Destinus franchit une étape décisive dans le développement de sa capacité de frappe à longue portée de nouvelle génération

AMSTERDAM, 24 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Destinus annonce la réussite d’un essai en vol majeur de son système de frappe de précision à longue portée, Ruta Block 2. Cet essai valide une architecture de lancement de nouvelle génération et confirme les performances de deux technologies clés : une configuration de propulseurs en ligne ainsi que des ailes et des surfaces de contrôle repliables. Des images embarquées ont confirmé le déploiement réussi des ailes en vol lors de la séquence de lancement et de transition.

Alors que les gouvernements européens réévaluent en urgence leur posture de défense et leurs besoins en matière de frappe à longue portée, l’architecture de Ruta Block 2 répond directement à un défi opérationnel majeur : déployer rapidement, de manière flexible et à grande échelle des systèmes de frappe puissants et de haute précision dans des environnements de conflit variés.

Le design compact de Ruta Block 2 ouvre une nouvelle approche du déploiement de capacités de frappe à longue portée. Là où les systèmes de génération précédente nécessitaient des lanceurs à plateforme ouverte et des ailes préassemblées, Ruta Block 2 peut être transporté, stocké et lancé depuis des modules scellés et conteneurisés. Cela se traduit directement par des délais de déploiement plus courts, une empreinte logistique réduite et la capacité d’opérer depuis un éventail plus large de plateformes.

L’importance de cet essai s’apprécie pleinement à la lumière de l’évolution entre Ruta Block 1 et Ruta Block 2. Ce dernier s’appuie sur la crédibilité opérationnelle déjà établie par son prédécesseur, Ruta Block 1, fournissant à Destinus des données de performance en conditions réelles ainsi qu’un savoir-faire industriel. Ruta Block 2 approfondit cette base éprouvée en permettant une compatibilité élargie avec différents lanceurs et un déploiement plus évolutif des systèmes de frappe à longue portée. Cette modification architecturale constitue une refonte volontaire visant à élargir les possibilités de déploiement et à accélérer leur mise en œuvre.

Ruta Block 1 a déjà démontré sa pertinence opérationnelle et atteint une production en série à une échelle significative. Son architecture actuelle repose sur des ailes fixées avant le lancement, deux propulseurs latéraux et un lancement depuis une plateforme ouverte.

Tim Moser, directeur technique de Destinus, a déclaré : « Cet essai valide Ruta Block 2 et marque la transition vers une architecture de lancement conçue pour un déploiement plus flexible et des capacités de frappe à longue portée plus évolutives. Une architecture de lancement plus compacte améliore le transport, le stockage, la densité d’emport et la flexibilité d’intégration sur des plateformes terrestres mobiles, des sites fixes et des plateformes maritimes. Elle favorise également une compatibilité élargie avec différents lanceurs et des concepts de déploiement plus évolutifs pour les systèmes de frappe à longue portée.

« Le succès de cet essai souligne également la valeur stratégique du modèle industriel intégré verticalement de Destinus. Les sous-systèmes clés ont été développés et fabriqués en interne, permettant une montée en cadence industrielle répondant aux exigences croissantes des clients du secteur de la défense. Alors que les gouvernements européens privilégient les capacités souveraines et la résilience des chaînes d’approvisionnement, le modèle de Destinus offre une voie sécurisée et indépendante vers des capacités de frappe de précision de pointe. »

Une vidéo de l’essai est disponible en suivant ce lien : https://www.destinus.com/post/destinus-achieves-key-milestone-in-next-generation-long-range-strike-capability

À propos de Destinus

Destinus est une entreprise européenne de technologie de défense spécialisée dans les systèmes de frappe et d’interception évolutifs. Elle développe et fabrique des missiles de croisière, des systèmes de roquettes guidées, des plateformes d’interception et des moteurs turbojets, en combinant autonomie, intégration de systèmes et production à l’échelle industrielle. Destinus opère dans plusieurs pays européens et se concentre sur la fourniture de systèmes à coût asymétrique, produits en grande série, adaptés aux environnements de conflits de haute intensité.

www.destinus.eu

Une vidéo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c276020-a7f7-44a9-9047-7d8b463a32f2