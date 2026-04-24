DEEP Robotics à la Foire de Hanovre : trois robots-chiens, un seul objectif

HANOVRE, Allemagne, 24 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lundi matin, à la Foire de Hanovre. Un robot quadrupède traverse le stand. Puis un deuxième. Puis un troisième. Tous proviennent de DEEP Robotics. Il ne s’agit pas de prototypes, mais de machines conçues pour être commercialisées. La foire se tient jusqu’au 24 avril. Plus de 2 900 exposants venus d’une cinquantaine de pays étaient présents cette année.

Discussions techniques approfondies avec des partenaires internationaux sur le stand de DEEP Robotics

L’entreprise a récemment remporté un iF Design Award. Mais le plus important, c’est ce que font ces robots quadrupèdes lorsqu’ils quittent le stand. DEEP Robotics ne se contente pas de vendre du matériel, elle propose une solution complète comprenant un robot, un logiciel et une chaîne de traitement des données. Trois modèles sont exposés : le LYNX M20, le X30, et le Lite3. Tous sont conformes aux normes européennes. Tous sont disponibles immédiatement.

Prenons l’exemple du LYNX M20. Mi-véhicule à roues, mi-robot bipède, il bascule entre ces deux modes en fonction du terrain. Équipé d’une caméra thermique, d’un détecteur de gaz et d’un capteur acoustique, il a été mis en service l’an dernier par une plateforme logistique européenne. La couverture des patrouilles a triplé et le temps de réponse aux incidents a diminué de 60 %. Il est opérationnel en permanence.

Le LYNX M20 Pro : une solution d’inspection industrielle de pointe

Le X30, quant à lui, intègre un LiDAR, des caméras à 360° et des capteurs thermiques. Les données d’inspection sont directement intégrées à un système de jumeau numérique : plusieurs unités X30 peuvent être pilotées depuis une seule console. Toutes les données sont stockées sur des serveurs européens, et nulle part ailleurs. DEEP Robotics affirme avoir déjà mené à bien plus de 10 projets sur cette plateforme. Par ailleurs, le Lite3 s’adresse aux développeurs. Ouvrez un navigateur, lancez une simulation, écrivez du code et déployez-le sur le robot. Sans configuration locale complexe.

Photo de l’équipe DEEP Robotics : solutions robotiques industrielles et de sécurité

Les robots-chiens de DEEP Robotics sont opérationnels depuis plusieurs mois dans des usines suisses et allemandes. Ils effectuent des tâches telles que la détection de fuites de gaz, le contrôle de surcharge et l’analyse de décharges partielles. Ils montent des escaliers, gravissent des rampes abruptes et traversent des tunnels. Pas de tests en laboratoire : ils interviennent directement sur le terrain.

L’objectif est de devenir le premier fournisseur de robots quadrupèdes du continent. Leurs performances se mesurent à l’aune des livraisons et des installations opérationnelles, et non à celle des articles de presse. Les robots stockés en entrepôt ne sont pas pris en compte.

À propos de DEEP Robotics

Depuis 2017, l’entreprise chinoise de pointe DEEP Robotics se spécialise dans la robotique quadrupède et humanoïde. Grâce à une technologie d’IA complète, elle domine le marché industriel mondial (n° 1 en 2025) dans plus de 50 pays et 1 200 scénarios d’utilisation.

Entreprise : DEEP Robotics

Interlocutrice : Vivian Chen

E-mail : chenlingjia@deeprobotics.cn

Site Internet : https://www.deeprobotics.cn/en

Ville : HANOVRE

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/931d20bc-5140-44d2-900f-b985fd4cdf1d/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7fbd41d3-5bbf-41bb-a68b-e21cea3516c3/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/322c4253-a2d1-42d4-ad18-703fe64dba1c/fr