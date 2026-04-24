Bijoux orientaux à l’honneur sur les bords de Seine : la ville de Zhuji, centre perlier chinois, promeut son patrimoine et son industrie à Paris

PARIS, 24 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhuji, la « capitale chinoise de la perle », dans la province du Zhejiang, a fait ses débuts jeudi à Paris avec une exposition indépendante. Cet événement de promotion de l’industrie perlière de la commune de Shanxiahu, à Zhuji, s’est ouvert à l’Oriental Paris en mettant en lumière le rayonnement international de la ville dans la production et la culture des perles d’eau douce.

Organisé par la Zhejiang Pearl Industry Association (Association de l’industrie perlière du Zhejiang), l’événement a réuni neuf entreprises locales de renom, dont Pure Pearl, Ruans et Zhejiang Dongfang Shenzhou Pearl Group Co., Ltd., qui ont présenté près de 100 pièces d’art perlier d’une grande finesse.

L’exposition présente trois zones immersives spécialement conçues afin de mettre en valeur le patrimoine de la ville, la qualité supérieure de ses perles ainsi que le dynamisme de ses entreprises. Ensemble, elles retracent l’héritage culturel de Zhuji, berceau de la légendaire icône de beauté Xishi, et illustrent l’ensemble de la chaîne industrielle, de la culture écologique à l’innovation produit, tout en soulignant la position de Zhuji en tant que source de 73 % des perles d’eau douce mondiales.

L’un des temps forts de la journée a été l’inauguration officielle du Zhuji Pearl (Europe) Promotion Center, qui établit une plateforme d’exposition permanente et un canal commercial pour les perles de Zhuji en Europe, dans le cadre d’une initiative visant à accélérer le développement international des marques perlières chinoises.

L’événement a également accueilli une table ronde où des représentants des entreprises perlières de Zhuji et de grands créateurs français ont échangé des points de vue approfondis sur des thèmes tels que la transformation de la perle chinoise en une marque d’envergure mondiale, le design perlier, le récit culturel associé et les nouvelles tendances de consommation.

Chen Xiaying, présidente de la Zhejiang Pearl Industry Association, a déclaré lors de son discours que les perles de la commune de Shanxiahu représentent bien plus qu’une simple industrie. « Elles incarnent une culture et un savoir-faire profondément ancrés dans notre patrimoine. Nous perpétuons un savoir-faire ancestral en matière de perliculture tout en explorant l’innovation par la combinaison des matériaux, permettant ainsi aux perles orientales de rayonner d’un glamour moderne et diversifié. »

D’après les données officielles, le secteur perlier de la commune de Shanxiahu a dépassé les 50 milliards de yuans (environ 6,9 milliards de dollars américains) de valeur marchande en 2025, avec des produits exportés vers plus de 70 pays et régions, dont les États-Unis. Élément majeur de la stratégie « Go Global » de la ville de Zhuji à l’horizon 2026, sa participation à l’exposition parisienne offre à l’industrie perlière chinoise une vitrine de choix sur la scène internationale.

Source : Zhejiang Pearl Industry Association