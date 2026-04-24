DIGITALIST GROUP OYJ Pörssitiedote 24.4.2026 klo 9:00

Digitalist Group Oyj:n johdon osavuotinen katsaus ajalta 1.1.-31.3.2026

Tammikuu- maaliskuu 2026 (vuoden 2025 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 3,8 milj. euroa (4,5 milj. euroa), laskua 14,0%.

Käyttökate (EBITDA) -0,4 milj. euroa (-0,1 milj. euroa), -10,6% liikevaihdosta (-3,0%).

Liiketulos -0,5 milj. euroa (-0,3 milj. euroa), -13,9% liikevaihdosta (-5,9%).

Nettotulos -1,3 milj. euroa (-1,0 milj. euroa), -32,8% liikevaihdosta (-23,0%).

Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,45 euroa (-0,37 euroa).*

Henkilökunnan lukumäärä katsastuskauden lopussa 120 (123), vähennystä 2,4%.

*Vuoden 2025 tiedot on esitetty vertailukelpoisina 15.8.2025 toteutetun osakkeiden yhdistämisen jälkeen.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2026 ensimmäinen neljännes on ollut haastava alku vuodelle. Liikevaihto laski verrattuna vuoden 2025 suhteellisen vahvaan ensimmäiseen neljännekseen ja kannattavuus heikkeni, mikä heijastaa asiakkaiden jatkuvaa varovaisuutta Pohjoismaiden markkinoilla. Vaikka työmme suunta on edelleen oikea, asiakasaktiviteetin tahti vuoden alkupuolella on ollut odotettua hitaampaa.

Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 3,8 milj. euroa verrattuna vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen 4,5 milj. euroon. Käyttökate (EBITDA) oli -0,4 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) ja liiketulos (EBIT) -0,5 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Lasku heijastaa vaativaa markkinaympäristöä, jossa pidemmät päätöksentekosyklit ja tiukemmat budjetit vaikuttavat edelleen projektien käynnistymiseen. Henkilöstö- ja alihankkijakustannusten säästöt auttoivat osittain kompensoimaan alhaisemman liikevaihdon vaikutusta.

Työmme soveltavan tekoälyn parissa on edelleen keskeinen kehitysalue. Stacken, turvallinen tekoälyalustamme, on nyt perustana kasvavalle määrälle asiakashankkeita ja käytännöllisten, mitattavaa arvoa tuottavien tekoälyratkaisujen kysyntä kasvaa edelleen erityisesti julkisella sektorilla ja säännellyillä toimialoilla.

Toiminnallinen tehokkuus ja kustannuskuri ovat edelleen keskeisiä painopisteitä. Henkilöstömäärän lievän vähentämisen 120 työntekijään (123) lisäksi olemme tiukentaneet ulkoisten alihankkijoiden käyttöä ja tasapainotamme asteittain osaamistamme kohti vahvemman kysynnän alueita, erityisesti soveltavaa tekoälyä ja teknologiaa.

Vaikka vuoden alku on ollut odotettua vaikeampi, painopisteemme pysyvät ennallaan: kurinalainen toiminta, terävämpi markkinapositio ja tekoälyvetoisten palveluidemme jatkuva kehittäminen.

Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän jatkuvasta sitoutumisestaan ja ammattitaidostaan vaativan vuosineljänneksen aikana. Kiitän myös asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme heidän jatkuvasta luottamuksestaan, kun rakennamme vahvempaa ja kestävämpää Digitalist Groupia.

Magnus Leijonborg, toimitusjohtaja

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuonna 2026 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan paranevan verrattuna vuoteen 2025.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Osavuosikatsauksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin pääomistajan tarvittaessa tarjoama tuki huomioiden.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg, puh. +46 76 315 8422, magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen, puh. + 358 40 506 0080, esa.matikainen@digitalistgroup.com

