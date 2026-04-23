Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026

Communiqué de presse

Le chiffre d’affaires au 31 mars 2026 s’établit à €1 336m , en progression de +4,9% en base organique par rapport au 1 er trimestre 2025

au 31 mars 2026 s’établit à , en progression de en base organique par rapport au 1 trimestre 2025 L’ensemble des activités et des régions contribue à la croissance du chiffre d’affaires, soutenue par des effets volumes, prix et « case mix » favorables. Le taux d’occupation moyen des maisons de retraite médicalisées s’établit à 91,7% au 1 er trimestre 2026, contre 90,4% sur la même période en 2025

soutenue par des effets volumes, prix et « case mix » favorables. Le taux d’occupation moyen des maisons de retraite médicalisées s’établit à 91,7% au 1 trimestre 2026, contre 90,4% sur la même période en 2025 Succès de l’émission d'une obligation senior « High Yield » et « unsecured » de €500m à échéance 2031, au taux annuel de 6,875%, largement sursouscrite, dont le produit net sera destiné à sécuriser le refinancement des échéances existantes et notamment l'intégralité des Euro PP et Schuldschein 2026-2027-2028

à échéance 2031, au taux annuel de 6,875%, largement sursouscrite, dont le produit net sera destiné à sécuriser le refinancement des échéances existantes et notamment l'intégralité des Euro PP et Schuldschein 2026-2027-2028 Le Groupe confirme l’ensemble de ses objectifs 2023 – 2026 Un objectif de croissance organique annuelle moyenne (CAGR) du chiffre d'affaires d’environ +5%, en base pro forma ; Un objectif d’amélioration au 31 décembre 2026 de 100 à 150 points de base de la marge d’EBITDA, pré IFRS 16, proforma des cessions et hors promotion immobilière, par rapport au 31 décembre 2023 qui s’établissait à 10,5% ; Un objectif de réduction de sa dette financière nette, pré IFRS 16, pour la ramener à environ €3mds, soit un levier « Wholeco » (1) inférieur à 5x au 31 décembre 2026*





Le Groupe confirme l’ensemble de ses objectifs 2025 – 2028 : Chiffre d’affaires (pro forma des cessions) en croissance annuelle moyenne c.+4% sur la période EBITDA (pre-IFRS 16, pro forma) : croissance annuelle moyenne (CAGR) entre +7% et +9% sur la période EBITDA Opco (2) (pro forma) : croissance annuelle moyenne (CAGR) entre +11% et +14% sur la période Levier « Wholeco » ( 1 ) autour de 4.5x fin 2028*



En millions d’euros 31 mars 2025 31 mars 2026 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires Groupe 1 317 1 336 +1,4% +4,9% France 567 555 -2,2% +1,8% Allemagne 324 339 +4,6% +8,3% Belgique et Pays-Bas 206 217 +5,6% +5,9% Italie 156 151 -3,5 % +3,5% Espagne 64 74 +15,5% +15,2%

(1) Levier Wholeco : levier retenu dans le cadre de l’amendement et de l’extension du crédit syndiqué annoncé le 17 février 2025. Le levier Wholeco se calcule selon la formule suivante : Dette financière nette hors IFRS 16 et IAS 17 déduction faite du compte courant Ages & Vie/ EBITDA consolidé retraité des impacts des normes IFRS 16 et IAS 17 et retraité de certains éléments non cash et de l’impact en année pleine des plans d’actions en cours

(2) L’EBITDA opco est défini comme suit : EBITDA (1) post loyers capitalisés selon la norme IFRS16 (y compris les loyers déjà capitalisés avant application de la norme IFRS16, sous la norme IAS17) et (2) retraités des impacts de la détention immobilière du groupe. Ces impacts sont principalement les loyers de marché associés aux actifs immobiliers en détention, tels que définis le rapport Cushman & Wakefield sur la valorisation du portefeuille immobilier du Groupe, ainsi que les couts de fonctionnement associés à la détention immobilière (calculés sur la base des coûts de fonctionnement des foncières du Groupe).





*A structure financière inchangée

Sophie Boissard, Directrice Générale du Groupe Clariane, a déclaré :





« Avec une croissance organique de 4,9 %, le premier trimestre 2026 s’inscrit pleinement dans la dynamique observée depuis le second semestre 2025 dans nos différents segments d’activité et géographies.

S’agissant de nos activités Accompagnement du grand âge, le taux d’occupation de nos maisons de retraite continue de progresser, s’élevant à 91,7 % sur le 1er trimestre 2026 soit une hausse de 1,3 points par rapport à la même période en 2025. Quant à nos activités de soins spécialisés, qui avaient été notamment impactées par les conditions d’entrée en vigueur de la réforme du SMR en France, elles retrouvent une dynamique prix/volume positive, à la faveur des mesures d’adaptation que nous avons mises en place au second semestre 2025 et du développement des activités ambulatoires dans toutes les géographies.

En termes de stratégie financière, nous avons obtenu en février dernier deux notations inaugurales établies par S&P et Moody's, qui nous ont permis de réaliser une première émission obligataire « high yield » et « unsecured » d’un montant de 500 millions d’euros, dans de très bonnes conditions au regard du contexte international. Le succès de cette émission inaugurale, à échéance 2031, s'est traduit par un taux de sursouscription proche de 5 fois auprès d'investisseurs de premier plan. Sur ces bases, et forts de l’engagement de nos collaborateurs que je tiens à remercier une nouvelle fois, nous confirmons l'ensemble de nos objectifs opérationnels et financiers. »

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes décrits au Chapitre 2 du Document d’enregistrement universel 2025 déposé auprès de l’AMF le 27 février 2026 sous le numéro d’enregistrement D.26-0054, disponible sur le site internet de la Société ( www.clariane.com ) et celui de l'AMF (https://www.amf-france.org/fr). Toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent document ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Clariane S.E. ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ni Clariane, ni aucun de ses administrateurs, dirigeants, employés, agents, affiliés ou conseillers n'acceptent de responsabilité quant au caractère raisonnable des hypothèses ou des opinions émises ou de la probabilité de réalisation des projections, des perspectives ou des rendements. Toute responsabilité pour de telles informations est expressément exclue. Rien dans ce document n'est, ou ne doit être considéré comme, une promesse ou une déclaration pour l'avenir. En outre, aucune déclaration contenue dans ce document n'est destinée à être ou ne peut être interprétée comme une prévision de résultats. Les performances passées de Clariane ne peuvent pas être considérées comme un guide pour les performances futures.

Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les variations sont exprimées sur une base annuelle (2026/2025), et à périmètre et taux de change constants.

Les principaux indicateurs alternatifs de performance (IAP), tels que les notions « d’EBITDA », « d’EBITDA opco », « d’EBIT », « d’endettement net » ou encore de « levier financier », font l’objet d’une définition accessible dans le Document d’Enregistrement Universel disponible sur le site internet de la société www.clariane.com.

Analyse du chiffre d’affaires au 31 mars 2026





Au 31 mars 2026, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à €1 336m, soit une croissance de +1,4% en base publiée et de +4,9% en base organique. La différence entre la performance publiée et organique s’explique par l’impact des cessions intervenues en 2025 dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière du Groupe.

Cette dynamique confirme la solidité du Groupe qui s’appuie sur un portefeuille diversifié, tant en termes d’activités que de géographies.

Le réseau exploité au 31 mars 2026, toutes activités confondues, compte désormais 1 213 établissements, contre 1 225 au 31 mars 2025, pour un total de près de 90 000 lits, contre plus de 91 000 lits au premier trimestre 2025. Ces évolutions tiennent compte :

Des cessions réalisées dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière du Groupe (France, Italie et Allemagne) et finalisées en 2025 ;

Des fermetures et restructurations d’établissements en Allemagne, en France, en Espagne et en Belgique en 2025.

Ces opérations ont été partiellement compensées par :





La mise en service de nouveaux établissements en France, Espagne, Belgique et aux Pays-Bas ;

Et enfin, l’entrée en portefeuille de nouvelles maisons en Espagne et aux Pays-Bas.

Au total, le Groupe a procédé à la cession ou à la fermeture de 48 établissements, représentant près de 2 700 lits, tandis qu’il mettait en service dans le même temps 36 établissements modernes, représentant une capacité de plus de 1 300 lits.





La croissance du chiffre d’affaires résulte :

De la hausse des volumes à hauteur de +1,6% pour un montant net de +€20m , soutenue par la progression du volume de journées facturées sur les réseaux matures, la montée en puissance des capacités complémentaires mises en service aux Pays-Bas, une solide progression de l’activité en Espagne sur le périmètre de Grupo 5 (contrats de délégation de service public) et de l'ambulatoire en France ;

à hauteur de pour un montant net de , soutenue par la progression du volume de journées facturées sur les réseaux matures, la montée en puissance des capacités complémentaires mises en service aux Pays-Bas, une solide progression de l’activité en Espagne sur le périmètre de Grupo 5 (contrats de délégation de service public) et de l'ambulatoire en France ; D’un impact tarifaire positif à hauteur de + 3,3 % à + €42m , sur l’ensemble des régions, et notamment en Allemagne, en France et dans la région Belgique – Pays-Bas ;

à hauteur de + % à + , sur l’ensemble des régions, et notamment en Allemagne, en France et dans la région Belgique – Pays-Bas ; D’un impact périmètre négatif de -3,5% à -€44m lié aux cessions intervenues dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière et de fermetures en Allemagne.

Performance par zones géographiques





France

En millions d’euros 31 mars 2025 31 mars 2026 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires 567 555 -2,2 % +1,8%

Le chiffre d’affaires progresse en France de +1,8% en base organique sur la période. La contraction en base publiée s’explique par l’impact des cessions intervenues en 2025 dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière, et notamment de l’activité Petits-fils.

L’activité « Accompagnement du grand âge » a généré un chiffre d’affaires de €346m au cours de ce premier trimestre en France, contre €360m sur la même période en 2025, soit une baisse de -3,9% en base publiée, compte tenu de l’impact du plan de cessions et notamment de la vente de Petits-fils. En base organique l’activité progresse de +1,7% soutenue par les ajustements tarifaires et une nette progression du taux d’occupation moyen dans les « Maisons de retraite médicalisées » qui s’établit à 88,5% contre 87,4% au premier trimestre 2025.

a généré un chiffre d’affaires de au cours de ce premier trimestre en France, contre €360m sur la même période en 2025, soit une baisse de -3,9% en base publiée, compte tenu de l’impact du plan de cessions et notamment de la vente de Petits-fils. l’activité progresse de soutenue par les ajustements tarifaires et une nette progression du taux d’occupation moyen dans les « Maisons de retraite médicalisées » qui s’établit à 88,5% contre 87,4% au premier trimestre 2025. L’activité « Soins spécialisés » a généré au 31 mars 2026 un chiffre d’affaires en France de €209m, en croissance de +1,9% en base organique (+0,8% en base publiée), reflétant des volumes en hausse grâce au développement continu de l’activité ambulatoire (+18,8%) et l’impact favorable de l’amélioration du case mix mis en place au cours de l’année 2025 afin de compenser les impacts négatifs de la réforme du SMR. En base publiée, cette activité est en progression de +0,8%.

Allemagne

En millions d’euros 31 mars 2025 31 mars 2026 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires 324 339 +4,6% +8,3%

La progression organique de +8,3% du chiffre d’affaires du Groupe en Allemagne, présent dans l’activité « Accompagnement du grand âge », a été soutenue par l’augmentation des tarifs et par un taux d’occupation dans le segment « Maisons de retraite médicalisées » qui atteint en moyenne 92,0% sur les trois premiers mois de l’exercice, contre 90,4% sur la même période en 2025.

Belgique et Pays-Bas

En millions d’euros 31 mars 2025 31 mars 2026 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires 206 217 +5,6% +5,9%

Le chiffre d’affaires du Groupe en Belgique, présent dans l’activité « Accompagnement du grand âge », s’établit à €170m, contre €164m au premier trimestre 2025, en progression de +4,2% en base organique (+3,7% en base publiée), soutenue par l’augmentation des tarifs et par un taux d’occupation dans les « Maisons de retraite médicalisées » qui atteint en moyenne 93,7% sur les trois premiers mois de l’exercice, contre 92,5% sur la même période en 2025.

Aux Pays-Bas, le chiffre d’affaires au 31 mars 2026 s’établit à €47m, contre €41m au premier trimestre 2025, en progression de +12,8% en base organique (+13,5% en base publiée).





L’activité « Accompagnement du grand âge » a généré un chiffre d’affaires de €46m au 1 er trimestre 2026, en hausse de +13,7% en base organique (+14,5% en base publiée), avec un taux d’occupation qui s’établit en moyenne à 82,3% sur les trois premiers mois de l’exercice, contre 75,6% sur la même période en 2025. Cette progression reflète notamment la montée en puissance des nouvelles capacités ouvertes en 2024 et en 2025, soutenue par un contexte sectoriel favorable.

a généré un chiffre d’affaires de €46m au 1 trimestre 2026, en hausse de +13,7% en base organique (+14,5% en base publiée), avec un taux d’occupation qui s’établit en moyenne à 82,3% sur les trois premiers mois de l’exercice, contre 75,6% sur la même période en 2025. Cette progression reflète notamment la montée en puissance des nouvelles capacités ouvertes en 2024 et en 2025, soutenue par un contexte sectoriel favorable. L’activité « Soins spécialisés », qui ne représente que 2% du chiffre d’affaires de ce pays, est en recul sur la période.

Italie

En millions d’euros 31 mars 2025 31 mars 2026 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires 156 151 -3,5% +3,5%

Le marché italien est resté bien orienté sur les trois premiers mois de l’année, avec un chiffre d’affaires en progression de +3,5% en base organique. La contraction observée en base publiée de -3,5% résulte des cessions intervenues en 2025 dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière du Groupe.

L’activité « Accompagnement du grand âge » a généré un chiffre d’affaires de €80m au premier trimestre 2026, en hausse de +5,1% en base organique (-6,3% en base publiée), soutenue par un taux d’occupation élevé qui s’établit en moyenne à 97,3% sur la période, contre 97,0% sur la même période en 2025, et par les révisions tarifaires.

a généré un chiffre d’affaires de €80m au premier trimestre 2026, en hausse de +5,1% en base organique (-6,3% en base publiée), soutenue par un taux d’occupation élevé qui s’établit en moyenne à 97,3% sur la période, contre 97,0% sur la même période en 2025, et par les révisions tarifaires. L’activité « Soins spécialisés » a généré un chiffre d’affaires de €71m, en progression de +1,7% en base organique (stable en base publiée).

Espagne

En millions d’euros 31 mars 2025 31 mars 2026 Croissance publiée Croissance organique Chiffre d’affaires 64 74 +15,5% +15,2%

Le chiffre d’affaires en Espagne s’élève à €74m au 31 mars 2025, en progression de +15,5% en base publiée et de +15,2% en base organique.

Le chiffre d’affaires de l’activité « Accompagnement du grand âge » s’établit à €19m , en hausse de +25,1% en base organique et publiée, soutenue par une hausse des tarifs et un taux d’occupation moyen en nette progression à 93,2% sur la période, contre 91,1% sur la même période en 2025.

s’établit à , en hausse de +25,1% en base organique et publiée, soutenue par une hausse des tarifs et un taux d’occupation moyen en nette progression à 93,2% sur la période, contre 91,1% sur la même période en 2025. L’activité « Soins spécialisés », enregistre un chiffre d’affaires de €55m, en progression de +12,0% en base organique (+12,5% en base publiée). Cette performance résulte de l’élargissement de son réseau et de ses services à la suite de l’acquisition de Grupo 5.

Performance par activités





En millions d’euros 31 mars 2025 31 mars 2026 Croissance publiée Croissance organique Accompagnement du grand âge 990 1 001 +1,1% +5,5% Maisons de retraite médicalisées 826 854 +3,4% +5,2% Habitat alternatif 164 147 -10,4% +6,9% Soins spécialisés 327 335 +2,3% +3,3% Soins médicaux et de réadaptation 233 236 +1,5% +2,5% Santé mentale 95 99 +4,2% +5,4% Total 1 317 1 336 +1,4% +4,9%

Accompagnement du grand âge

L’activité « Accompagnement du grand âge », qui représente 75% de l’activité du Groupe, regroupe les segments « Maisons de retraite médicalisées » et « Habitat alternatif ». Cette activité a généré dans son ensemble un chiffre d’affaires de €1 001m au 31 mars 2026, contre €990m au 31 mars 2025, soit une hausse de +1,1% en base publiée et de +5,5% en base organique.

Le segment « Maisons de retraite médicalisées » (près de 64% du chiffre d’affaires du Groupe) progresse de +5,2% en base organique. Cette croissance en base organique repose à la fois sur la progression continue du volume d’activité, reflétée par la progression du taux d’occupation qui atteint en moyenne 91,7% sur le premier trimestre 2026 contre 90,4% sur la même période en 2025, et sur une augmentation des tarifs. Il est à noter que le premier trimestre 2025 avait été marqué par une épidémie de grippe particulièrement virulente impactant alors ce segment, et notamment en France et en Allemagne.

(près de du chiffre d’affaires du Groupe) progresse de en base organique. Cette croissance en base organique repose à la fois sur la progression continue du volume d’activité, reflétée par la progression du taux d’occupation qui atteint en moyenne sur le premier trimestre 2026 contre 90,4% sur la même période en 2025, et sur une augmentation des tarifs. Il est à noter que le premier trimestre 2025 avait été marqué par une épidémie de grippe particulièrement virulente impactant alors ce segment, et notamment en France et en Allemagne. Le segment « Habitat alternatif » (11% du chiffre d’affaires du Groupe) progresse de +6,9% en base organique (-10,4% en base publiée essentiellement en raison de la cession de Petits-fils en France intervenue en juillet 2025). Cette performance repose sur la poursuite du développement du réseau de maisons partagées.

Soins spécialisés

L’activité « Soins spécialisés », qui regroupe les segments « Soins médicaux et de réadaptation (SMR) » et « Santé mentale », a généré au cours des trois premiers mois de 2026 un chiffre d’affaires de €335m (contre €327m au premier trimestre 2025), soit 25% du chiffre d’affaires du Groupe, en croissance de +3,3% en base organique.

Le segment « Soins médicaux et de réadaptation » (près de 18% du chiffre d’affaires du Groupe) progresse de +2,5% en base organique. Cette progression repose à la fois sur la progression continue du volume d’activité, notamment de l’ambulatoire, et de l’amélioration du case mix à la suite de la mise en place de la réforme du SMR en France.

(près de du chiffre d’affaires du Groupe) progresse de en base organique. Cette progression repose à la fois sur la progression continue du volume d’activité, notamment de l’ambulatoire, et de l’amélioration du case mix à la suite de la mise en place de la réforme du SMR en France. Le segment « Santé mentale » (près de 7% du chiffre d’affaires du Groupe) progresse de +5,4% en base organique. Cette performance repose sur le dynamisme et l’élargissement de son réseau, notamment en Espagne à la suite de l’acquisition de Grupo 5.

Evènements récents Couverture des coûts de l’énergie





Dans le cadre de sa politique de couverture de ses coûts énergétiques, et compte tenu du contexte macro-économique actuel lié à la situation au Moyen-Orient, le Groupe précise qu’au 27 février 2026 :

93% des besoins énergétiques prévisionnels sur 2026 étaient couverts ;

Environ 70% des besoins énergétiques prévisionnels sur 2027 et 2028 étaient déjà couverts.

A titre de rappel, en 2025, les coûts énergétiques représentaient environ 2% du chiffre d'affaires et 9% des dépenses d'achats.

Succès de l’émission obligataire « High Yield » et « unsecured » de €500m, à échéance 2031





Clariane a annoncé le 10 avril dernier le succès de l’émission de nouvelles obligations senior « High Yield » et « unsecured » à échéance 2031 de €500m.

Ces obligations portent intérêt à un taux annuel de 6,875% et ont été émises à 100% de leur valeur nominale.

L’offre a suscité un vif intérêt de la part d’un grand nombre d’investisseurs institutionnels de premier plan, tant en France qu’à l’étranger, se traduisant par une très forte sursouscription.

Clariane prévoit d’utiliser le produit net de l’offre, conjointement avec sa trésorerie disponible, afin de refinancer ses Schuldschein à échéance en 2026 et 2027 ainsi que ses obligations Euro PP à échéance 2027 et 2028, à leur échéance ou par anticipation.

La société continue de suivre activement les conditions de marché afin de poursuivre, de manière opportuniste, la rationalisation de sa structure financière.

Objectifs Objectifs 2023-2026 :





Le Groupe rappelle ses principaux objectifs définis pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 :

Un objectif de croissance organique annuelle moyenne (CAGR) du chiffre d'affaires d’environ +5%, en base pro forma , soutenue notamment par une augmentation progressive et régulière des taux d'occupation et des volumes d’activité, y compris ambulatoires, de l’amélioration du case mix et du rattrapage tarifaire en cours, en particulier en Allemagne ;

, soutenue notamment par une augmentation progressive et régulière des taux d'occupation et des volumes d’activité, y compris ambulatoires, de l’amélioration du case mix et du rattrapage tarifaire en cours, en particulier en Allemagne ; Un objectif d’amélioration au 31 décembre 2026 de 100 à 150 points de base de la marge d’EBITDA, pré IFRS 16, proforma des cessions et hors promotion immobilière , par rapport au 31 décembre 2023, qui s’établissait à 10,5% , soutenu principalement par la croissance du chiffre d’affaires ainsi que par des mesures d'amélioration ciblées portant sur la structure de coûts centraux et sur les dépenses de loyer ;

, par rapport au 31 décembre 2023, , soutenu principalement par la ainsi que par des portant sur la structure de coûts centraux et sur les dépenses de loyer ; Le Groupe se fixe l’objectif de réduction de sa dette financière nette, pré IFRS 16 et à structure bilantielle comparable, pour la ramener à environ €3mds, soit un levier « Wholeco » inférieur à 5x au 31 décembre 2026, à structure financière inchangée.





Afin d’atteindre ces objectifs, et compte tenu de la finalisation du plan de renforcement de sa structure financière, le Groupe s’appuiera principalement sur :

La poursuite de l’amélioration de la performance opérationnelle ;

Et le maintien d’une stricte discipline d’investissements, pour un montant d’environ €300m par an, répartis équitablement entre les investissements de maintenance et les investissements de développement.

S’agissant des indicateurs extra-financiers et retraités des effets de périmètre liés au plan de cession, le Groupe rappelle ses objectifs 2023 - 2026 :

Conserver le score de recommandation nette (NPS) résidents/patients et familles à un niveau supérieur ou égal à 40 ;

Maintenir à plus de 7 200 le nombre de collaborateurs engagés dans des parcours de formation qualifiante, conformément à ses engagements de mission ;

Réduire le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt à un niveau de 29 ;

Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de décarbonation énergétique bas carbone telle que validée par la Science-Based Target initiative (SBTi), induisant une réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux énergies de -27% par rapport à 2021.

Objectifs 2025 - 2028





A la suite de la bonne exécution des différents volets du plan de renforcement de sa structure financière, le Groupe a annoncé ses principaux objectifs pour la période 2025-2028 :

Une croissance annuelle moyenne (CAGR) de son chiffre d'affaires autour de +4% , en base pro forma, soutenue notamment par : Une progression des volumes d’activité dans l’activité « Accompagnement du grand âge », portée par la saturation progressive des taux d’occupation moyen dans les Maisons de retraite médicalisées, une amélioration régulière de la tarification sur la période en s’appuyant sur la poursuite du développement d’une offre différenciée de qualité, et le dynamisme du segment Habitat alternatif ; Une progression du chiffre d’affaires dans l’activité « Soins spécialisés », qui s’appuiera notamment sur une forte progression de l’ambulatoire, l’amélioration du case mix, et les pleins effets de la correction des anomalies liées à la mise en œuvre du nouveau cadre tarifaire applicable aux activités SMR.

, en base pro forma, soutenue notamment par : Une croissance annuelle moyenne (CAGR) de l’EBITDA pré-IFRS 16 pro forma comprise entre +7% et +9% ;

pro forma comprise ; Une croissance annuelle moyenne (CAGR) de l’EBITDA opco pro forma comprise entre +11% et +14%.





Cette nette amélioration de l’EBITDA pre-IFRS 16 et de l’EBITDA opco sur l’ensemble de la période devrait être soutenue par :

La croissance du chiffre d’affaires ;

Une bonne maîtrise des loyers externes ;

Des mesures d'amélioration ciblées portant sur la structure de coûts centraux, notamment en France et en Allemagne ;

La baisse progressive du poids relatif des loyers internes par rapport à la croissance de l’activité.

Un levier financier wholeco, tel que défini dans ses contrats de financement bancaire autour de 4,5x fin 2028, à structure financière inchangée.

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à se référer au Document d’Enregistrement Universel déposé le 27 février 2026 auprès de l’AMF sous le n° D.26-0054, et notamment aux facteurs de risques relatifs à Clariane décrits au chapitre 2 « Facteurs de risques » de ce document. Le Document d’enregistrement universel peut être consulté sans frais auprès de la Société, ainsi que sur le site Internet de la Société (www.clariane.com) et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Réunion et conférence téléphonique :





Dans le cadre de la publication de son chiffre d’affaires du premier trimestre 2026, Clariane tiendra une conférence téléphonique, en anglais, le 24 avril 2026 à 15h00 (CET).

Connexion :

Vous pouvez vous inscrire pour écouter la conférence ici

Cette conférence sera également accessible et retransmise en webcast, vous pouvez vous inscrire en cliquant ici





Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible en suivant le lien ici

La présentation qui servira de support à cet évènement sera accessible sur le site internet de la société Clariane www.clariane.com le 24 avril 2026 à partir de 12h00 (CET).

Prochains évènements



12 mai 2026 : Assemblée générale 2026

29 juillet 2026 : Chiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2026 après la clôture du marché Euronext Paris

28 octobre 2026 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026 après la clôture du marché Euronext Paris

ANNEXES





Chiffre d’affaires 2025 par trimestre, en base pro forma(1)









(En €m) 1er trimestre 2025 2ème trimestre 2025 3ème trimestre 2025 4ème trimestre 2025 Par pays Publié Pro forma (1) Publié Pro forma (1) Publié Pro forma (1) Publié Pro forma (1) Groupe 1 317 1 271 1 338 1 294 1 320 1 289 1 335 1 314 France 567 535 574 542 568 547 555 543 Allemagne 324 320 331 329 328 328 333 333 Italie 156 146 161 151 143 134 158 150 Belgique/Pays-Bas 206 206 209 209 213 213 218 218 Espagne 64 64 64 64 68 68 70 70 Par activités Publié Pro forma (1) Publié Pro forma (1) Publié Pro forma (1) Publié Pro forma (1) Groupe 1 317 1 271 1 338 1 294 1 320 1 289 1 335 1 314 Accompagnement du grand âge 990 947 1 020 980 1 003 976 1 011 990 Soins spécialisés 327 324 318 315 317 313 324 323

(1) Pro forma des cessions réalisées dans le cadre du Plan de renforcement de la structure financière

Résultats du premier semestre 2025, en base pro forma(1)





(En €m) 1er semestre 2025 Publié Cessions (1) Pro forma (1) Chiffre d'affaires



2 656



(91)



2 565



France 1 141 (64) 1 077 Allemagne 655 (6) 649 Italie 317 (21) 296 Belgique/Pays-Bas 414 0 414 Espagne 129 0 129 EBITDAR



546



(22)



524



France 216 (16) 200 Allemagne 138 (1) 137 Italie 72 (6) 66 Belgique/Pays-Bas 89 0 89 Espagne 31 0 31 EBITDA pre IFRS 16 263 (19) 243 EBITDA pre IFRS 16 et hors dev. Immobilier 263 (19) 243 EBITDA opco (2) 149 14 134

(1) Pro forma des cessions réalisées dans le cadre du Plan de renforcement de la structure financière

(2) L’EBITDA opco est défini comme suit : EBITDA (1) post loyers capitalisés selon la norme IFRS16 (y compris les loyers déjà capitalisés avant application de la norme IFRS16, sous la norme IAS17) et (2) retraités des impacts de la détention immobilière du groupe. Ces impacts sont principalement les loyers de marché associés aux actifs immobiliers en détention, tels que définis le rapport Cushman & Wakefield sur la valorisation du portefeuille immobilier du Groupe, ainsi que les couts de fonctionnement associés à la détention immobilière (calculés sur la base des coûts de fonctionnement des foncières du Groupe).





Pièce jointe