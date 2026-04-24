Til Nasdaq Copenhagen A/S
Humlebæk, den 23. april 2026
Selskabsmeddelelse nr. 16/2026
Justeret finanskalender for 2026
Grundet det reducerede forretningsomfang efter frasalget af Skako Vibration overgår Investeringsselskabet af 3. november 2025 til udelukkende at udgive halv- og helårsrapportering.
Hermed finanskalender for 2026 for SKAKO A/S:
Årsrapport for 2025 Torsdag den 26. marts 2026
Ordinær generalforsamling Fredag 17. April 2026
Delårsrapport for 1. halvår 2026 Torsdag 12. august 2026
Med venlig hilsen Investeringsselskabet af 3. november 2025
Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand
Tlf.: 23 47 56 40