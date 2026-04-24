Planlagt suspension i Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance

Det skal oplyses, at der grundet lokale børslukkedage i underliggende markeder vil være suspension af nedenstående afdelinger fredag d. 1 maj 2026.

Følgende afdelinger er omfattet af suspensionen:

Fund NameISINOrder Book Code
Ansvarlig DefensivDK0061671013NBIAD
Ansvarlig ModeratDK0061671286NBIAM
Ansvarlig OffensivDK0061671369NBIAO
Defensiv KLDK0016188733NBIDEKL
Moderat KLDK0016188816NBIMOKL
Offensiv KLDK0060441749NBIOFKL

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller CRH@nykredit.dk

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Tage Fabrin-Brasted


