Gestion de capital Mulvihill Inc. annonce le remplacement de la dénomination de Premium Global Income Split Corp. par Premium Global Income Split Fund

Le présent communiqué constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus du fonds daté du 20 décembre 2024 au prospectus préalable de base daté du 13 décembre 2024.

TORONTO, 23 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : PGIC/ PGIC.PR.A) Gestion de capital Mulvihill Inc., gestionnaire de Premium Global Income Split Corp. (le « Fonds »), est heureuse d’annoncer que, vers le 30 avril 2026, le Fonds remplacera sa dénomination actuelle, Premium Global Income Split Corp., par Premium Global Income Split Fund (le « changement de dénomination »). Le changement de dénomination est assujetti à l’approbation des autorités de réglementation.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le service des relations avec les investisseurs en composant le 416 681-3966 ou le numéro sans frais 1 800 725-7172, en écrivant à l’adresse info@mulvihill.com ou en visitant le www.mulvihill.com .

John Germain, premier vice-président et

chef des finances Gestion de capital Mulvihill Inc.

25 King Street West, Suite 2110

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416 681-3966; 1 800 725-7172

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