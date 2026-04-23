+25% : forte croissance du chiffre d’affaires T1 2026

Chiffre d’affaires au premier trimestre (T1) 2026 de 133,3 millions d’euros en nette progression, porté par les Ventes d’énergie et l’intensification de l’activité de Renvolt

Ventes d’énergie : 72,0 millions d’euros en progression de +3% à taux de change constants. La croissance du parc de centrales en exploitation a plus que compensé (i) les cessions de centrales réalisées en 2025 1 et (ii) une disponibilité temporairement inférieure aux attentes, sur certaines centrales en particulier en Guyane française 2

et (ii) une disponibilité temporairement inférieure aux attentes, sur certaines centrales en particulier en Guyane française Renvolt : 54,3 millions d’euros en forte croissance de +80% à taux de change constants, porté par la hausse des constructions pour compte de tiers

Voltalia Hub3 : 7,0 millions d’euros en augmentation de +4% à taux de change constants

Indicateurs opérationnels de capacité et de production au 31 mars 2026

Production d´énergie de 1,1 térawattheures globalement stable (-1%)

Capacité en exploitation à 2,9 gigawatts en croissance de +17%

Capacité en exploitation et en construction à 3,6 gigawatts en croissance de +9%

Poursuite du plan SPRING et confirmation des objectifs pour l’exercice 2026

Structuration de nos activités phares en deux Business Lines : Développement et Ventes d’énergie, afin d’en améliorer la lisibilité et la pilotabilité

Confirmation des objectifs opérationnels et financiers 2026

Voltalia réitère sa trajectoire vers une croissance autofinancée sur la période 2026 à 2030, avec l’objectif de versement d’un premier dividende à partir de 2028.

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR40011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour son chiffre d’affaires du premier trimestre 2026.

Robert Klein, Directeur général de Voltalia, déclare : « Le premier trimestre 2026 marque la poursuite de notre trajectoire engagée en 2025, avec une croissance du chiffre d’affaires notamment soutenue par la montée en puissance commerciale de Renvolt et des Ventes d’énergie stables sur le trimestre. La progression du chiffre d’affaires et des capacités en exploitation reflète une mise en œuvre conforme à notre feuille de route et nous permet de confirmer nos objectifs opérationnels et financiers pour 2026, tout en poursuivant avec discipline les priorités fixées par le plan SPRING. ».

***

Chiffre d’affaires du premier trimestre (T1) 2026

En millions d’euros T1 2026 T1 2025 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires 133,3 107,3 +24% +25% Ventes d’énergie 72,0 70,4 +2% +3% Renvolt 54,3 30,2 +80% +80% Voltalia Hub 7,0 6,7 +4% +4%

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 s’établit à 133,3 millions d’euros, en progression de +25% à taux de change constants, par rapport à la même période de 2025 (+24% à taux de change courants). Les Ventes d’énergie contribuent à hauteur de 54%, Renvolt à hauteur de 41% et Voltalia Hub à hauteur de 5% du chiffre d’affaires du premier trimestre 2026. Sur le plan géographique, le chiffre d’affaires se répartit à 63% en Europe, 31% en Amérique latine et 6% dans le reste du monde.

REVUE DES ACTIVITÉS4

Ventes d’énergie





Indicateurs opérationnels



T1 2026 T1 2025 Var. Production (en GWh) 1 105 1 121 -1% Ecrêtements de la production (en GWh) 1135 87 +30% Capacité en exploitation (en MW) 2 933 2 517 +17% Capacité en exploitation et construction (en MW) 3 563 3 279 +9% Facteur de charge éolien au Brésil 29% 33% -4pts Facteur de charge éolien au Brésil hors écrêtements 33% 36% -3pts Facteur de charge solaire au Brésil 25% 25% stable Facteur de charge solaire au Brésil hors écrêtements 29% 27% +2pts Facteur de charge éolien en France 32% 29% +3pts Facteur de charge solaire en France 10% 10% stable Facteur de charge solaire en Jordanie et en Egypte 21% 22% -1pt Facteur de charge solaire en Albanie 13% 13% stable Facteur de charge solaire au Royaume Uni 10% 11% -1pt Facteur de charge solaire au Portugal 13% 13% stable

La production du premier trimestre 2026 s’élève à 1 105 GWh, globalement stable (-1%). Malgré les cessions de centrales réalisées en 2025 et une ressource éolienne moins favorable au Brésil comparée au premier trimestre 2025, cette production bénéficie de la croissance de la capacité en exploitation (+17%).

Analyse de la production par région

En Amérique latine, la production est en recul de -8% principalement en raison (i) d’une disponibilité inférieure aux attentes sur certaines centrales éoliennes, dont les actions correctrices se poursuivent sur le trimestre, (ii) d’un niveau de ressource éolienne inférieure à 2025 sur la même période, (iii) et de l’écrêtement brésilien.

Ce dernier atteint ce trimestre 113 GWh, soit 13% de la production brésilienne (9% de la production totale de Voltalia sur la période), dont 70 GWh concentrés sur le seul mois de janvier, avant une baisse marquée à partir du 21 janvier, date de mise en service d’un nouveau système6 de gestion par l’opérateur de réseau, visant à l’amélioration des conditions d’évacuation.

En Europe, la production diminue légèrement (-4%) sous l’effet combiné des cessions de centrales réalisées en 2025 (ii) et d’une disponibilité inférieure aux attentes en particulier en Guyane française dans un contexte de discussions en cours avec l’assureur7 sur la centrale.

En Afrique et à l’international, la production est multipliée par x2,2 portée par la mise en service de nouvelles centrales notamment en Afrique du Sud (Bolobedu) et en Ouzbékistan (Sarimay Solar).

La production d’Helexia est en croissance (+3%), en Europe et au Brésil.





En millions d’euros T1 2026 T1 2025 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires Ventes d’énergie 72,0 70,4 +2% +3% Amérique latine 35,1 34,3 +2% +2% Europe 18,4 18,6 -1% -1% Afrique et international 6,1 5,1 +19% +29% Helexia 12,5 12,3 +1% +1%

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 issu des Ventes d’énergie atteint 72,0 millions d’euros, en hausse de +3% à taux de change constants(+2% à taux de change courants) . Cette évolution reflète principalement la croissance de la capacité en exploitation (+17%) qui a compensé (i) l’impact des cessions de centrales réalisées en 2025 (centrales en France de Carrières des plaines, Canadel et Pagap) ainsi (ii) que l’écrêtement de la production brésilienne et la disponibilité inférieure aux attentes, de certaines centrales en Guyane française et au Brésil.

Le chiffre d’affaires issu des Ventes d’énergie se répartit à 49% en Amérique latine, 26% en Europe, 17% par la production de Helexia et 8% dans le reste du monde, illustrant la diversification géographique croissante du portefeuille d’actifs en exploitation, en diminuant le poids de la contribution de l’Amérique latine.

Renvolt

En millions d’euros T1 2026 T1 2025 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires 54,3 30,2 +80% +80%

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 issu de Renvolt s’établit à 54,3 millions d’euros en croissance de +80% à taux de change constants et courants. Il est porté par une forte dynamique commerciale en particulier de l’activité de construction pour compte de tiers notamment en Irlande, en France et en Espagne (plus de 800 MW en construction pour compte de tiers au 31 mars 2026)

Voltalia Hub

En millions d’euros T1 2026 T1 2025 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires 7,0 6,7 +4% +4%

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 issu de Voltalia Hub s’établit à 7,0 millions d’euros, en croissance +4% à taux de change constants et courants. La croissance de la maintenance pour clients tiers au Brésil, compense la baisse temporaire enregistrée au sein des activités Helexia Services et Greensolver.

NOUVELLES ANNONCES

Au Brésil, réduction de l’écrêtement à partir de fin janvier 2026 grâce aux améliorations du réseau8

L’écrêtement s’est élevé à 113 GWh au T1 2026, contre 87 GWh au T1 2025. Sur le seul mois de janvier 2026, l’écrêtement a atteint 70 GWh, à comparer à 20 GWh en janvier 2025. Cette situation s’explique par la prolongation des contraintes observées fin 2025, un nouveau dispositif destiné à réduire l’écrêtement ayant été déployé mais n’étant devenu pleinement opérationnel qu’à compter du 21 janvier (système de protection spécial – SEP).

À la suite d’un travail conjoint avec le gestionnaire de réseau (ONS), la mise en place d’une nouvelle procédure technique a permis d’améliorer l’injection de l’électricité sur le réseau dans la zone de Serra do Mel, où sont situées les centrales de Voltalia. Cette évolution s’est traduite par une baisse marquée de l’écrêtement lié à la fiabilité à partir de la fin janvier et devrait permettre de réduire significativement l’écrêtement sur la majorité des actifs exposés du Nord‑Est du Brésil.

Organisation clarifiée des activités principales de Développement et Ventes d’énergie9

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de transformation SPRING, Voltalia fait évoluer l’organisation des activités principales de Développement et Ventes d’énergie. Afin d’améliorer la lisibilité et la pilotabilité, elles sont désormais structurées autour de deux business lines (BL) distinctes et complémentaires :

La BL Développement, pilotée à titre intérimaire par Robert Klein, à la suite du départ de Yoni Ammar, constitue le moteur de croissance du Groupe, avec une priorité donnée aux projets matures, afin de maximiser la valeur du pipeline en accélérant l’obtention des autorisations et l’atteinte du stade ready‑to‑build, pour :

Alimenter la Vente d’énergie par la construction de projets sélectionnés ;

Générer de la valeur via la cession ciblée de projets en développement.

La BL Ventes d’énergie, pilotée par Amaury Neto, porte l’excellence opérationnelle (Asset Management & Performance), avec pour objectif l´amélioration progressive de la disponibilité des centrales et la marge EBITDA à horizon 2030.

Cette séparation vise à accroître l’efficacité opérationnelle et la discipline d’allocation du capital, en clarifiant les responsabilités et en optimisant la création de valeur à chaque étape du cycle de vie des actifs. Les deux directeurs en charge des deux BLs seront tous deux rattachés au Directeur général de Voltalia. Les activités sont organisées en trois zones géographiques : Europe, Amérique latine et Afrique et International. A noter, les directeurs de pays demeurent les représentants dans chacun d’entre eux de l’ensemble des activités.

Voltalia souhaite par ailleurs chaleureusement remercier Yoni Ammar pour sa contribution au développement de l’entreprise. Au cours des 12 dernières années, il a occupé différentes fonctions clés en tant que responsable du Maroc, Directeur des activités de financement et M&A et enfin en tant que Directeur General adjoint en charge du Développement et des Ventes d’énergie.

ANNONCES RECENTES

Nouveau financement de 100 millions d’euros renforçant la flexibilité financière et supportant l’accélération du plan SPRING10

Le Conseil d’administration de Voltalia, a autorisé la conclusion d’un financement d’un montant de 100 millions d’euros11, octroyé par son actionnaire de référence, sous la forme d’une avance en compte courant d’actionnaire remboursable d’une durée d’un an.

Ce financement a pour objectif de :

Donner à Voltalia les marges de manœuvre nécessaires pour mener à bien son programme de cessions dans un calendrier maîtrisé, dans le respect de l’engagement annoncé de 300 à 350 millions d’euros d’ici le premier semestre 2027.

Optimiser et améliorer les conditions de financement de l’entreprise dans un environnement de marché exigeant.

En Afrique du Sud, mise en service complète de la centrale solaire de Bolobedu12

Cette centrale solaire de 148 mégawatts qui a été connectée au réseau en début d’année13, est à présent pleinement opérationnelle. La centrale de Bolobedu est située dans la province du Limpopo, en Afrique du Sud et est dédiée à l’approvisionnement énergétique d’une seule entreprise, dans le cadre d’un contrat long terme (CPPA) conclu avec Richards Bay Minerals (RBM). La centrale produira environ 300 gigawattheures par an, permettant de réduire les émissions de CO₂ de plus de 237 000 tonnes par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 425 000 habitants.



OBJECTIFS OPERATIONNELS ET FINANCIERS

Objectifs opérationnels et financiers 2026

Objectifs opérationnels : Une capacité en exploitation et construction d’environ 3,7 gigawatts, dont environ 3 gigawatts en exploitation

Objectifs financiers : Un EBITDA compris entre 210 et 230 millions d’euros incluant 190 à 210 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie et un résultat net positif

Objectifs opérationnels et financiers 2027

Objectifs opérationnels : capacité en exploitation et en construction détenue par Voltalia : environ 4,2 gigawatts avec environ 3,7 gigawatts en exploitation

Objectifs financiers : EBITDA compris entre 300 et 325 millions d’euros incluant 270 à 300 millions d’euros générés par l’activité de Ventes d’énergie

Objectifs opérationnels et financiers 2030

Objectifs opérationnels : capacité d'exploitation et de construction détenue par Voltalia : environ 5 gigawatts, dont environ 4,5 gigawatts en exploitation

Objectifs financiers : marge d’EBITDA des Ventes d'énergie comprise entre 70% et 72% et marge d’EBITDA des Services comprise entre 9% et 11% d'ici 2030

Objectifs de mission 2027 et 2030

CO 2 -équivalent évité : environ 2,4 millions de tonnes d’ici 2027

-équivalent évité : environ 2,4 millions de tonnes d’ici 2027 100% de la capacité en construction avec un plan d'engagement des parties prenantes aligné aux standards de la SFI (Société Financière Internationale, Banque Mondiale) d’ici 2027 pour toutes les géographies du groupe

50% de la capacité solaire en exploitation située sur des terrains co-utilisés ou valorisés d’ici 2027

Réduction de 35% de l'intensité carbone des centrales solaires détenues d’ici 2030

Voltalia réitère sa trajectoire vers une croissance autofinancée sur la période 2026 à 2030, avec l’objectif de versement d’un premier dividende à partir de 2028.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Assemblée Générale des actionnaires, le 21 mai 2026

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026, le 23 juillet 2026 (après bourse)

DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2025 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 mars 2026. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.

Capacité en exploitation au 31 mars 2026

En MW Solaire Eolien Biomasse Hydro Hybride T1 2026 T1 2025 Afrique du Sud 148 148 0 Albanie 140 140 140 Belgique 22 22 32 Brésil 792 773 8 1 584 1 528 Egypte 32 32 32 Espagne 38 38 28 France 271 81 5 357 334 Grèce 31 31 20 Guyane française 13 24 17 5 59 48 Hongrie 25 25 24 Italie 26 26 23 Jordanie 57 57 57 Ouzbékistan 126 126 0 Pays-Bas 60 60 60 Portugal 78 78 88 Roumanie 14 14 14 Royaume-Uni 102 32 134 89 Total 1 975 854 56 17 17 2 931 2 517

Capacité en construction au 31 mars 2026

Nom du projet Capacité (MW) Technologie Pays Artemisya storage 100 Stockage Ouzbékistan Artemisya wind 100 Eolien Ouzbékistan East gate 34 Solaire Royaume-Uni Helexia 10 Solaire Belgique Helexia 47 Solaire Brésil Helexia 24 Solaire France Helexia 2 Solaire Italie Helexia 7 Solaire Pologne Helexia 1 Solaire Portugal Helexia 1 Solaire Espagne Higher Stockbridge 45 Solaire Royaume-Uni Le Deffend 6 Solaire France Los Venados 20 Solaire Colombie Saint Anne hybrid 7 Hybride Guyane Française Saint Anne solar 43 Solaire Guyane Française Saint Anne storage 34 Stockage Guyane Française Seranon 10 Solaire France Spitalla solar 100 Solaire Albanie Terres Salées 11 Solaire France Total 631

Production d’électricité au 31 mars 2026

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 31 mars 2026 31 mars 2025 Afrique du Sud 17 17 0 Albanie 39 39 39 Brésil 490 250 14 754 819 Egypte 17 17 17 France 50 11 60 61 Grèce 6 6 5 Guyane française 3 4 7 11 Helexia Brésil 63 63 62 Helexia Europe 57 57 55 Italie 1 1 1 Jordanie 25 25 26 Ouzbékistan 36 36 0 Portugal 14 14 14 Royaume-Uni 10 10 11 Total 540 547 4 0 14 1 105 1 121

Taux moyen EUR/BRL

Taux moyen T1 2026 T1 2025 EUR/BRL 6,16 6,17





A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de ses 1900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

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T. +33 (0)1 81 70 37 00 Relations Presse – SEITOSEI.ACTIFIN – Jennifer JULLIA

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T. +33 (0)6 02 08 45 49





1 Communiqué du 7 janvier 2026 : Centrales de Carrières des plaines, Canadel et Pagap cédées en décembre 2025.

2 Comme annoncé précédemment, la centrale biomasse Cacao est à l’arrêt, suite à un incendie sur la scierie adjacente. Elle bénéficie néanmoins d’une police d’assurance : communiqué du 23 juillet 2025.

3 Activités spécialisées de Voltalia, notamment au travers de ses filiales (Greensolver, Triton, Yusco, Voltalia O&M, services de maintenance au Brésil, et Helexia Services).

4 À noter que l’activité de Développement ne génère pas de chiffre d’affaires, les revenus associés prenant la forme de plus-values de cessions, comptabilisées en EBITDA.

5 Dont 70 GWh écrêtés sur le mois seul de janvier 2026 avant mis en place d’un nouveau système de gestion d’évacuation du réseau voir p4 Annonces récentes.

6 Voir Annonces récentes p4 « Au Brésil, forte réduction de l’écrêtement à partir de fin janvier 2026 grâce aux améliorations du réseau ».

7 Comme annoncé précédemment, la centrale biomasse Cacao est à l’arrêt, suite à un incendie sur la scierie adjacente. Elle bénéficie néanmoins d’une police d’assurance : communiqué du 23 juillet 2025.

8 Annonce du jour.

9 Annonce du jour.

10 Communiqué du 31 mars 2026.

11 Communiqué réglementaire du 31 mars 2026 : Note technique - Convention d’avance en compte courant d’actionnaire et sûreté associée.

12 Communiqué du 8 avril 2026.

13 Première connexion au réseau annoncée dans le communiqué du 7 janvier 2026.

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