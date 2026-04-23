Gestion de capital Mulvihill Inc. annonce l’approbation de la proposition visant à modifier les restrictions en matière de placement de Premium Income Corporation

Le présent communiqué constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 8 août 2024 au prospectus préalable de base daté du 7 août 2024.
TORONTO, 23 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : PIC.A; PIC.PR.A) Gestion de capital Mulvihill Inc. (le « gestionnaire »), gestionnaire de Premium Income Corporation (le « Fonds »), est heureuse d’annoncer que, à une assemblée extraordinaire des porteurs d’actions de catégorie A et d’actions privilégiées du Fonds (collectivement, les « actionnaires »), les actionnaires ont approuvé une résolution spéciale visant à modifier les restrictions en matière de placement du Fonds (la « proposition »), qui est présentée en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations du Fonds datée du 5 mars 2026 (la « circulaire ») et ci-après.
Les modifications apportées aux restrictions en matière de placement du Fonds procureront au gestionnaire une souplesse accrue pour atteindre plus efficacement les objectifs de placement du Fonds, de sorte que le Fonds puisse faire ce qui suit : i) souscrire et détenir la quasi-totalité de son actif net dans des actions ordinaires des banques directement et/ou indirectement au moyen de placements dans des fonds d’investissement sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire; et ii) investir jusqu’à 10 % de sa valeur liquidative dans d’autres titres, comme des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe (notamment des actions privilégiées) et des fonds d’investissement qui offrent une exposition à de tels titres (y compris des fonds d’investissement gérés par le gestionnaire).
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le service des relations avec les investisseurs en composant le 416 681-3966 ou le numéro sans frais 1 800 725-7172, en écrivant à l’adresse info@mulvihill.com ou en visitant le www.mulvihill.com.
|John Germain, premier vice-président et
chef des finances
|Gestion de capital Mulvihill Inc.
25 King Street West, Suite 2110
Toronto (Ontario) M5L 1A1
416 681-3966; 1 800 725-7172
www.mulvihill.com info@mulvihill.com
Vous paierez habituellement des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des actions du Fonds à la TSX. Si les actions sont achetées ou vendues sur la TSX, l’investisseur pourra payer un montant supérieur à la valeur liquidative actuelle à l’achat et recevoir un montant inférieur à la vente. La propriété d’actions du Fonds donne lieu à des frais permanents. Le fonds d’investissement doit établir des documents renfermant des renseignements essentiels sur le Fonds, où l’on peut trouver de l’information plus détaillée sur le Fonds. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.
Par suite de l’approbation de la proposition, les restrictions en matière de placement du Fonds sont remplacées par ce qui suit :
- Les critères de placement du Fonds prévoient que le Fonds souscrira des actions ordinaires de la Banque de Montréal, de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, de la Banque Royale du Canada, de La Banque de Nouvelle-Écosse, de La Banque Toronto-Dominion et de la Banque Nationale du Canada (les « banques ») directement et/ou indirectement au moyen de placements dans des fonds d’investissement sous-jacents, notamment ceux gérés par le gestionnaire, et peut investir jusqu’à 10 % de sa valeur liquidative dans d’autres titres, comme des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe (notamment des actions privilégiées) (les « autres titres ») et des fonds d’investissement qui offrent une exposition à de tels titres (notamment des fonds d’investissement gérés par le gestionnaire).
- Le Fonds s’abstiendra de faire ce qui suit : a) investir plus de 10 % de sa valeur liquidative dans d’autres titres; b) sous réserve du paragraphe qui précède, acheter des titres de créance, à moins que leur durée non écoulée ne soit inférieure à un an et qu’ils ne soient émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou une province canadienne ou qu’ils ne constituent du papier commercial à court terme émis par une ou plusieurs Banques; c) vendre une option d’achat visant une action ordinaire, à moins que l’action ordinaire ne soit réellement détenue par le Fonds au moment de la vente de l’option; d) aliéner une action ordinaire comprise dans le portefeuille du Fonds (le « portefeuille ») qui est visée par une option d’achat vendue par le Fonds, à moins que l’option n’ait pris fin ou ne soit expirée; e) vendre des options de vente visant un titre, sauf si i) le Fonds est autorisé à investir dans un tel titre et ii) que, tant que les options peuvent être exercées, le Fonds continue de détenir suffisamment de quasi-espèces pour acquérir le titre sous-jacent aux options au prix d’exercice total des options; f) acheter des options d’achat ou des options de vente, sauf de la façon expressément autorisée en vertu du Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement; g) faire ou conserver des placements qui font en sorte que les actions privilégiées ou les actions de catégorie A constituent des « biens étrangers » en vertu de la partie XI de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») ou, si le Fonds constitue un placement enregistré au sens de la Loi de l’impôt, qui font en sorte qu’il soit tenu de payer l’impôt prévu par la partie XI de cette loi, ou h) conclure une entente (y compris l’acquisition d’actions ordinaires pour le portefeuille et la vente d’options d’achat couvertes visant celles-ci), si la conclusion de l’entente a principalement pour but de permettre au Fonds de recevoir un dividende sur ces actions dans des cas où, aux termes de l’entente, quelqu’un d’autre que le Fonds assume le risque de perte ou tire avantage de la possibilité de gains ou de profits sur ces actions à tous égards importants.
- Malgré les critères de placement énoncés ci-dessus, le gestionnaire peut, à son gré, investir entièrement le portefeuille du Fonds dans des espèces ou des quasi-espèces libellées en dollars canadiens.