VINCI : 1er TRIMESTRE 2026 - STABILITE DU CHIFFRE D’AFFAIRES - HAUSSE DES PRISES DE COMMANDES

Nanterre, le 23 avril 2026

1er TRIMESTRE 2026 : STABILITE DU CHIFFRE D’AFFAIRES - HAUSSE DES PRISES DE COMMANDES

Chiffre d’affaires : stabilité à un niveau élevé (16,3 milliards d’euros soit +1 % à change constant) Bonne dynamique des services à l’énergie Progression des concessions Recul de la construction



Hausse des prises de commandes - niveau record du carnet de commandes

Situation financière très solide

Perspectives inchangées

CHIFFRE D’AFFAIRES - PRINCIPAUX INDICATEURS

1er trimestre Variation

2026 / 2025 En millions d’euros 2026 2025 Réelle Comparable1 Concessions 2 580 2 546 +1,4 % +3,0 % Services à l’énergie 6 898 6 586 +4,7 % +2,9 % Construction 6 904 7 294 -5,3 % -4,7 % Eliminations et retraitements (105) (105) Total Groupe* 16 278 16 320 -0,3 % -0,5 % dont : France 6 968 7 108 -2,0 % -2,2 % International 9 309 9 211 +1,1 % +0,9 % Europe hors France 6 184 5 924 +4,4 % +1,7 % International hors Europe 3 125 3 287 -4,9 % -0,6 % Trafic de VINCI Autoroutes -1,4 % vs T1 2025 Trafic passagers de VINCI Airports +1,5 % vs T1 2025 Prises de commandes (en Mds€) 17,4 16,5 +5 % Carnet de commandes** (en Mds€) 74,9 72,0 +4 % Endettement financier net** (en Mds€) (19,8) (21,3) +1,4

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** Au 31 mars.

Les variations présentées ci-dessous sont, sauf mention contraire, exprimées par rapport au 1er trimestre 2025.

I. SOLIDE PERFORMANCE D’ENSEMBLE





BONNE DYNAMIQUE DES SERVICES À L’ENERGIE – PROGRESSION DES CONCESSIONS

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2026 s’est élevé à 16,3 milliards d’euros. Il est stable par rapport à celui du 1er trimestre 2025, les changements de périmètre ayant permis de compenser l’effet défavorable des variations de change (croissance organique : -0,5 % ; changements de périmètre : +1,4 %2 ; variations de change : -1,2 %).

Alors que l’activité a reculé en France de -2,0 %, elle a progressé de +1,1 % à l’international (+0,9 % à structure comparable), ce qui porte la part de l’international dans le total à plus de 57 %.

On note la croissance du chiffre d’affaires des services à l’énergie (+4,7 %) - traduisant la bonne dynamique de ce métier - et des concessions (+1,4 % ; +3,0 % à structure comparable).

PRISES DE COMMANDES BIEN ORIENTÉES, CARNET DE COMMANDES À UN NOUVEAU PLUS HAUT

Les prises de commandes du trimestre de VINCI Energies, de Cobra IS et de VINCI Construction représentent un montant total de 17,4 milliards d’euros. En hausse de +5 % par rapport au 1er trimestre 2025, elles sont très largement supérieures au montant de l’activité de ces pôles ce trimestre (13,6 milliards d’euros).

Le carnet de commandes au 31 mars 2026 atteint un nouveau record historique (74,9 milliards d’euros). Il progresse de +4 % sur un an et de +7 % depuis le 31 décembre 2025 et représente près de 15 mois d’activité moyenne de VINCI Energies, de Cobra IS et de VINCI Construction.

Le Groupe dispose ainsi d’une bonne visibilité et peut continuer sereinement à faire preuve de sélectivité dans ses prises d’affaires. La part de l’international dans le carnet s’établit à 71 %, dont 20 % en Allemagne.

SITUATION FINANCIÈRE TRÈS SOLIDE

L’endettement financier net consolidé de VINCI au 31 mars 2026 s’établit à 19,8 milliards d’euros, en amélioration de 1,4 milliard d’euros sur un an.

En dépit de la variation saisonnière du besoin en fonds de roulement, défavorable au 1er trimestre, l’endettement enregistre une hausse limitée par rapport au 31 décembre 2025.

VINCI conserve une liquidité très importante, inchangée par rapport à la situation au 31 décembre 2025 :

une trésorerie nette gérée de 15,5 milliards d’euros ;

une ligne de crédit bancaire confirmée au niveau de VINCI SA de 6,5 milliards d’euros3 non utilisée.

II. ÉLÉMENTS CLÉS PAR MÉTIERS





CONCESSIONS

Le chiffre d’affaires des concessions s’établit à 2,6 milliards d’euros en hausse de +3 % à structure comparable (+1,4 % à structure réelle après prise en compte d’effets de change et de périmètre défavorables), attestant de leur résilience dans un contexte chahuté.

VINCI Airports



Impacté par des effets de périmètre4 et de change négatifs, le chiffre d’affaires de VINCI Airports s’est élevé à 964 millions d’euros, en diminution de -1,6 % à structure réelle mais en hausse de +3,5 % à structure comparable.

Malgré les perturbations causées par la situation au Moyen-Orient5, le trafic a progressé au 1er trimestre (+1,5 %6) grâce à une bonne diversification géographique. Au global, 74 millions de passagers ont été accueillis dans les aéroports gérés par le Groupe, de nombreuses plateformes du réseau ayant enregistré de solides progressions en Europe (Portugal, Édimbourg, Belgrade et Budapest) et en Amérique latine (Mexique, République dominicaine et Brésil). En revanche, le trafic de Londres Gatwick a été impacté par des annulations de vols liées au conflit au Moyen-Orient, tandis que les tensions entre la Chine et le Japon ont affecté celui des aéroports du Kansai.

VINCI Autoroutes



Le chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes a affiché une hausse de +0,6 % à 1,4 milliard d’euros.

Tous véhicules confondus, le trafic a reculé de -1,4 %7, étant toutefois rappelé que le 1er trimestre n’est pas représentatif de la situation annuelle. Le trafic des véhicules légers sur le réseau interurbain s’est contracté de -1,9 % en raison d’une météo défavorable en début d’année, des blocages d’agriculteurs subis en janvier et d’un effet de base élevé8. Hors ces éléments, la baisse du trafic des véhicules légers aurait été d’environ -1 %, celle-ci étant principalement due à la hausse des prix du carburant en mars. De son côté, le trafic des poids lourds a affiché une hausse de +1,3 %.

VINCI Highways



Porté par l’apport des autoroutes brésiliennes9, le chiffre d’affaires est en forte hausse à 159 millions d’euros (+53 % à structure réelle ; +23 % à structure comparable).

SERVICES À L’ÉNERGIE

Les services à l’énergie bénéficient de marchés très porteurs : électrification des usages, développement de l’IA et des data centers, digitalisation des process industriels et de la gestion des bâtiments, enjeux de défense et de souveraineté. Les évènements géopolitiques actuels devraient continuer de soutenir ces grandes tendances de fond, en particulier l’accélération de l’électrification.

Au global, le chiffre d’affaires est en hausse de +5 % à 6,9 milliards d’euros, dont 68 % à l’international.

VINCI Energies



Le chiffre d’affaires s’est élevé à 5,0 milliards d’euros, en hausse de +4,1 % à structure réelle (+1,4 % à structure comparable). À l’international (57 % du total), le chiffre d’affaires a progressé de +3,6 % sous l’effet de la croissance externe. Le chiffre d’affaires réalisé en Allemagne (1er marché du pôle hors de France) est en hausse de près de +10 %. En France (43 % du total), dans un marché robuste, le chiffre d’affaires a progressé de +4,6 % à structure réelle (+3,4 % à structure comparable).

Le montant des prises de commandes au 1er trimestre10 (6,8 milliards d’euros, en hausse de 7 %) excède sensiblement l’activité de la période. Sur 12 mois glissants, elles atteignent le niveau record de 22,8 milliards d’euros, signe d’une très bonne dynamique tant en France qu’à l’international.

Le carnet de commandes de VINCI Energies au 31 mars 2026 s’élève à 20,2 milliards d’euros (+12 % sur un an, +16 % par rapport au 31 décembre 2025). Il représente onze mois d’activité moyenne du pôle.

Cobra IS



Le chiffre d’affaires ressort à 1,9 milliard d’euros, en hausse de +6,7 %. L’essentiel de la croissance a été tirée par les activités de fonds de commerce (flow business), très dynamiques ce trimestre, particulièrement en Espagne. Elles ont représenté 58 % du chiffre d’affaires total. De son côté, le chiffre d’affaires de l’activité EPC11 a légèrement progressé, reflétant le phasage des projets (achèvement de plusieurs projets au Brésil ; montée en puissance de nouveaux projets en Allemagne et en Australie12).

Le montant des prises de commandes au 1er trimestre13 (2,2 milliards d’euros) est en très forte hausse (+68 %) et excède largement l’activité de la période.

Le carnet de commandes de Cobra IS au 31 mars 2026 s’élève à 18,6 milliards d’euros (+9 % sur un an, +3 % par rapport au 31 décembre 2025). Il représente plus de deux ans d’activité moyenne du pôle.

CONSTRUCTION

Dans la construction, le chiffre d’affaires s’est maintenu à un niveau élevé (6,9 milliards d’euros).

VINCI Construction



Le chiffre d’affaires s’est établi à 6,7 milliards d’euros, en recul limité de -3,3 % à change constant (-5,3 % à structure réelle). Celui-ci s’explique par une baisse de l’activité des grands projets, conséquence du phasage et de l’avancement des chantiers, à laquelle s’est ajouté l’impact de conditions météorologiques difficiles en Europe centrale. On notera, en revanche, la bonne tenue de l’activité en Grande-Bretagne, en Océanie et en Afrique, ainsi que dans le génie civil en France.

Le montant des prises de commandes au 1er trimestre14 (8,4 milliards d’euros, en baisse de -5 %) excède sensiblement l’activité de la période.

Le carnet de commandes de VINCI Construction au 31 mars 2026 s’élève à 36,1 milliards d’euros (-2 % sur un an, +5 % par rapport au 31 décembre 2025). Il représente près de 14 mois d’activité moyenne du pôle.

VINCI Immobilier



Le chiffre d’affaires du trimestre s’est établi à 218 millions d’euros, en baisse de -7 %.

De leur côté, les réservations de logements en France progressent de +17 % à 819 lots.

III. AUTRES FAITS MARQUANTS





GOUVERNANCE

Conseil d’administration de VINCI



L’assemblée générale du 14 avril 2026 a approuvé le renouvellement pour une durée de quatre ans du mandat d’administrateur de Xavier Huillard, lequel a ensuite été nommé président par le Conseil d’administration.

PRINCIPAUX DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS

Obligations échangeables en actions de Groupe ADP



Le 25 février 2026, VINCI a placé avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d’euros échangeable en actions de Groupe ADP. Les obligations émises ont une maturité de 5 ans - sauf en cas de remboursement anticipé, d’échange ou de rachat et annulation – et sont assorties d’un coupon annuel de 0,75 %. Dans le cas où elles seraient échangées en totalité à maturité, VINCI conserverait une participation d’environ 4,8 % du capital social de Groupe ADP, sous réserve de tout ajustement du ratio d’échange.

Cette transaction s’inscrit dans le cadre de la politique de création de valeur de VINCI à travers l’optimisation de son coût du capital et la gestion dynamique de son portefeuille de participations.

Concessions

VINCI Highways a signé un accord en vue de l’acquisition du portefeuille Safeway Concessions, constitué de neuf concessions autoroutières à péage en Inde (près de 700 km au total). Leurs échéances contractuelles s’échelonnent entre 2048 et 2058.

Cette transaction est soumise à l’approbation des autorités indiennes compétentes pour un closing financier attendu d’ici fin 2026.

VINCI a été désigné candidat pressenti par l’État français pour la concession de la future liaison autoroutière A154 - A120, nouvel axe autoroutier de 97 km dans le département de l’Eure-et-Loir dans l’ouest de la région parisienne. Dans le cadre d’un contrat de concession d’une durée de 35 ans, VINCI Autoroutes sera en charge de la conduite de ce projet, de son financement puis de son exploitation. VINCI Construction assurera la conception et la construction de l’infrastructure.

La signature du contrat de concession, soumise à l’approbation des autorités compétentes, est attendue à l’automne 2026.

Services à l’énergie



VINCI Energies a finalisé l’acquisition de 8 nouvelles entreprises au 1er trimestre 2026, représentant un chiffre d’affaires en année pleine d’environ 80 millions d’euros, essentiellement à l’international (Belgique, Pays-Bas et États-Unis) : trois entreprises en Building solutions, trois dans le domaine d’activité Industrie et deux dans le domaine des Infrastructures.

Construction

VINCI Construction a signé un accord en vue d’acquérir la société néo-zélandaise Fletcher Construction (chiffre d’affaires annuel d’environ 630 millions d’euros), dont les principales expertises recouvrent les travaux hydrauliques, maritimes, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires et routiers. Il s’y ajoute un volume d’activité croissant dans le domaine des énergies renouvelables.

Soumise à l'approbation des autorités compétentes, cette acquisition devrait être finalisée courant 2026. Elle permettra à VINCI Construction, aux côtés de HEB Construction, de devenir un acteur majeur sur le marché très dynamique des infrastructures en Nouvelle-Zélande.

IV. PERSPECTIVES 2026 INCHANGÉES

Fort de ce début d’année solide, le Groupe laisse inchangées ses perspectives 2026 présentées à l’occasion de la publication de ses résultats annuels début février 2026.

Il est impossible à ce stade de quantifier de manière fiable les impacts éventuels de la crise actuelle au Moyen-Orient15. Ils seront évalués et commentés si nécessaire en temps opportun.

Pour autant, au-delà des perturbations conjoncturelles auxquelles VINCI pourrait, comme tout acteur économique, être confronté dans le court terme, ces événements renforcent la conviction du Groupe que les besoins d’investissements dans les infrastructures vitales - développement de l’électrification et de la digitalisation notamment - vont s’amplifier sous l’effet des enjeux de souveraineté dans les différentes régions du monde.

Dans ce contexte, le Groupe pourra s’appuyer sur ses savoir-faire et son organisation décentralisée, particulièrement agile et réactive, pour participer à ces mouvements de fond qui continueront de tirer sa croissance.

Conférence téléphonique et agenda

Le chiffre d’affaires et l’activité du Groupe au 31 mars 2026 seront commentés lors d’une conférence téléphonique en anglais ce jour (jeudi 23 avril 2026) à 17h50, heure de Paris.

Pour y participer, il convient de se connecter préalablement au lien suivant pour obtenir un code d’accès individuel à cette conférence :

https://register-conf.media-server.com/register/BI61fdcc1acd2a4d368381eac583379cd6

puis de composer l’un des numéros suivants :

FR : +33 1 86 47 80 85

UK : +44 1400 220156

US : +1 864 991 4103

*********

Agenda 19 mai 2026 Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en avril 2026 (après bourse) 17 juin 2026 Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en mai 2026 (après bourse) 16 juillet 2026 Trafics de VINCI Airports au 2e trimestre 2026 (après bourse) 29 juillet 2026 Publication des résultats semestriels 2026 de VINCI (après bourse) 30 juillet 2026 Réunion analystes (10h30, heure de Paris)

**********

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Les annexes sont présentées dans la pièce jointe à ce mail.

1 Voir glossaire.

2 Ils concernent essentiellement: i/ dans les concessions, la consolidation par intégration globale d’Entrevias – société concessionnaire d’autoroutes au Brésil - depuis octobre 2025 (31 millions de chiffre d’affaires au 1er trimestre 2026) chez VINCI Highways ; la fin de la gestion en concession de l’aéroport de Phnom Penh au Cambodge (VINCI Airports) en septembre 2025, cf page suivante ; la fin de la concession du Stade de France en août 2025 (VINCI Stadium) ; ii/ VINCI Energies : huit acquisitions au 1er trimestre 2026 et 33 acquisitions en 2025, qui ont contribué pour 145 millions d’euros à la croissance du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2026 ; iii/ VINCI Construction, 97 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire.

3 Echéance en janvier 2031.

4 Le précédent aéroport international de Phnom Penh (Cambodge), dont Cambodia Airports (filiale de VINCI Airports) était le concessionnaire, a été fermé début septembre 2025. Cambodia Airports est depuis titulaire d’un contrat d’exploitation du nouvel aéroport international de Phnom Penh (Techo International). Au total, le chiffre d’affaires de Cambodia Airports s’est élevé à 11 millions d’euros au 1er trimestre 2026 (contre 47 millions d’euros au 1er trimestre 2025).

5 Sur l’ensemble de l’année 2025, moins de 3 % du trafic total de VINCI Airports était exposé à des liaisons avec le Moyen-Orient ; celles-ci représentaient notamment 5 % de la capacité de l’aéroport Londres Gatwick.

6 Dont +1,6 % en mars.

7 Dont -1,4 % en mars (véhicules légers -2,4 % et poids lourds +3,6 %).

8 Lié au report de trafic sur les autoroutes, conséquence de la grève SNCF début 2025.

9 Outre Entrevias (cf page précédente), il faut rappeler la reprise en mars 2025 - dans le cadre d’une nouvelle concession - de l'exploitation de l'autoroute Via Cristais (20 millions d’euros de chiffre d’affaires au 1er trimestre 2026).

10 Parmi les principaux contrats remportés en début d’année par VINCI Energies, on peut citer : la réalisation de lots techniques pour des nouveaux data centers en Asie (Singapour, Indonésie), des travaux sur l’aéroport de Saint-Domingue (géré par VINCI Airports) en synergie avec VINCI Construction, l’installation de batteries de stockage BESS en Europe (Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne), un PPP bâtimentaire dans le domaine de l’éducation en Allemagne ou encore le développement d’un réacteur nucléaire de propulsion navale pour la marine brésilienne.

11 EPC: Engineering, Procurement and Construction.

12 Plateformes de conversion HVDC (High Voltage Direct Current) et premier terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié en Allemagne ; lignes de transmission électrique en Australie dans le cadre d’un partenariat public-privé de 35 ans.

13 Parmi les principaux contrats remportés par Cobra IS en début d’année, on peut citer notamment la réalisation d’électrolyseurs en Espagne.

14 Parmi les principaux contrats remportés en début d’année par VINCI Construction, on peut citer : conception-construction d’ouvrages de rejet en mer pour les deux EPR de Penly (France) ; conception-construction des infrastructures du programme STEP Fusion - prototype de centrale de fusion nucléaire - dans le Nottinghamshire (Royaume-Uni) ; modernisation de la principale station de traitement des eaux de Prague (République tchèque) ; conception-construction d’un terminal de stockage et de distribution de gaz de pétrole liquéfié à Carthagène (Espagne) ; conception-construction d’un projet de 68 km de conduites d’eau potable en Jamaïque ; rénovation d’un centre de traitement de déchets en région parisienne ; restructuration d’un échangeur autoroutier en Californie (États-Unis) ; construction d’un tunnel à Abidjan (Côte d’Ivoire) ; lot de travaux sur la ligne de tramway d’Alexandrie (Egypte).

15 Etant rappelé que l’exposition directe du Groupe au Moyen-Orient est limitée. En 2025, VINCI y a réalisé – à travers les services à l’énergie et la construction – un chiffre d’affaires représentant moins de 1 % du chiffre d’affaires total du Groupe.

Pièce jointe