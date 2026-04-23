Valeo - Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026

PARIS

Le 23 avril 2026

Trajectoire du premier trimestre en ligneValeo confirme sa guidance 2026





Chiffre d’affaires de 5,1 milliards d’euros, en progression de 1,3 % à périmètre et taux de change constants

Surperformance de chacune des trois Divisions par rapport à une production automobile mondiale en recul de 3,4 % ; chiffre d'affaires première monte à 4,2 milliards d'euros en léger retrait de 0,6 % à périmètre et taux de change constants

Agilité démontrée face à un environnement complexe : Valeo capitalise sur son expérience pour sécuriser les approvisionnements critiques, contrôler les surcoûts associés et obtenir les compensations nécessaires pour en neutraliser les impacts

Objectifs 2026 confirmés

● Chiffre d’affaires : 20 à 21 milliards d’euros

● Marge opérationnelle en % du chiffre d’affaires : 4,7 % à 5,3 %

● Cash flow libre (après intérêts financiers nets) supérieur à 400 millions d'euros

« Notre performance au premier trimestre est solide. Notre chiffre d'affaires croît à périmètre et taux de change constants. L’ensemble de nos Divisions surperforment la production automobile mondiale, démontrant notre agilité opérationnelle dans un environnement marqué par des vents contraires.

Face aux tensions au Moyen-Orient et aux pressions sur la chaîne d'approvisionnement électronique, nos équipes sont pleinement mobilisées pour garantir la continuité de nos activités, limiter les surcoûts et conduire un dialogue constructif avec chacun de nos clients. Nous continuons de piloter nos coûts et nos dépenses d'investissement avec une rigueur absolue. Par conséquent, nous réitérons notre guidance pour 2026.

Forts de notre carnet de commandes et de nos succès commerciaux récents, particulièrement en Chine, nous préparons avec confiance le retour à la croissance en 2027, conformément aux ambitions du plan Elevate. »

Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo





Au premier trimestre 2026, chiffre d’affaires de 5 120 millions d’euros, en hausse de 1,3 % à périmètre et taux de change constants

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) En % du CA T1 2026 T1 2025 Variation Change Périmètre Var. à pcc* Première monte 83 % 4 244 4 500 - 5,7 % - 4,3 % - 0,8 % - 0,6 % Remplacement 11 % 558 574 - 2,8 % - 4,6 % - 0,1 % + 1,9 % Divers 6 % 318 239 + 32,8 % - 3,6 % - 0,1 % + 36,5 % TOTAL 100 % 5 120 5 313 - 3,6 % - 4,3 % - 0,6 % + 1,3 % * À périmètre et taux de change constants 1.

La production automobile estimée par S&P Global Mobility recule de 3,4 % par rapport au premier trimestre 2025.

Le chiffre d’affaires total du premier trimestre s’élève à 5 120 millions d’euros, en baisse de 3,6 % par rapport à la même période en 2025.

Les changements de périmètre ont un impact négatif de 0,6 % lié à la cession, intervenue en novembre 2025 de l’activité de capteurs automobiles pour systèmes de propulsion (Division POWER).

Les variations de taux de change ont un impact négatif de 4,3 % en raison de l’appréciation de l’euro face aux principales devises internationales, notamment le dollar et les devises asiatiques.

À périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires est en hausse de 1,3 %.

Le chiffre d’affaires première monte affiche un léger retrait de 0,6 % à périmètre et taux de change constants, soit une surperformance de 3 points par rapport à la production automobile, tenant compte d'un effet mix géographique favorable de 1,5 point.

Le chiffre d’affaires sur le marché du remplacement est en hausse de 1,9 % à périmètre et taux de change constants, soutenu par la performance en Amérique du Nord et en Asie ainsi que le développement de nouveaux services auprès des distributeurs.

Les ventes « Divers », principalement composées des contributions clients sur les frais de R&D et les prototypes, sont en hausse de 36,5 % à périmètre et taux de change constants, en raison notamment d'une base de comparaison favorable (ventes "Divers" au premier trimestre 2025 en baisse de 15% à périmètre et taux de change constants).





Au premier trimestre 2026, le Groupe affiche une croissance solide en Amérique du Nord et en Asie hors Chine

CHIFFRE D’AFFAIRES PREMIÈRE MONTE***

(en millions d’euros) En % du CA T1 2026 T1 2025 Variation Var. à pcc* Perf.** Europe 51 % 2 183 2 268 - 3,7 % - 2,9 % - 2 pts Asie hors Chine 16 % 672 728 - 7,7 % + 3,2 % + 3 pts Chine 12 % 490 576 - 15,0 % - 8,9 % + 1 pt Amérique du Nord 19 % 821 853 - 3,8 % + 7,2 % + 9 pts Amérique du Sud 2 % 78 75 + 4,5 % + 6,0 % + 2 pts TOTAL 100 % 4 244 4 500 - 5,7 % - 0,6 % + 3 PTS * À périmètre et taux de change constants. ** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 avril 2026. *** Chiffre d’affaires première monte par région de destination. La zone géographique Europe inclut l’Afrique. La zone géographique Asie hors Chine inclut le Moyen-Orient et l’Océanie.

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires première monte affiche une surperformance de 3 points par rapport à la production automobile mondiale. Cette performance tient compte d’un effet mix géographique favorable de 1,5 point.

En Europe, l'écart de performance de 2 points par rapport à la production automobile reflète un recul de la Division POWER, partiellement compensé par le maintien d'un bon niveau d'activité de la Division LIGHT et des solutions d'affichage et de télématique de BRAIN.

En Asie hors Chine, Valeo affiche une croissance de 3% à périmètre et taux de change constant, soit une surperformance de 3 points par rapport à la production automobile, essentiellement tirée par la Division BRAIN.

La bonne dynamique en Inde se poursuit au premier trimestre, conformément au plan de marche Elevate.

En Chine, Valeo affiche une surperformance de 1 point par rapport à la production automobile, soutenue par la croissance de la Division LIGHT, première Division à retrouver de la surperformance dans la région. Cette performance atteste que le Groupe est en bonne voie pour atteindre son objectif de retour à la croissance en Chine au second semestre 2026.

En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires progresse de 7,2% à périmètre et taux de change constants, soit une surperformance de 9 points par rapport à la production automobile, tirée par les Divisions POWER et BRAIN.





Information sectorielle

Au premier trimestre 2026, chaque Division contribue à la surperfomance du Groupe

CHIFFRE D’AFFAIRES DES DIVISIONS

(en millions d’euros) T1 2026 T1 2025 Var. CA Var. CA OEM* Perf.** POWER 2 586 2 721 - 5,0 % - 1,4 % + 2 pts BRAIN 1 197 1 239 - 3,4 % - 0,9 % + 3 pts LIGHT 1 335 1 354 - 1,4 % + 1,5 % + 5 pts AUTRES 2 -1 na na na GROUPE 5 120 5 313 - 3,6 % - 0,6 % + 3 PTS * À périmètre et taux de change constants. ** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 16 avril 2026 (production mondiale estimée au T1 2026 : - 3,4 %)

Au premier trimestre, la Division POWER affiche une surperformance de 2 points, reflétant un bon démarrage en Amérique du Nord. En Chine, la performance est stable par rapport au marché, le premier trimestre marquant une période charnière entre l'aboutissement d'une première vague de programmes d'électrification et la montée en puissance des nouveaux contrats avec les acteurs Chinois du véhicule électrique.

La Division BRAIN affiche une surperformance de 3 points, traduisant la bonne tenue de l'Amérique du Nord et de l'Asie hors Chine et le maintien d'une bonne performance des solutions d'affichage et de télématique. La dynamique du SDV (Software Defined Vehicle ou véhicule à architecture logicielle centralisée) se confirme : la construction du nouveau site de Mc Allen (Texas) a été lancée en vue du démarrage de production en 2027 d'une commande majeure d'unité centrale de calcul (CCU) pour General Motors.

La Division LIGHT surperforme la production automobile de 5 points. La Division est en croissance de 1,5 % à périmètre et taux de change constants, portée par la Chine et l'Europe. En Chine, les succès remportés auprès des constructeurs locaux permettent d'afficher une croissance robuste et une forte surperformance au premier trimestre. En Europe, l'activité reste soutenue par la montée en puissance de programmes d'éclairage pour les véhicules premium et de grande série.





Objectifs 2026 confirmés

La performance du premier trimestre est conforme aux objectifs 2026.

Impact direct limité du conflit au Moyen-Orient

L'exposition et les conséquences directes du conflit au Moyen-Orient restent limitées.

Par ailleurs, Valeo n'a pas observé d'impact matériel sur la demande client à ce jour.

Le Groupe continue néanmoins de suivre attentivement l'évolution de la situation.

Gestion proactive des tensions sur la chaîne d'approvisionnement

Pour adresser les tensions constatées sur la chaîne d'approvisionnement, plus particulièrement sur le segment des mémoires, le Groupe s'appuie sur une méthode éprouvée dans des situations passées similaires : sécurisation des volumes afin de garantir la continuité d'activité de nos clients, mobilisation de notre savoir-faire en achats pour limiter les surcoûts, négociation du transfert de ceux-ci avec nos clients.

A ce jour, le Groupe a sécurisé plus de 90% des volumes nécessaires à la couverture des besoins des clients pour 2026 et a par ailleurs engagé des discussions constructives avec ces derniers.

Enfin, Valeo maintient un contrôle des plus rigoureux sur ses coûts et ses dépenses d'investissement.

Dans ce contexte, Valeo confirme ses objectifs 2026.

2025 Objectifs 2026 Chiffre d’affaires en milliards d’euros 20,9 [20 à 21] Marge opérationnelle en % du chiffre d'affaires 4,7 % [4,7 % à 5,3 %] Cash flow libre après intérêts financiers nets en millions d’euros 371 >400 Sur la base des estimations de S&P Global Mobility au 16 avril 2026. Les prévisions supposent qu'il n'y ait pas de changements matériels supplémentaires aux droits de douane ou aux restrictions commerciales en vigueur au 23 avril 2026, ni de changements significatifs dans les projections macroéconomiques ou de perturbations majeures de la chaîne d'approvisionnement.





Prochains rendez-vous

Assemblée générale : 21 mai 2026 à Paris.

Résultats du premier semestre : 22 juillet 2026.

Chiffre d'affaires du troisième trimestre : 22 octobre 2026.





Principaux points marquants du premier trimestre 2026

Dynamisme commercial et attractivité du portefeuille produits

5 Janvier - Valeo dévoile au CES 2026 des solutions avancées de surveillance de l’habitacle renforçant la sécurité grâce à la technologie Seeing Machines, spécialiste des technologies avancées de vision par ordinateur.

8 Janvier – Valeo et Hero MotoCorp, premier constructeur mondial de motos et de scooters, annoncent la signature d’un protocole d’accord (MoU) portant sur le développement de systèmes avancés d’aide à la conduite pour les deux-roues (ARAS).

20 Janvier -Valeo remporte un important contrat auprès d’un constructeur automobile mondial haut de gamme pour la fourniture de solutions d’éclairage intérieur. A cette occasion, Valeo a inauguré une nouvelle ligne de production automatisée dédiée à la fabrication en grande série de solutions intérieures basées sur la technologie IMSE® (In-Mold Structural Electronics) de TactoTek®.

22 Janvier - Valeo et NATIX s’associent pour créer un des plus grands modèles open source multi-caméras. Cette collaboration combine l'expertise de Valeo en matière de modélisation mondiale et l'ensemble de données multi-caméras de NATIX afin d'accélérer le développement de l'IA physique.

16 Février - Valeo et 2CRSi déploient en Inde une solution innovante de refroidissement immersif pour les centres de données décentralisés. Ce projet répond directement aux défis d’infrastructure liés au déploiement national de la 5G et à l’expansion rapide des applications d’intelligence artificielle.

18 Février - À l’occasion de l’AI Impact Summit à New Delhi, Valeo réaffirme son ambition sur le marché automobile indien, l’un des plus dynamiques au monde. Ancrée dans son nouveau plan stratégique « Elevate 2028 », Valeo annonce son intention d’investir plus de 200 millions d’euros dans les années à venir afin d’accroître significativement son empreinte industrielle en Inde.

11 Mars – Valeo s’est associé à POWEN, leader des solutions photovoltaïques, pour renforcer son engagement en faveur du développement durable et de l’efficacité énergétique. Cette collaboration porte sur un nouveau projet solaire d’autoconsommation de 7,8 Mégawatts développé dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité (PPA).

25 Mars – Valeo a démarré la construction d’une nouvelle usine ultramoderne à McAllen, au Texas, dédiée aux véhicules à architecture logicielle centralisée (SDV). Le Groupe investira 225 millions de dollars (207 millions d’euros) au cours des cinq prochaines années dans une installation de 31 308 m2, qui permettra la création de jusqu’à 500 nouveaux emplois dans la région. Le démarrage de la production est prévu fin 2027. Cette nouvelle implantation aux États-Unis permettra de livrer l’une des plus importantes commandes de l’histoire de Valeo.

30 Mars – Valeo inaugure une nouvelle ligne de production de groupes motopropulseurs électriques à Pune en Inde. La nouvelle ligne produira des e-Axles 3-en-1 hautement intégrés, renforçant la localisation et soutenant le développement de l’écosystème de la mobilité électrique en Inde.

Reconnaissances et Notations

4 Février– En 2025, Valeo a obtenu la note maximale A du CDP (Carbon Disclosure Project) pour le climat et la sécurité de l’eau, ce qui place une nouvelle fois l’entreprise au premier rang du système de divulgation environnementale de cette organisation mondiale à but non lucratif. Valeo se classe ainsi parmi les 4 % des plus de 20 000 entreprises évaluées. Ce score est considéré comme une performance rare.

4 Février– Valeo annonce avec fierté que Christophe Périllat, Directeur Général, a été désigné « Personnalité Automobile de l’Année » par Le Journal de l’Automobile. Ce prix prestigieux salue son rôle moteur dans la transformation de l’industrie automobile pour plus de technologies, de sécurité et de durabilité. Cette distinction met également en lumière son engagement en faveur de l’instauration de mesures de contenu local européen et sa mobilisation constante au service de la souveraineté industrielle de l’automobile européenne.

17 Mars – Valeo a été récompensé lors des Trophées de la mixité dans l’auto et la mobilité, organisés par WAVE – Les Elles de l’Auto, en se classant deuxième dans la catégorie « Best Progress », qui distingue les entreprises ayant enregistré les avancées les plus significatives en matière de diversité de genre.

19 Mars – Valeo a reçu le « Prix Spécial » lors des Supplier Awards 2026 de Renault Group, récompensant sa contribution exceptionnelle en tant que partenaire clé en matière de technologie et d’innovation. Cette distinction met en lumière le partenariat de longue date, récemment renforcé, entre Valeo et Renault Group, ainsi que les contributions majeures de Valeo en matière de performance et d’innovation.

24 Mars – Valeo se place à nouveau au premier rang des déposants français de brevets auprès de l’Office européen des brevets (OEB), avec 650 demandes en 2025.

Selon l’EPO Technology Dashboard 2025, ce résultat marque une hausse significative de 20,1 % par rapport à 2024. Cette nouvelle reconnaissance intervient peu après l’entrée du Groupe dans le classement des LexisNexis Top 100 Global Innovators 2026.





Glossaire financier

Les prises de commandes correspondent aux commandes matérialisant l’attribution des marchés, par des constructeurs sur la période, à Valeo et aux coentreprises et entreprises associées à hauteur de la quote-part d'intérêt de Valeo dans ces sociétés. Elles sont valorisées sur la base des meilleures estimations raisonnables de Valeo en termes de volumes, prix de vente et durée de vie. Les éventuelles annulations de commandes sont également prises en compte. Agrégat non audité.

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en corrigeant le chiffre d’affaires par élimination (ou par addition en cas de changement de méthode de consolidation) afin d'avoir une période antérieure comparable à la période actuelle.

La marge opérationnelle correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges et avant la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, de la part considérée comme remboursement du capital des paiements locatifs et des intérêts financiers nets.





Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés au métier d’équipementier automobile ainsi qu’au développement et au lancement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique et géopolitique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document d’enregistrement universel 2025 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 31 mars 2026 (sous le numéro D.26-0184).

Par ailleurs, d'autres risques, non identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe pourraient avoir le même effet défavorable et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent document et Valeo ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d'intégrer tous évènements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document. Valeo n'accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier et ne confirmera pas les estimations des analystes.





À propos de Valeo

Valeo est un leader technologique mondial qui conçoit des solutions et systèmes innovants pour ses partenaires automobiles et technologiques. Le Groupe est organisé autour de ses Divisions POWER, BRAIN et LIGHT, et de Valeo Service qui propose des solutions pour l'après-vente et les nouvelles formes de mobilité.

Valeo s'engage à rendre la mobilité plus sûre, durable et abordable pour tous. Le Groupe est au cœur de la voiture de demain qui sera électrifiée, plus sûre et pilotée par le logiciel. Il s'appuie sur son empreinte industrielle mondiale et son leadership technologique dans l'électrification, les systèmes avancés d'aide à la conduite, l'éclairage et les logiciels, pour capter une part croissante de la valeur par véhicule.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.

Valeo en bref : 20,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025 | 100 000 employés dans le monde | 29 pays | 149 sites de production | 59 centres de R&D | 19 plateformes de distribution (au 26 février 2026).

Plus d’informations sur www.valeo.com

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1 Cf. glossaire financier, page 4.





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