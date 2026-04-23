L’entrepreneur canadien Yanik Guillemette publie une étude nationale sur l’adoption de l’IA par les PME et la transformation industrielle au Canada

BOISBRIAND, Québec , 23 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de mieux comprendre l'impact croissant de l'intelligence artificielle sur les entreprises canadiennes, Yanik Guillemette , l’investisseur derrière des projets tels que Hikerkind, Bezel et FranShares, a publié aujourd'hui une nouvelle étude nationale examinant l'adoption de l'IA au sein des petites et moyennes entreprises (PME).

L'étude analyse la manière dont l'IA est intégrée dans des secteurs clés, notamment le secteur manufacturier, la santé, les services professionnels et la technologie. S'appuyant sur des données sectorielles agrégées et des observations du marché, le rapport souligne des disparités importantes dans la vitesse d'adoption, les niveaux d'investissement et l'impact opérationnel selon le secteur et la taille de l'entreprise.

Selon les conclusions du rapport, bien que la sensibilisation à l'intelligence artificielle soit généralisée parmi les PME canadiennes, l'exécution demeure inégale. Les premiers adoptants tirent déjà parti de l'IA pour améliorer la productivité, automatiser les flux de travail et optimiser la prise de décision, tandis qu'une grande partie des entreprises en est encore à la phase d'exploration ou de mise en œuvre initiale.

Le rapport examine également comment l'IA influence la dynamique de la main-d'œuvre, l'efficacité opérationnelle et la compétitivité à long terme, particulièrement dans les industries confrontées à des pénuries de main-d'œuvre et à des pressions croissantes sur les coûts.

« Il s'agit d'un changement structurel, et non d'une simple tendance », a déclaré Yanik Guillemette. « Les PME canadiennes qui intègrent efficacement l'IA bénéficient déjà d'un avantage concurrentiel mesurable, tandis que les autres risquent de prendre du retard alors que l'adoption s'accélère dans tous les secteurs. »

L'étude positionne Yanik Guillemette comme un contributeur actif aux discussions actuelles sur l'intelligence artificielle, la transformation des entreprises et l'évolution de la main-d'œuvre au Canada.

« Cette recherche met en lumière un point d'inflexion critique », a ajouté M. Guillemette. « L'écart entre la sensibilisation et l'exécution est l'endroit où se situent actuellement les véritables opportunités — et les risques — pour les PME. »

L'étude complète est disponible à l'adresse suivante :

https://www.yanikguillemette.com/

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ffe1622-e7f6-4e61-8bff-27d4fed714d7