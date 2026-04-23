Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, Jeudi 23 avril 2026 - 19h30

Succès de l’émission obligataire inaugurale verte

de 500 M€ d’ARGAN





ARGAN annonce le succès de son émission obligataire verte inaugurale d’un montant total de 500 millions d’euros, à échéance octobre 2029, assortie d’un coupon annuel de 3,779 %

(soit une marge à MS + 100 points de base) en ligne avec les anticipations de la Société1 notamment partagées lors des résultats annuels 20252.

Cette première émission verte, sursouscrite 5,5 fois, témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie déployée par ARGAN, de la qualité de son crédit — noté BBB- avec perspective stable par S&P — ainsi que de la performance environnementale de son patrimoine.

Cette opération permettra de rembourser l’émission obligataire de 20213, d’un montant de 500 millions d’euros, ce qui s’inscrit dans le cadre d’un Green Financing Framework disponible sur le site internet de la société4.

Enfin, dans un environnement de marché devenu plus exigeant, cette opération marque une étape importante pour ARGAN. Le Groupe peut ainsi poursuivre sereinement le déploiement de sa stratégie de croissance à moyen terme, appuyée sur une structure financière solide, une politique d’endettement prudente et un profil de financement encore davantage sécurisé par cette nouvelle émission obligataire verte.

Les obligations, dont le règlement-livraison est prévu le 30 avril 2026, ont été placées auprès d’un large éventail d’investisseurs institutionnels français et internationaux et seront admises aux négociations sur Euronext Paris.

J.P. Morgan a agi en tant que coordinateur global unique, structureur de l’obligation verte et co-chef de file du livre d’ordres. Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que structureur de l’obligation verte et co-chef de file du livre d’ordres, aux côtés de BNP Paribas et Société Générale en qualité de co-chefs de file du livre d’ordres.

Brandford Griffith & Associés et Gide Loyrette Nouel ont respectivement agi en tant que conseils juridiques d’ARGAN et du syndicat bancaire.

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Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2026

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2026 23 juillet : Résultats semestriels 2026

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026





Calendrier financier 2027 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2026

trimestre 2026 21 janvier : Résultats annuels 2026

25 mars : Assemblée Générale 2027





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés AutOnom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour de grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 31 décembre 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,8 millions de m², avec plus de cent entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,1 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 214 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que GRESB (83/100), Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15 % des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr







Francis Albertinelli – Directeur Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr









Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@cdrconsultancy.com





AVERTISSEMENT

Le présent communiqué est diffusé à titre purement informatif et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres d’ARGAN SA. L’émission des obligations vertes mentionnées dans le présent communiqué ne constitue pas une offre au public dans une quelconque juridiction, en particulier aux Etats-Unis. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables.

1 Voir communiqué de presse du 22 janvier 2026 et le Document d’enregistrement universel 2025.

2 Pour davantage d’informations, se référer au communiqué de presse du 22 janvier 2026.

3 La réalisation de cette émission obligataire annule le crédit court terme « bridge-to-bond » de 500M€ obtenu en fin d’année 2025 en préparation de cette opération de refinancement.

4 Le Green Financing Framework est disponible par le biais du lien suivant : https://www.argan.fr/modele-financier/.

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