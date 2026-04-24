Michelin : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 22 mai 2026

 | Source: Michelin Michelin

                                        Clermont-Ferrand, le 24 avril 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 22 mai 2026

L’Assemblée générale mixte de Michelin se tiendra le vendredi 22 mai 2026 à 9 heures au Zénith d’Auvergne, 24 rue de Sarliève, 63800 Cournon d’Auvergne (Puy-de-Dôme).

Les actions Michelin étant exclusivement nominatives, un formulaire de vote ainsi que les principales modalités de participation et de vote sont adressés à tous les actionnaires.

Ce document, ainsi que l’ordre du jour, les projets de résolutions, et l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires dans les délais légaux, sont mis à disposition des actionnaires sur le site internet michelin.com : Assemblée Générale 2026 des actionnaires | Michelin.

Les actionnaires peuvent consulter l’ensemble des informations mentionnées à l’article R. 225-83 du Code de commerce sur ce site internet ou au siège social.

L’événement sera également retransmis dans son intégralité en direct en français et en anglais, sur le site internet de la Société à la page michelin.com, et restera disponible pour une durée de deux ans.

Calendrier

  • 29 avril 2026 Information trimestrielle au 31 mars 2026
  • 22 mai 2026 Assemblée générale mixte
  • 26 mai 2026 Détachement du coupon
  • 28 mai 2026 Mise en paiement du dividende
  • 27 juillet 2026 Résultats premier semestre 2026
  • 20 octobre 2026 Information trimestrielle au 30 septembre 2026

Coordonnées de contact

Relations Investisseurs

 

investor-relations@michelin.com

 

Guillaume Jullienne

 

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nadia.ait-mokhtar@michelin.com		Relations Presse

 

+33 (0) 1 45 66 22 22

 

groupe-michelin.service-de-presse@michelin.com

 

Actionnaires individuels

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Pièce jointe


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