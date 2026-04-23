Groupe IT Link : Arrêté des comptes et mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2025

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 23 avril 2026

Arrêté des comptes par le Conseil d’Administration du 23 avril 2026





Comptes consolidés IT Link Groupe



En M€



2024



2025



Variation Chiffre d’Affaires 82,68 82,57 -0,1% Résultat opérationnel 6,00 4,06 -32,2% Résultat Net 4,03 2,70 -33,0% Capitaux propres 28,43 29,75 +4,6% Total Actif 60,69 59,96 -1,2%









Arrêté des comptes 2025

Le Conseil d'Administration d'IT Link s'est réuni le 23 avril 2026 pour arrêter les états financiers de la société. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été finalisées. Le rapport de certification est en cours d’émission.

Les comptes arrêtés ne font pas apparaître d’écarts par rapport aux données estimées publiées le 26 mars 2026.

Confiant sur la solidité et la dynamique du Groupe IT Link en 2026, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale du 25 juin 2026 de renouveler le versement d’un dividende à 0,50 € par action au titre de l’exercice 2025 (soit un rendement de l’ordre de 3% au cours du jour).





Mise à disposition du Rapport Financier Annuel

IT Link mettra à la disposition du public et déposera auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel 2025 au plus tard le jeudi 30 avril 2026 après bourse.

Le rapport financier annuel 2025 pourra être consulté sur le site de la société https://www.itlinkgroupe.com/investisseurs, dans la rubrique Documents Financiers 2026.

15% du CA porté par les activités « Solutions »

Retour à un niveau de rentabilité au-delà de 7%





A propos d’IT Link



Le Groupe IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.



Depuis plus de trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.



Notre mission : transformer l’innovation technologique en valeur métier.



Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation, sur l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes connectés « du capteur à l’application métier ».



Le Groupe IT Link c’est plus de 850 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et 4 marques :



IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.







IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH (ISIN FR0000072597)

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