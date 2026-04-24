Aduro Clean Technologies étend sa technologie Hydrochemolytic™ aux pétroles bruts paraffiniques

LONDON, Ontario, 24 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé aujourd’hui qu’à la suite d’essais à l’échelle du laboratoire, sa technologie Hydrochemolytic™ (HCT) a été étendue aux pétroles bruts à forte teneur en paraffine. Afin de protéger cette innovation, la Société a déposé une demande de brevet de continuation en partie (CIP) auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Principaux atouts

Dépôt d’une demande de brevet de continuation en partie (CIP) auprès de l’USPTO visant à étendre la protection de la propriété intellectuelle de HCT à la valorisation des pétroles bruts à forte teneur en paraffine.

Essais à l’échelle de laboratoire menés sur des matières premières de type « cire jaune » et « cire noire » provenant du bassin d’Uinta ont démontré que HCT produit un brut à faible teneur en cire, qui reste stable dans des conditions ambiantes.

Les bruts paraffiniques représentent, selon les estimations, entre 20 et 33 % de la production mondiale de pétrole brut ; toutefois, les contraintes liées au transport et au traitement limitent le nombre de raffineries à même de les traiter et réduisent leur valeur marchande effective.

Cette avancée rend possible une nouvelle application potentielle de HCT, qui vient s’ajouter à la valorisation du bitume lourd et au recyclage chimique des déchets plastiques, renforçant ainsi le positionnement de HCT en tant que technologie de plateforme applicable à divers hydrocarbures.

Le CIP vient compléter le portefeuille de brevets actuel de la Société, qui couvre les demandes déposées précédemment pour HCT dans les domaines de la valorisation du bitume et du recyclage chimique des déchets plastiques. Les premières expériences menées sur des échantillons de pétrole brut à forte teneur en paraffine, comprenant à la fois des matières premières de type « cire jaune » et « cire noire », provenant initialement du bassin d’Uinta dans l’Utah, ont démontré la capacité de HCT à réduire la teneur en cire et à produire un brut plus léger qui reste stable dans des conditions ambiantes à l’échelle du laboratoire, validant ainsi l’application technique de HCT aux pétroles bruts paraffiniques à forte teneur en cire.

Les pétroles bruts paraffiniques occupent une part importante et croissante de l’offre mondiale de pétrole. Une étude évaluée par des pairs publiée dans Energies estime qu’environ 16,4 à 27,1 millions de barils de pétrole brut riche en paraffine sont produits chaque jour, ce qui représente environ 20 à 33 % de la production mondiale de pétrole brut (Sousa et al., Energies, 2023, 16, 120). Ces matières premières sont de plus en plus prisées pour leurs propriétés de raffinage avantageuses, notamment leur faible teneur en soufre et en métaux, leur rendement élevé en diesel à indice de cétane élevé, ainsi que leurs performances exceptionnelles dans les applications liées aux huiles de base pour lubrifiants et au craquage catalytique fluide (CCF).

Malgré leur valeur intrinsèque, les bruts paraffiniques se heurtent à des contraintes structurelles qui limitent leur accès à différents marchés et leur pénétration sur ces derniers. Une teneur élevée en paraffine influe considérablement sur les propriétés d’écoulement à froid, ce qui se traduit par des points d’écoulement élevés et la formation de cire à température ambiante, rendant ainsi le brut incompatible avec les oléoducs conventionnels non chauffés. Le transport du pétrole brut paraffinique de la tête de puits vers les raffineries nécessite généralement une logistique spécifique, notamment des wagons isothermes, des réservoirs de stockage chauffés et/ou des équipements de déchargement équipés d’un système de chauffage à la vapeur ; autant d’éléments qui augmentent les coûts d’investissement, limitent l’accès au marché et réduisent la valeur obtenue.

Le bassin d’Uinta, situé dans le nord-est de l’Utah, aux États-Unis, illustre bien ces dynamiques. L’Utah, l’une des régions d’Amérique du Nord où la production de pétrole brut paraffinique connaît la croissance la plus rapide, a produit environ 185 000 barils quotidiens en 2025. La grande majorité de cette production provient du bassin d’Uinta (US Energy Information Administration). Des contraintes similaires en matière de transport et de traitement pèsent sur les principaux flux de paraffines à l’échelle mondiale, où les flux riches en paraffines provenant des régions productrices d’Afrique, d’Asie et de l’ex-Union soviétique sont confrontés à une situation comparable. En améliorant les propriétés de fluidité et en réduisant le recours à des solutions logistiques nécessitant un chauffage, des technologies telles que HCT peuvent contribuer à réduire les coûts de transport, à atténuer les difficultés logistiques et à élargir l’accès aux marchés en aval, favorisant ainsi une meilleure valorisation de la production de pétrole brut paraffinique.

Dans toutes ces régions, les opérateurs sont en quête de solutions de valorisation qui les aideront à se libérer de leur dépendance vis-à-vis d’infrastructures de manutention spécialisées et coûteuses. La technologie Hydrochemolytic™ d’Aduro est conçue pour pallier ces contraintes en facilitant la transformation moléculaire ciblée dans des conditions modérées, de manière à produire des pétroles bruts et des produits intermédiaires prêts à être transportés, qui conservent les qualités de raffinage avantageuses des hydrocarbures paraffiniques tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des moyens de transport à haute température et des infrastructures de collecte spécialisées.

« L’approche d’Aduro en matière de recherche repose sur la compréhension de la manière dont les voies de réaction fondamentales peuvent être appliquées à différents systèmes d’hydrocarbures », a déclaré Marcus Trygstad, responsable scientifique chez Aduro. « Nos travaux sur les pétroles bruts paraffiniques s’appuient sur les acquis que nous avons accumulés dans le domaine de la valorisation du bitume et du recyclage chimique des déchets plastiques. Grâce à des analyses à l’échelle du laboratoire menées sur plusieurs échantillons riches en cire, nous avons confirmé que la technologie Hydrochemolytic™ peut être appliquée à des structures paraffiniques à longue chaîne, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour améliorer à la fois la manutention et l’accès au marché. »

« Aduro continue à faire progresser sa plateforme technologique Hydrochemolytic™ à travers des applications ciblées qui répondent aux véritables défis mondiaux dans les secteurs de l’énergie et des matériaux », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Les pétroles bruts paraffiniques sont très répandus et ont une valeur intrinsèque, mais leur plein potentiel est souvent limité par des exigences excessives en matière de manutention et de traitement. Cet élargissement du champ d’application constitue une avancée concrète pour accroître la pertinence de notre technologie et ses possibilités d’application tout au long de la chaîne de valeur des hydrocarbures. Chaque nouvelle application que nous validons renforce la position de HCT en tant que plateforme technologique, améliore notre proposition de valeur et élargit l’éventail des marchés et des partenaires potentiels que nous pouvons cibler à long terme. »

L’extension de l’activité aux pétroles bruts paraffiniques témoigne de l’expansion continue de HCT sur les marchés adjacents des hydrocarbures, qui offrent d’importantes opportunités commerciales où la structure moléculaire détermine à la fois la rentabilité du transport et l’accès à la valeur ajoutée du raffinage. Bien qu’ils se distinguent des systèmes de bitume asphalénique, les bruts paraffiniques présentent des contraintes qui pèsent sur l’intensité en capital de la croissance de la production et sur le nombre de raffineries capables de les traiter. Les travaux d’Aduro visent à pallier ces limites grâce à une conversion moléculaire sélective visant à obtenir des formes plus facilement transportables et compatibles avec les raffineries. Il pourrait en résulter un impact économique considérable, tant en termes de réduction des coûts que d’augmentation de la valeur, du fait de l’amélioration des propriétés des pétroles bruts paraffiniques et de leur accès au marché.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur, et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures et à des coûts relativement bas. Cette approche novatrice permet de convertir des matières premières à faible valeur ajoutée en ressources adaptées au XXIe siècle.

Pour tout complément d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement Corporate / Relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Communications stratégiques auprès de KCSA

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des informations prospectives (collectivement dénommées les « déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes et américaines applicables en matière de valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations concernant le dépôt, le suivi et la décision finale relative à la demande de brevet de continuation en partie de la Société, ainsi que toute protection de la propriété intellectuelle qui en découlerait ; l’applicabilité de la technologie Hydrochemolytic™ (HCT) aux bruts paraffiniques sur la base d’essais à l’échelle du laboratoire ; l’interprétation des résultats obtenus à l’échelle du laboratoire et leur pertinence pour les activités de développement futures ; le potentiel de valorisation partielle des bruts paraffiniques afin d’améliorer leur transportabilité, leur manutention et leur compatibilité avec les raffineries ; les avantages attendus d’une telle valorisation, notamment une dépendance réduite vis-à-vis des infrastructures chauffées et un meilleur accès à des filières de produits à plus forte valeur ajoutée ; l’évolutivité, la faisabilité technique et la viabilité économique de l’application de HCT aux bruts paraffiniques ; ainsi que les programmes plus larges de la Société en matière de recherche et développement, d’usine pilote, d’usine de démonstration et de commercialisation, ainsi que le calendrier, le déploiement et le succès de ces programmes.

Les déclarations prospectives reposent sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction, notamment, sans toutefois s’y limiter : la reproductibilité des résultats obtenus à l’échelle du laboratoire sur différents types de bruts paraffiniques et à plus grande échelle ; l’hypothèse selon laquelle les performances à l’échelle du laboratoirepeuvent être révélatrices des performances futures à l’échelle pilote ou commerciale ; le développement et les performances continus de HCT ; la capacité à faire progresser la recherche vers les phases pilote, de démonstration et commerciale ; la disponibilité des ressources d’ingénierie, techniques et financières nécessaires pour soutenir les activités de mise à l’échelle et de développement ; le potentiel d’intégration de la technologie de la Société dans les infrastructures énergétiques et de raffinage actuelles à des conditions raisonnables sur le plan commercial ; et l’existence d’une demande du marché pour des solutions qui améliorent la manutention et la valorisation des bruts paraffiniques sans recourir à des infrastructures logistiques spécialisées ou chauffées.

Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux expressément ou implicitement mentionnés, notamment, sans toutefois s’y limiter : le risque que les résultats obtenus à l’échelle du laboratoire ne puissent être reproduits à l’échelle pilote, de démonstration ou commerciale ; les difficultés liées à la mise à l’échelle de la technologie ou à son optimisation pour des applications avec du pétrole brut paraffinique ; la nécessité de procéder à des essais et à une validation supplémentaires sur une gamme plus large de matières premières et de conditions d’exploitation ; l’incertitude concernant les rendements, les performances, la structure des coûts, les conditions d’exploitation et la rentabilité commerciale à plus grande échelle ; les changements des conditions du marché, y compris les écarts de prix du pétrole brut et les contraintes d’infrastructure ; la concurrence d’autres technologies de valorisation ou de traitement ; la disponibilité de capitaux pour soutenir le développement continu ; la capacité à obtenir la protection de la propriété intellectuelle ou à préserver la liberté d’exploitation ; les défis réglementaires et liés à l’obtention des autorisations ; les risques environnementaux, sanitaires et de sécurité associés à la mise à l’échelle ou à la commercialisation ; et la capacité de la Société à mettre en œuvre ses plans de développement et de commercialisation. D’autres risques et incertitudes sont décrits dans les dossiers publics de la Société, disponibles sur www.sedarplus.ca et www.sec.gov

Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. La Société décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser publiquement, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres circonstances, sauf si le droit l’exige.

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