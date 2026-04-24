Gestion agricole du Canada lance un ensemble de ressources gratuites sur la gestion des risques à l’intention des agricultrices et agriculteurs du Canada

OTTAWA, Ontario, 24 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion agricole du Canada a le plaisir d’annoncer le lancement de son nouvel ensemble de ressources sur la gestion des risques, une trousse d’outils pratique et gratuite conçue pour aider les agricultrices et agriculteurs du Canada à mieux comprendre, évaluer et gérer les risques dans un environnement d’exploitation de plus en plus incertain.

Les agricultrices et agriculteurs font face à des risques tous les jours, qu’il s’agisse de la production, des marchés, des personnes, des finances ou de l’environnement d’affaires en général. L’ensemble de ressources sur la gestion des risques constitue un point de départ simple, hors ligne, pour les entreprises agricoles qui souhaitent adopter une approche proactive et structurée de la gestion des risques, sans coûts ni complexité.

S’appuyant sur le même cadre éprouvé que notre plateforme numérique AgriBouclier, l’ensemble de ressources permet aux agricultrices et agriculteurs de prendre connaissance des principes fondamentaux de la gestion des risques à leur propre rythme, à l’aide d’outils qui leur sont familiers.

La trousse de ressources sur la gestion des risques comprend :

Guide de démarrage sur la gestion des risques – Améliorer votre compréhension du risque et du processus de gestion des risques.

– Améliorer votre compréhension du risque et du processus de gestion des risques. Feuille de calcul d’évaluation des risques (Modèle et exemple) – Relevez vos principaux risques et classez-les par ordre de priorité à l’aide d’une simple feuille de calcul.

(Modèle et exemple) – Relevez vos principaux risques et classez-les par ordre de priorité à l’aide d’une simple feuille de calcul. Plan d’action pour la gestion des risques (Modèle et exemple)– Transformez vos idées en étapes pratiques.



« La gestion efficace des risques consiste à anticiper les difficultés, à réduire les vulnérabilités et à placer l’entreprise dans une position qui lui permettra d’être résiliente à long terme" », explique Heather Watson, directrice générale de Gestion agricole du Canada. « Cet ensemble constitue pour les agricultrices et agriculteurs un moyen simple de commencer à élaborer un plan de gestion des risques. »

L’ensemble de ressources est idéal pour les agricultrices et agriculteurs qui débutent dans la gestion officielle des risques ou qui souhaitent renforcer leurs connaissances avant de passer à des solutions numériques plus exhaustives. Puis, lorsque les agricultrices et agriculteurs sont prêt(e)s à aller plus loin, il y a la plateforme AgriBouclier de Gestion agricole du Canada, qui s’appuie sur le même processus de base, mais qui comprend des évaluations plus approfondies, des pratiques recommandées par l’industrie et des options de planification supplémentaires.

L’élaboration de l’ensemble de ressources sur la gestion des risques a été rendue possible grâce au soutien de Financement agricole Canada (FAC).

L’ensemble de ressources sur la gestion des risques est disponible dès maintenant et peut être téléchargé gratuitement.

Téléchargez la trousse maintenant : https://www.fcc-fac.ca/fr/ressources/trousse-ressources-gestion-risque

Consultez nos autres programmes et outils de gestion des risques de portée nationale!

Liste de vérification pour la gestion proactive des risques sur la ferme - Vous cherchez un point de départ plus simple? Utilisez notre Liste de vérification pour la gestion proactive des risques sur la ferme afin de faire le point sur les outils et les pratiques actuellement utilisés et sur ceux que vous pourriez commencer à mettre en œuvre.

Racines du succès : Formation en gestion des risques – Le programme « Racines du succès » offre une formation dynamique conçue pour aider les producteurs à identifier, évaluer et anticiper les risques à l'aide de la plateforme AgriBouclier.

AgriBouclier : Plateforme d’évaluation et gestion des risques – L’AgriBouclier est une plateforme complète d'évaluation et d'atténuation des risques destinée aux agriculteurs au Canada, mise au point sous la direction de Gestion agricole du Canada. Il s'agit de la première plateforme à offrir une vision à 360° permettant d'évaluer les risques à la ferme et de mettre en place un plan pour les gérer.

À propos de Gestion agricole du Canada

Gestion agricole du Canada est un organisme national sans but lucratif qui se consacre à l’amélioration de la capacité de gestion des entreprises agricoles canadiennes. Grâce à la recherche, à la formation et à des programmes comme AgriBouclier, Gestion agricole du Canada aide les productrices et producteurs à bâtir des exploitations résilientes et tournées vers l’avenir.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Gestion agricole du Canada

Courriel : info@fmc-gac.com

Site web : www.fmc-gac.com

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