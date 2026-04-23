Partenaires Ninepoint annonce les distributions en espèces d’avril 2026 pour ses FNBs et ses titres de série de FNB

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TORONTO, 23 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Partenaires Ninepoint ») a annoncé aujourd’hui les distributions en espèces d’avril 2026 pour ses FNBs et ses titres de série de FNB. La date de référence des distributions est le 30 avril 2026. Toutes les distributions sont payables le 7 mai 2026.

Voici les détails des distributions par part d’avril 2026 :

Série de FNB NinepointSymbole boursierDistribution par partDistribution notionnelle par partCUSIP
Fonds d’obligations diversifiées NinepointNBND0,059760$0,000000$65443H100
Fonds d’opportunités de crédit alternatif NinepointNACO0,107290$0,000000$65443Q100
Fonds de revenu énergétique NinepointNRGI0,222360$0,000000$65444A104
Fonds de revenu cible NinepointTIF0,082040$0,000000$65446C108
Fonds d’infrastructure mondiale NinepointINFR0,072246$0,000000$65443G102
Fonds équilibré+ NinepointNBAL0,090290$0,000000$65443K103
FNB Ninepoint HighShares BarrickABHI0,260000$0,000000$653944108
FNB Ninepoint HighShares BCEBCHI0,100000$0,000000$653944207
FNB Ninepoint HighShares CamecoCCHI0,270000$0,000000$653944306
FNB Ninepoint HighShares Canadian Natural ResourcesCQHI0,150000$0,000000$653944405
FNB Ninepoint HighShares CNCRHI0,080000$0,000000$653944504
FNB Ninepoint HighShares EnbridgeENHI0,100000$0,000000$653944603
FNB Ninepoint HighShares Banque RoyaleRYHI0,090000$0,000000$653944702
FNB Ninepoint HighShares ShopifySHHI0,180000$0,000000$653944801
FNB Ninepoint HighShares SuncorSUHI0,140000$0,000000$653944884
FNB Ninepoint HighShares TDTDHI0,100000$0,000000$653944876
FNB Ninepoint HighShares canadien amélioréECHI0,155000$0,000000$65444M108
FNB Ninepoint CoreShares Constellation SoftwareCSUC0,040000$0,000000$653944843
FNB Ninepoint HighShares Constellation SoftwareCSHI0,080000$0,000000$653944835
FNB Ninepoint HighShares CelesticaCLHI0,210000$0,000000$653944850
FNB Ninepoint HighShares Kinross GoldKGHI0,200000$0,000000$653944827
FNB Ninepoint HighShares AlphabetGOHI0,155000$0,000000$65445W105
FNB Ninepoint HighShares NVIDIANVHI0,210000$0,000000$65445V107
FNB Ninepoint HighShares PalantirPLHI0,312500$0,000000$65446M106
FNB Ninepoint HighShares TeslaTSHI0,265000$0,000000$65446T101
FNB Ninepoint HighShares IntelINHI0,275000$0,000000$65445J104
       

À propos de Partenaires Ninepoint

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com/fr/ ou communiquer avec nous par téléphone au 416.362.7172 ou au 1.888.362.7172, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Un placement dans ces Fonds peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des commissions de performance (le cas échéant) ainsi qu’à d’autres dépenses. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir. L’information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.

Veuillez noter que les facteurs de distribution (répartition entre le revenu, les gains en capital et le remboursement de capital) ne peuvent être calculés que lorsqu’un fonds a atteint la fin de son exercice. On ne saurait se fier à ces renseignements relatifs à la distribution aux fins de déclaration de revenus, étant donné qu’ils ne représentent qu’une composante de la distribution totale pour l’exercice. Pour obtenir des montants de distribution exacts aux fins de production d’une déclaration de revenus, reportez-vous aux feuillets T3 ou T5 pour l’année d’imposition visée. Reportez-vous au prospectus de chaque Fonds pour obtenir les détails de la politique de distribution du Fonds.

Le paiement et la répartition des distributions, le cas échéant, ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement d’un Fonds. Si les distributions versées par le Fonds sont supérieures à son rendement, alors la valeur du placement initial de l’investisseur diminuera. Les distributions versées découlant de gains en capital réalisés par un Fonds, et les revenus et dividendes gagnés par un Fonds sont imposables dans l’année où ils sont payés. Le prix de base rajusté d’un investisseur sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d’un investisseur devient inférieur à zéro, l’impôt sur les gains en capital devra être payé sur le montant inférieur à zéro.

Questions relatives aux ventes :
Partenaires Ninepoint LP
Neil Ross
416 945-6227
nross@ninepoint.com


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