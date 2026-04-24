Le nouveau Porsche Cayenne Coupé électrique 2026 s’ajoute aux versions Cayenne Coupé à essence et hybrides enfichables

Peu importe la motorisation, le Cayenne Coupé demeure le polyvalent par excellence de la marque : élégant, performant et résolument sportif



Design expressif avec ligne de toit inspirée de la 911, au bénéfice d’une aérodynamique optimisée

Les modèles Coupé reprennent les mêmes technologies d’habitacle, de motorisation et de suspension que les versions VUS déjà lancées, tout en ajoutant de série l’ensemble Sport Chrono et le toit panoramique en verre

Ensemble Sport allégé en option pour une allure encore plus sportive

Les versions Cayenne Coupé exclusivement à essence et hybrides enfichables continueront d’être offertes en parallèle

Inspirés de la silhouette emblématique de la 911 et de sa ligne de toit caractéristique, les nouveaux modèles Cayenne Coupé électriques conjuguent des proportions puissantes à une performance électrique exceptionnelle. Sur les plans visuel et technique, ils figurent parmi les véhicules les plus émotifs et sportifs du segment des VUS. Au lancement, trois variantes de motorisation seront proposées, développant jusqu’à 1 139 ch.

STUTTGART, Allemagne et TORONTO, 24 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La ligne de toit iconique de la 911 et des proportions affirmées définissent les nouveaux Cayenne Coupé électriques, qui comptent parmi les modèles les plus expressifs et sportifs du segment des VUS, tant par leur design que par leurs performances électriques de pointe. « La ligne de toit doucement inclinée se déploie avec élégance au-dessus des épaules larges du véhicule et confère au Cayenne Coupé une allure particulièrement sportive », explique Thomas Stopka, chef du design extérieur chez Style Porsche. « L’aileron arrière adaptatif s’intègre harmonieusement à la carrosserie, tandis que l’intégration affleurante de la lunette arrière, avec moins de joints, crée une esthétique épurée et contemporaine. Des lignes précises, des proportions larges et des contours de vitres latérales noir brillant composent un design qui respire la sportivité jusque dans les moindres détails. Extraverti et clairement positionné, le nouveau Cayenne Coupé électrique est une véritable voiture de sport. »

Aérodynamique améliorée

La carrosserie Coupé, avec sa ligne de toit plongeante, améliore encore l’efficacité aérodynamique. De plus, la hauteur du toit du Cayenne Coupé électrique est inférieure de 24 mm à celle du VUS, affichant un coefficient de traînée de seulement 0,23 (VUS : 0,25). Le système Porsche Active Aerodynamics, comprenant des volets d’air de refroidissement et un aileron adaptatif, optimise l’efficience, l’appui aérodynamique et le refroidissement. À l’instar du Cayenne Turbo VUS électrique, le Cayenne Turbo Coupé électrique est également doté d’aéro-lames latérales actives afin de réduire davantage la traînée.

Performances

Toutes les versions du Cayenne Coupé électrique utilisent la même architecture électrique 800 volts et le concept de suspension à air adaptative à deux chambres et deux soupapes que leurs équivalents VUS. Avec le contrôle de lancement, le Cayenne Coupé électrique délivre 435 ch et 616 lb-pi de couple aux quatre roues. Au sommet de la gamme, le Cayenne Turbo Coupé électrique développe jusqu’à 1 139 ch et 1 106 lb-pi de couple, tandis que le Cayenne S Coupé électrique atteint 657 ch et 797 lb-pi de couple avec le contrôle de lancement.

L’essieu arrière à roues directrices est offerte en option sur tous les modèles, tandis que la suspension électrohydraulique Active Ride et le système de vectorisation Porsche Torque Vectoring Plus sont réservés aux versions S et Turbo.

Puissance

maximale



Couple

maximal



0-100 km/h Vitesse

maximale

sur circuit Cayenne Coupéélectrique 435 ch 616 lb-pi 4,8 s 230 km/h Cayenne S Coupéélectrique 657 ch 797 lb-pi 3,8 s 250 km/h Cayenne Turbo Coupéélectrique 1 139 ch 1 106 lb-pi 2,5 s 260 km/h



La performance de recharge constitue également une priorité pour Porsche. Les modèles Cayenne Coupé électriques partagent les mêmes capacités exemplaires que les versions VUS. Un port NACS est intégré à l’aile arrière côté conducteur, tandis qu’un port J1772 CA est situé à l’arrière côté passager pour la recharge de niveau 2.

Lorsqu’il est branché à une borne compatible délivrant au moins 400 kW à 800 volts, la batterie de 113 kWh peut être rechargée de 10 à 80 % en aussi peu que 16 minutes, dans des conditions idéales. Un adaptateur CCS est inclus de série.

Proportions sportives et grande polyvalence au quotidien

Avec une longueur de 4 985 mm et une largeur de 1 980 mm (sans rétroviseurs), le Cayenne Coupé entièrement électrique affiche les mêmes dimensions que le VUS. Toutefois, son point le plus élevé est abaissé de 24 mm, à 1 650 mm. Malgré ses lignes sportives, le Coupé offre une grande fonctionnalité, avec un volume de chargement de 534¹ à 1 347 litres, ainsi qu’un coffre avant supplémentaire de 90 litres. La banquette arrière – offerte en configuration deux places ou 2+1 – est réglable électriquement dans deux directions. Comme pour le VUS, un dispositif d’attelage est disponible, avec une capacité de remorquage pouvant atteindre 7 716 livres. Un ensemble hors route est également offert pour les clients recherchant une robustesse accrue.

Équipement de série enrichi et ensemble sport allégé en option

Le Cayenne Coupé électrique adopte le Porsche Driver Experience du VUS, offrant un concept de commande numérique et axé sur le conducteur. Celui-ci comprend une vaste surface d’affichage, incluant un combiné d’instruments entièrement numérique, l’écran central Flow Display, un écran passager ainsi qu’un affichage tête haute en réalité augmentée offert en option.

Les commandes numériques et analogiques se complètent harmonieusement et sont optimisées sur le plan ergonomique. Avec Porsche Digital Interaction, l’accent est mis sur la personnalisation et l’intuitivité : widgets configurables, thèmes d’affichage et intégration d’applications tierces assurent une expérience connectée et sur mesure.

Grâce à son toit panoramique en verre – offert en option avec le contrôle variable de la luminosité par film à cristaux liquides – et à son ensemble Sport Chrono, l’équipement de série du Cayenne Coupé électrique est encore plus généreux que celui du VUS.

Un ensemble Sport allégé spécifique au Coupé est également offert en option. Selon la version, il permet de réduire le poids du véhicule jusqu’à 17,6 kg. Cet ensemble comprend un toit en fibre de carbone léger, des lisérés en fibre de carbone à caractère sportif, des roues de 22 pouces exclusives et des pneus haute performance. À l’intérieur, des éléments sportifs dominent, dont des sièges avec partie centrale en tissu Pepita classique, un pavillon en Race‑Tex et des surfaces en fibre de carbone à pores ouvertes. En option, l’ensemble Sport allégé peut aussi être combiné à une sellerie en cuir noir et à la configuration arrière 2+1.

Prix et disponibilité

L’ensemble de la gamme Cayenne Coupé électrique 2026 est offerte à la commande dès maintenant et sera commercialisée parallèlement aux versions actuelles du Cayenne Coupé exclusivement à essence ainsi qu’hybrides enfichables. Le prix de détail suggéré du Cayenne Coupé électrique débute à 134 200 $, celui du Cayenne S Coupé électrique à 145 500 $, et celui du Cayenne Turbo Coupé électrique à 181 900 $. Les premières livraisons aux clients canadiens sont prévues vers la fin de l’été.

1 Avec la banquette arrière en position de chargement.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle de Porsche une expérience de la plus grande qualité, dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et d’efficacité des véhicules. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. Situé à Pickering, en Ontario, le Centre d’expérience Porsche de Toronto a ouvert ses portes en 2025. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur le remarquable palmarès sportif de la marque qui compte près de 30 000 victoires en course.

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