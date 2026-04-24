Les 250 meilleurs spécialistes du cancer se réunissent en Belgique pour repousser les frontières de la protonthérapie





IBA réunit les experts les plus renommés en protonthérapie venant des institutions de soins oncologiques les plus prestigieuses.

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 24 avril 2026 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial des technologies d’accélérateurs de particules et premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, ouvre aujourd’hui en Belgique son Proteus User Meeting 2026. Des oncologues, physiciens et cliniciens issus des institutions de soins oncologiques les plus prestigieuses à travers les Amériques, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la Chine se réunissent cette semaine pour le plus grand rassemblement d’experts en protonthérapie.

Ces trois jours d’échanges scientifiques visent à améliorer les résultats pour les patients atteints de cancer dans le monde. L’édition 2026 marque également une étape symbolique : 25 ans se sont écoulés depuis le tout premier traitement d’un patient avec un système Proteus® au sein de ce qui est aujourd’hui le Mass General Brigham Cancer Center. Cette institution prend d’ailleurs une part active de cette édition en tant que co-hôte du Proteus User Meeting, conférant à l’événement une dimension particulière de « retour aux sources ».

« Ce rassemblement illustre avec force la solidité et la maturité de la communauté IBA. Accueillir plus de 250 participants ici en Belgique est un signal fort de notre engagement commun en faveur de la collaboration, de l’innovation et, au final, de l’amélioration des résultats pour les patients dans le monde entier », a déclaré Olivier Legrain, Chief Executive Officer, IBA.

Célébrer les patients, l’innovation et le partenariat

Pendant trois jours, les participants prendront part à des sessions plénières, à huit ateliers techniques dédiés et à des sessions de networking structuré conçues pour transférer directement les connaissances de la recherche vers la pratique clinique. Les sessions aborderont notamment les stratégies de sélection des patients, les nouvelles indications thérapeutiques, la performance de l’imagerie, l’innovation matérielle ainsi que la gestion du cycle de vie des systèmes à long terme.

Le thème de l’événement, « 25/40 », reflète à la fois le quart de siècle de traitements de patients avec les systèmes Proteus® et les 40 ans d’innovation continue d’IBA dans les technologies au service de la lutte contre le cancer. Pour les spécialistes présents, ces chiffres ne sont pas des jalons d’entreprise commerciale, mais une mesure des vies qui en ont bénéficié et des progrès cliniques accomplis.

« Nous nous réunissons ici non seulement pour l’histoire, mais pour l’avenir », rappelle Daphne Haas-Kogan, Radiation Oncologist-in-Chief au Mass General Brigham Cancer Institute et Professeure à la Harvard Medical School. « Ce n’est pas seulement une question de science ; c’est aussi notre communauté. Ensemble, façonnons l’avenir de la radiothérapie par protons ! »

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À propos de l'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules. L'entreprise est le principal fournisseur d'équipements et de services dans les domaines de la thérapie par protons, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponible aujourd'hui, ainsi que de la stérilisation industrielle, des radiopharmaceutiques et de la dosimétrie. L'entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2 300 personnes dans le monde. L'IBA est une B Corporation certifiée (B Corp) répondant aux normes les plus élevées de performance sociale et environnementale vérifiée.

L'IBA est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT (IBA : Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB. BB).

Plus d'informations sont disponibles à l'adresse : www.iba-worldwide.com

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+32 10 475 890

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