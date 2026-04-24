Maitriser sa gouvernance énergétique : un impératif stratégique pour les PME

Les événements que nous vivons actuellement nous rappellent notre forte exposition aux risques liés à la flambée des coûts de l’énergie. Ainsi, nombre d’entreprises, notamment les plus petites, peuvent voir leurs activités fortement impactées. C’est dans ce contexte que les chefs d’entreprise doivent intégrer ce risque dans leurs stratégies de croissance et étudier les moyens disponibles pour se prémunir de hausses des coûts d’approvisionnement en énergie. Ce type d’approche n’est pas encore un réflexe pour la majorité des entreprises, mais commence à émerger durablement auprès de certains acteurs. Mais concrètement, comment faire ?

La place centrale des coûts d’approvisionnement en électricité

Rappelons tout d’abord qu’il est important de bien cartographier ses coûts énergétiques. Dans la majorité des activités, le sujet de l’approvisionnement en électricité se positionne comme le principal centre de coût. Ainsi, lors des fortes variations des coûts d’approvisionnement, nombre de structures se voient fortement impactées, voire condamnées pour les plus fragiles. Les hausses sont alors subies, imprévisibles et destructrices de valeur.

Rappelons-nous les dernières flambées des prix de l’électricité et du gaz et leurs impacts sur des professionnels comme les boulangers, les restaurateurs, les foncières immobilières gérant des parcs de bureaux… Les effets ont été dévastateurs et ont conduit les professionnels à augmenter leurs prix significativement pour conserver une rentabilité et ne pas vendre à perte. Mécaniquement, cela a créé une baisse de la clientèle et dans certains cas, des fermetures d’entreprises.

Miser sur la prévisibilité des prix

Les PME se doivent de passer d’une logique subie à une approche basée sur la prédictibilité. Il s’agit ici d’anticiper ses besoins et d’avoir une logique d’achat à moyen et long terme sans surprise ni impact en cas de variation des cours de l’énergie. Ainsi, des approches encore trop souvent ignorées existent et permettent de planifier précisément ses coûts d’approvisionnement sur plusieurs années. C’est dans ce contexte que les professionnels ont tout intérêt à passer d’une logique d’achat individuel à achat collectif. L’objectif est de pouvoir grouper les achats de nombreux acteurs et de bénéficier d’offres à des conditions tarifaires préférentielles. Il s’agit ici d’opter pour des offres de courtage en énergie. Les courtiers négocient alors les meilleurs tarifs auprès des fournisseurs d'énergie pour optimiser les contrats des entreprises. Les courtiers prennent également en charge toute la gestion administrative et permettent à leurs clients de se concentrer sur leur métier.

Piloter son projet de bout en bout pour prendre les bonnes options

Si opter pour une approche de courtage peut faire sens, cela ne peut s’improviser et nécessite un pilotage de bout en bout. Attention donc à bien prendre en compte ce point pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Une offre de courtage professionnelle doit intégrer de nombreux points pour être efficace : entretien personnalisé, audit des consommations, des besoins et des factures, création d’offres sur mesure, gestion de l’intégralité du dossier et des relations avec les fournisseurs d’énergie, suivi et support ...

On comprend donc que seule une approche globale permet aux entreprises de pouvoir se dégager de problématiques énergétiques et de se fournir en énergie à des prix connus et non affectés par des changements de tarification.

Par Ilana LEVY chez WE Energy