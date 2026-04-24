Bourse Direct ouvre l’accès aux cryptomonnaies via des ETN régulés

Bourse Direct enrichit son offre d’investissement avec des ETN (Exchange-Traded Notes) cryptos : une dizaine de produits disponibles permettant d’investir sur les principales cryptomonnaies comme Bitcoin, Ethereum, XRP, TRON ou Solana, sans les détenir directement.

Diversité des sous-jacents, tarification compétitive et accompagnement pédagogique : l'offre est pensée pour garantir une expérience d'investissement optimale et maîtrisée. Une initiative qui répond à une demande croissante pour des solutions d'investissement crypto, dans le respect d'un cadre réglementaire strict.

Accéder aux cryptomonnaies dans un cadre régulé

Les ETN cryptos proposés par Bourse Direct offrent un accès direct aux cryptomonnaies dans un cadre réglementé, conforme aux règles AMF et MiCA. L’offre s’appuie sur des émetteurs reconnus, dont VanEck, BlackRock, Hashdex, et CoinShares, et propose une gamme diversifiée de sous-jacents : Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, TRON… Les produits choisis sont liquides et s’inscrivent dans une architecture ouverte, fiable et transparente.

Une offre simple, accessible et compétitive

Investir dans les ETN cryptos via Bourse Direct est immédiat et directement accessible depuis un compte-titres, sans wallet ni gestion des crypto-actifs. Les frais de passage d’ordre sont transparents et compétitifs : à partir de 0,99 € par ordre*, alignés sur les actions et ETF, constituant une offre accessible à tous.

Accompagnement pédagogique pour un investissement éclairé

Pour permettre à chaque investisseur de se lancer en confiance, Bourse Direct propose un webinaire dédié aux ETN cryptos le 20 mai ouvert à tous. Au cours de ce webinaire, les experts de Bourse Direct expliqueront le fonctionnement des ETN, leur réplication des performances des cryptomonnaies et les spécificités liées au compte-titres.

« Avec cette offre d’une dizaine d’ETN crypto, nous offrons aux investisseurs la possibilité d’entrer sur le marché des cryptos tout en restant dans un cadre réglementaire strict. C’est une opportunité unique de combiner innovation et sécurité, tout en bénéficiant de ressources pédagogiques pour comprendre et maîtriser ce nouvel univers financier », commente Catherine Nini, CEO de Bourse Direct.

Découvrez l’offre ETN de Bourse Direct,

rendez-vous sur https://www.boursedirect.fr/fr/etn-crypto

Les ETN Crypto sont des instruments financiers complexes avec un risque de perte en capital. Il est essentiel de s’informer sur ces produits et les risques associés en vous reportant à la documentation mise à votre disposition (document d'informations clés...).



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A propos de Bourse Direct :

Depuis 30 ans, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, rend les marchés financiers accessibles à tous.

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