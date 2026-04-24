Aspo Oyj Sijoittajauutinen 24.4.2026 klo 9.45



Aspo julkistaa osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2026 maanantaina 27.4.2026

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään 27.4.2026 klo 12 Sanomatalossa, Flik Studio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tilaisuus on avoin myös yksityisille sijoittajille. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen sähköpostitse osoitteeseen viestinta@aspo.com. Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Rolf Jansson ja talous- ja rahoitusjohtaja Erkka Repo.

Tilaisuus on englanninkielinen, ja sitä voi seurata myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://aspo.events.inderes.com/q1-2026.

Kysymyksiä voi esittää webcast-lomakkeella.

Videotallenne on katsottavissa myöhemmin samana päivänä Aspon verkkosivuilla aspo.fi.





Lisätietoja:

Susanna Hietanen, viestintäjohtaja, Aspo Oyj, puh. 050 3595 701, susanna.hietanen@aspo.com





Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping ja Telko mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 650 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.

Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.