Egide : report de la publication de ses comptes annuels 2025

, 24 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bollène, le 24 avril 2026 – 08 :00 (CET)

Communiqué de presse

REPORT DE LA PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS 2025

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID) annonce le report de la publication de ses comptes annuels 2025, initialement prévue le 27 avril 2026.

Ce report s’explique par la nécessite de laisser aux commissaires aux comptes le temps nécessaire pour finaliser leurs travaux d’audit, dans un contexte marqué par la fermeture programmée de la filiale américaine Santier, annoncée le 20 mars 2026, qui a complexifié le processus de clôture des comptes de l’exercice 2025.

Le Groupe prévoit de communiquer ses résultats annuels 2025 d’ici au 30 juin 2026.

A propos du Groupe Egide - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers et solutions d’interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

CONTACTS

GROUPE EGIDE – Relations presse et relations investisseurs : infofi@fr.egide-group.com

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