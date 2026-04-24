Communication du groupe Casino

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Communication du groupe Casino

Paris, le 24 avril 2026

Les discussions en cours entre le groupe Casino, les créanciers et FRH sur le projet d’adaptation et de renforcement de la structure financière se poursuivent dans l’objectif de parvenir à un accord de principe d’ici la fin du mois de juin 2026. Ce calendrier permettrait une fin de procédure au second semestre 2026.

Le Groupe rappelle que l’arrêté des comptes, sur la base du principe de continuité d’exploitation, demeure subordonné à l’issue favorable des négociations en cours.

De ce fait, le dépôt du Document d’Enregistrement Universel (DEU) interviendra après la date réglementaire du 30 avril 20261 ; la date de l’Assemblée Générale Annuelle du groupe sera donc communiquée ultérieurement.

***

CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS

Charlotte IZABEL - cizabel@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)6 89 19 88 33

Relations investisseurs - IR_Casino@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)1 53 65 24 17

CONTACTS PRESSE

Groupe Casino – Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - Tél : +33 (0)6 26 27 37 05

Service de presse - directiondelacommunication@groupe-casino.fr - Tél : + 33(0)1 53 65 24 29




1 Le Document d’Enregistrement Universel 2025 intègre le Rapport Financier Annuel 2025, lui-même réglementairement dû au 30 avril 2026



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2026-04-24 - CP - Communication Groupe Casino
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