

Bénédicte Debusschère – Directrice Relations Médias et Influence– benedicte.debusschere@fnacdarty.com – +33 (0)6 48 56 70 71

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ANNEXE - CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL 20251

20255 T1 T2 S1 T3 9M T4 S2 FY en M€ France 1 343,7 1 250,2 2 593,9 1 441,9 4 035,8 2 033,1 3 474,9 6 068,9 Reste de l’Europe 942,1 887,2 1 829,3 1 018,9 2 848,1 1 412,8 2 431,7 4 261,0 dont Italie 573,2 547,2 1 120,4 617,0 1 737,4 846,4 1 463,3 2 583,7 dont Belgique 153,0 126,7 279,7 159,8 439,5 191,7 351,5 631,2 dont Portugal 104,4 109,7 214,1 130,5 344,6 194,4 324,9 539,0 dont Espagne 67,0 61,2 128,3 63,8 192,1 103,5 167,3 295,6 dont Suisse 44,4 42,4 86,8 47,8 134,6 76,8 124,6 211,4 Chiffre d'affaires GROUPE1 2 285,8 2 137,4 4 423,2 2 460,7 6 884,0 3 445,9 5 906,6 10 329,8

ANNEXE - PARC DE MAGASINS





31 décembre 2025 31 mars 2026 Intégrés Franchisés Total Intégrés Franchisés Total France1 395 401 796 398 394 792 Reste de l’Europe 439 249 688 434 248 682 Italie 269 242 511 265 241 506 Belgique 84 - 84 84 - 84 Portugal 45 4 49 45 4 49 Espagne 33 3 36 32 3 35 Suisse 8 - 8 8 - 8 Total Groupe 834 650 1 484 832 642 1 474

1 Incluant 17 magasins à l'étranger (2 en Arabie Saoudite, 3 au Qatar, 6 en Tunisie, 2 au Sénégal, 2 en Côte d'Ivoire, 1 au Congo, 1 au Cameroun), 18 magasins dans les territoires français d'outre-mer ainsi que des filiales Nature & Découvertes gérées depuis la France.

Les tableaux comportent des données arrondies individuellement. Les calculs arithmétiques effectués sur la base des éléments arrondis peuvent présenter des divergences avec les agrégats ou sous totaux affichés.

1 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins

2 Données retraitées : incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS 2025

3 Données retraitées : incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS 2025

4 Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins

5 Données retraitées : incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu’il ressort des comptes consolidés IFRS 2025

Pièce jointe