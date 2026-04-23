SAVENCIA : Activité du 1er Trimestre 2026

Jeudi 23 avril 2026

COMMUNIQUE DE PRESSE : Activité du 1 er Trimestre 2026

Stabilité du chiffre d’affaires en données comparables dans un contexte volatil





Chiffres clés en M€



31/03/26



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CA



31/03/25



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CA



Variations en % Total Structure Change &



IAS 29 Croissance



Organique Chiffre d’affaires 1629 1 695 -3,9 0,7 -4,2 -0,4 - Produits Fromagers 932 57,2 953 56,2 -2,2 0,0 -0,8 -1,4 - Autres Produits Laitiers 752 46,1 805 47,5 -6,6 1,5 -8,4 0,3 - Non Affectés -55 -3,4 -63 -3,7 -12,7 0,0 -6,8 -5,9

Au 31 mars 2026, Savencia Fromage & Dairy a réalisé un chiffre d'affaires de 1 629 millions d'euros, en recul de 0,4% en données comparables et de -3,9% en données reportées, marqué par un effet de change très défavorable de -4,2% principalement en raison de la dévaluation du peso argentin et des devises asiatiques.

Concernant les Produits Fromagers, le chiffre d’affaires enregistre une baisse de 1,4% en données comparables. Dans un contexte complexe de négociation commerciale notamment en Europe, l’activité est résiliente avec un effet volume et mix légèrement positif grâce, notamment, à la bonne performance des marchés à l’international. La performance de l’activité a été marquée par un effet prix négatif et par l’impact de la variation des prix du lait.

À données comparables, le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers progresse de +0,3% par rapport à 2025. Cette croissance résulte des tendances volumes positives dans l'activité des ingrédients qui permettent de compenser un effet prix négatif notamment sur l’activité commodités marquée. Celle-ci est en effet pénalisée par une forte baisse des cotations des produits industriels et la baisse des cours du beurre.

Perspectives 2026

Les perspectives de l’année 2026 demeurent marquées par un environnement incertain et volatil :

- des tensions géopolitiques et des changements de paradigmes économiques entrainant un ralentissement de la croissance mondiale

- une crise en Moyen Orient pouvant entrainer un retour de l’inflation et affecter la consommation en Europe notamment suite à la hausse des énergies

- des évolutions sur les taxes à l’international qui affectent les activités d’exportation

Face à ces défis, le Groupe Savencia poursuit sa stratégie de spécialités et maintient ses efforts pour améliorer sa compétitivité ; il poursuivra ses investissements pour développer la complémentarité de ses différents métiers et la croissance de ses marques, dans un périmètre dorénavant étendu aux activités chocolat dont l’apport stratégique doit permettre de renforcer les activités dans le Foodservice à l’international.

Le Groupe entend ainsi répondre aux incertitudes de l’environnement en s’appuyant sur la qualité de ses produits, une relation de confiance avec l’ensemble de ses partenaires ainsi que l’engagement et la qualité de toutes ses équipes, en lien avec sa mission : « Entreprendre pour Bien Nourrir l’Homme ».

(La prochaine publication interviendra le 10 septembre 2026 à l’occasion des comptes semestriels )

Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site savencia-fromagedairy.com

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