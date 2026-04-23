Gestion de capital Mulvihill Inc. annonce l’approbation de la proposition visant à modifier les restrictions en matière de placement de Premium Income Corporation

Le présent communiqué constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 8 août 2024 au prospectus préalable de base daté du 7 août 2024.

TORONTO, 23 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : PIC.A; PIC.PR.A) Gestion de capital Mulvihill Inc. (le « gestionnaire »), gestionnaire de Premium Income Corporation (le « Fonds »), est heureuse d’annoncer que, à une assemblée extraordinaire des porteurs d’actions de catégorie A et d’actions privilégiées du Fonds (collectivement, les « actionnaires »), les actionnaires ont approuvé une résolution spéciale visant à modifier les restrictions en matière de placement du Fonds (la « proposition »), qui est présentée en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations du Fonds datée du 5 mars 2026 (la « circulaire ») et ci-après.

Les modifications apportées aux restrictions en matière de placement du Fonds procureront au gestionnaire une souplesse accrue pour atteindre plus efficacement les objectifs de placement du Fonds, de sorte que le Fonds puisse faire ce qui suit : i) souscrire et détenir la quasi-totalité de son actif net dans des actions ordinaires des banques directement et/ou indirectement au moyen de placements dans des fonds d’investissement sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire; et ii) investir jusqu’à 10 % de sa valeur liquidative dans d’autres titres, comme des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe (notamment des actions privilégiées) et des fonds d’investissement qui offrent une exposition à de tels titres (y compris des fonds d’investissement gérés par le gestionnaire).

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le service des relations avec les investisseurs en composant le 416 681-3966 ou le numéro sans frais 1 800 725-7172, en écrivant à l’adresse info@mulvihill.com ou en visitant le www.mulvihill.com .

John Germain, premier vice-président et

chef des finances Gestion de capital Mulvihill Inc.

25 King Street West, Suite 2110

Toronto (Ontario) M5L 1A1

416 681-3966; 1 800 725-7172

www.mulvihill.com info@mulvihill.com

Vous paierez habituellement des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des actions du Fonds à la TSX. Si les actions sont achetées ou vendues sur la TSX, l’investisseur pourra payer un montant supérieur à la valeur liquidative actuelle à l’achat et recevoir un montant inférieur à la vente. La propriété d’actions du Fonds donne lieu à des frais permanents. Le fonds d’investissement doit établir des documents renfermant des renseignements essentiels sur le Fonds, où l’on peut trouver de l’information plus détaillée sur le Fonds. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

Par suite de l’approbation de la proposition, les restrictions en matière de placement du Fonds sont remplacées par ce qui suit :