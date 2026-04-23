Sur l’élan de l’édition de 2025 de la Conférence sur l’excellence en agriculture, on annonce la tenue de l’édition de 2026 de l’AgEx à Calgary

OTTAWA, Ontario, 23 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’édition de 2025 de la Conférence sur l’excellence en agriculture (AgEx), qui a eu lieu du 18 au 20 novembre, à Winnipeg, au Manitoba, a rassemblé près de 200 leaders d’opinion, innovateurs et innovatrices, agriculteurs et agricultrices et personnes qui aspirent à le devenir d’un peu partout au Canada lors de trois jours de collaboration, d’apprentissage et d’inspiration. Sous le thème « Gagner du terrain », la conférence était axée sur les questions suivantes : solidifier les fondations des entreprises agricoles, adopter l’innovation et renforcer la résilience dans un milieu agricole en constante évolution.

L’édition de 2025 de l’AgEx a donné lieu à des discussions dynamiques, à des idées concrètes et à la création de liens significatifs, ce qui a permis de renforcer le rôle de la conférence en tant que principal événement au Canada consacré à l’avancement de l’excellence en matière de gestion agricole.

Quelques faits saillants de l’édition de 2025 de l’AgEx :

Réception des jeunes agriculteurs et agricultrices : Tenue au parc et zoo Assiniboine, sur les lieux de l’exposition « Gateway to the Arctic » (Porte vers l’Arctique), cette soirée inoubliable a permis de combiner le réseautage avec une expérience typiquement canadienne, le tout en présence d’ours polaires et de phoques.

Tenue au parc et zoo Assiniboine, sur les lieux de l’exposition « Gateway to the Arctic » (Porte vers l’Arctique), cette soirée inoubliable a permis de combiner le réseautage avec une expérience typiquement canadienne, le tout en présence d’ours polaires et de phoques. Sommet des jeunes agriculteurs de FAC : Tenu parallèlement à l’AgEx, le sommet a rassemblé 200 jeunes ainsi que futurs agriculteurs et futures agricultrices supplémentaires en vue d’examiner des sujets clés tels que la planification des affaires, la stratégie de relève, les facteurs économiques et le bien-être mental, et ce, avec des conférenciers et conférencières d’honneur spécialistes, à savoir Tom Deans, Ph. D., Leigh Anderson, Cynthia Beck et Taylor Phillips.

Tenu parallèlement à l’AgEx, le sommet a rassemblé 200 jeunes ainsi que futurs agriculteurs et futures agricultrices supplémentaires en vue d’examiner des sujets clés tels que la planification des affaires, la stratégie de relève, les facteurs économiques et le bien-être mental, et ce, avec des conférenciers et conférencières d’honneur spécialistes, à savoir Tom Deans, Ph. D., Leigh Anderson, Cynthia Beck et Taylor Phillips. Visite de fermes : Les personnes participantes se sont rendues à la station de recherche Glenlea de l’Université du Manitoba et aux Innovation Farms d’EMILI (fermes d’innovation d’EMILI), ce qui leur a permis de voir en personne des exemples de recherche de pointe et de technologie, de même que des innovations pratiques qui façonnent l’avenir de l’agriculture.

Les personnes participantes se sont rendues à la station de recherche Glenlea de l’Université du Manitoba et aux Innovation Farms d’EMILI (fermes d’innovation d’EMILI), ce qui leur a permis de voir en personne des exemples de recherche de pointe et de technologie, de même que des innovations pratiques qui façonnent l’avenir de l’agriculture. Banquet de réseautage : Un événement emblématique où l’on a proposé des plats internationaux et une occasion de réseautage dynamique. On y a aussi remis le Prix Wilson Loree au lauréat de 2025, Brad Barton.

Un événement emblématique où l’on a proposé des plats internationaux et une occasion de réseautage dynamique. On y a aussi remis le Prix Wilson Loree au lauréat de 2025, Brad Barton. Séances d’apprentissage et ateliers : Avec plus de 30 conférenciers et conférencières, les séances ont porté sur une gamme de sujets, notamment la gestion proactive des risques, la résilience financière, les difficultés associées à la relève agricole et la mise en commun des ressources à l’échelle nationale.

Avec plus de 30 conférenciers et conférencières, les séances ont porté sur une gamme de sujets, notamment la gestion proactive des risques, la résilience financière, les difficultés associées à la relève agricole et la mise en commun des ressources à l’échelle nationale. Jeu du défi des risques agricoles : Un jeu interactif que les gens apprécient beaucoup dans le cadre duquel les personnes participantes mettent à l’essai leurs compétences en matière de prise de décisions stratégiques pour créer des entreprises agricoles résilientes, le tout dans une atmosphère amusante et compétitive.





Sur la force de cet élan, c’est avec joie que Gestion agricole du Canada annonce l’édition de 2026 de l’AgEx, qui aura lieu du 17 au 19 novembre, à Calgary, en Alberta.

Dans le cadre du thème de l’édition de 2026, « Cultiver nos leaders, bâtir notre héritage », on examinera comment le développement du leadership, la planification de la relève et la prise de décisions motivées par des objectifs peuvent outiller les organisations et entreprises agricoles de façon à ce qu’elles soient prospères au fil des générations à venir.

« L’AgEx continue de rassembler les personnes, les idées et l’énergie nécessaires pour faire progresser l’agriculture canadienne », a indiqué Heather Watson, directrice générale de Gestion agricole du Canada. « Nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer sur le succès de la conférence de Winnipeg et créer une autre expérience significative à Calgary. »

Lors de l’édition de 2026 de l’AgEx, il y aura de nouveau des conférenciers et conférencières d’honneur inspirant(e)s, des occasions d’apprentissage pratiques et des expériences interactives.

Les personnes participantes peuvent s’attendre à un autre rassemblement inoubliable conçu pour renforcer les compétences, stimuler l’innovation et favoriser l’établissement de liens significatifs à l’échelle du secteur agricole canadien.

Inscrivez ces dates à votre calendrier et joignez-vous à nous à Calgary du 17 au 19 novembre 2026.

Pour obtenir d’autres renseignements sur l’inscription ainsi que des mises à jour, rendez-vous sur le site Web de la conférence : AgExcellenceConference.ca.

À propos de Gestion agricole du Canada

Gestion agricole du Canada est un organisme national sans but lucratif qui se consacre à l’amélioration de la capacité de gestion des entreprises agricoles canadiennes. Grâce à la recherche, à la formation et à des événements tels que l’AgEx, Gestion agricole du Canada aide les producteurs et productrices à bâtir des exploitations résilientes et tournées vers l’avenir.

Pour plus de renseignements et pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec :

Heather Oakley

Gestionnaire de projets

Gestion agricole du Canada

Heather.oakley@fmc-gac.com

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