Une nouvelle ère s’amorce en matière de confort des passagers et de croissance du réseau alors qu’Air Canada prend livraison de son premier A321XLR d’Airbus

Le transporteur aérien procède à l’acquisition de 30 appareils A321XLR de nouvelle génération

Ces appareils monocouloirs sont dotés de fauteuils entièrement inclinables, une première pour Air Canada, seul transporteur canadien à offrir ce produit

Leur configuration applique la nouvelle norme de conception cabine d’Air Canada, permettant de vivre à bord d’un monocouloir l’expérience qu’offre un gros-porteur



MONTRÉAL, 24 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a pris livraison aujourd’hui à Hambourg de son premier appareil A321XLR d’Airbus, un monocouloir de nouvelle génération conçu pour assurer avec efficience des liaisons plus longues tout en offrant un plus grand confort aux passagers. L’arrivée de cet appareil, loué à SMBC Aviation Capital, marque une étape importante dans la stratégie de renouvellement et de croissance du parc aérien d’Air Canada, puisque 30 appareils A321XLR (15 en location et 15 autres acquis directement d’Airbus S.A.S.) doivent intégrer le parc aérien au cours des prochaines années.





« Air Canada est en train de constituer l’un des parcs aériens les plus modernes et les plus performants de l’industrie, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret d’Air Canada. L’A321XLR d’Airbus introduit un nouvel élément dynamique à la stratégie de croissance d’Air Canada en renforçant considérablement notre capacité à lancer de nouvelles liaisons internationales et à améliorer notre offre sur les marchés existants. Doté d’une cabine plus silencieuse et plus confortable par rapport à la génération d’appareils qui l’a précédé, cet appareil qui change la donne sera bientôt mis en service pour les liaisons transatlantiques au départ de Montréal et de Toronto, et deviendra un pilier des principaux marchés transcontinentaux nord-américains. L’arrivée de l’A321XLR d’Airbus s’inscrit dans la modernisation de notre parc aérien, la poursuite de l’expansion de notre réseau et le rehaussement de l’expérience à bord, et marque un tournant décisif pour Air Canada. »

« SMBC Aviation Capital est ravie de livrer le premier de 15 appareils A321XLR à Air Canada, l’un des plus prestigieux transporteurs aériens au monde, a déclaré Barry Flannery, directeur commercial de SMBC Aviation. Cet appareil rehaussera l’expérience client avec un confort accru et un service bonifié, tout en apportant l’efficacité et la souplesse opérationnelle requises pour soutenir l’expansion mondiale d’Air Canada. Nous sommes heureux de soutenir notre précieux client, Air Canada, alors que la Société continue de lancer de nouvelles liaisons internationales exploitées avec l’A321XLR. »

« Air Canada est un pionnier de l’aviation nord-américaine, et nous sommes honorés de célébrer la livraison de son premier appareil A321XLR, a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif d’Airbus chargé des ventes d’avions commerciaux. En alliant l’autonomie requise pour les vols transatlantiques à une réduction importante de la consommation de carburant et des émissions de CO₂, l’A321XLR permettra à Air Canada de proposer de nouvelles liaisons ambitieuses avec une efficience sans précédent. Nous sommes très fiers de voir notre tout dernier appareil décoller en arborant l’emblématique feuille d’érable. »

L’A321XLR renforce la capacité d’Air Canada d’assurer de nouvelles liaisons transcontinentales et transatlantiques.

La nouvelle norme cabine axée sur un accueil chaleureux, qui offre aux clients calme, confort et convivialité, fait ses débuts à bord de l’A321XLR. En plus de proposer une prise pour appareils personnels à chaque siège, cette cabine est dotée du Wi-Fi rapide et gratuit pour les membres Aéroplan, d’un système de divertissements à bord avec des écrans de nouvelle génération plus grands et de la connectivité Bluetooth. La finition des matériaux employés a été soigneusement pensée, inspirée des paysages canadiens et conforme à l’image de marque du transporteur aérien et de son engagement en faveur de la qualité durable. Une première pour Air Canada : l’A321XLR propose une expérience de classe Signature Air Canada dans un monocouloir, avec 14 fauteuils entièrement inclinables.

Maintenant qu’elle a obtenu sa certification de Transports Canada et qu’elle a mis son appareil en service, Air Canada prévoit d’intégrer progressivement l’A321XLR à son horaire de vols afin de soutenir la croissance de l’ensemble de son réseau. Les caractéristiques de rendement et d’autonomie de l’appareil sont tout indiquées pour répondre aux variations saisonnières de la demande et tirer parti des nouveaux débouchés.

Cette livraison marque la plus récente étape du programme pluriannuel de modernisation du parc aérien d’Air Canada, qui met l’accent sur l’expérience client, la résilience opérationnelle et l’amélioration de l’efficience énergétique par rapport aux appareils d’ancienne génération. Cela témoigne de l’engagement de la société aérienne en faveur d’une croissance prudente, d’investissements continus dans ses produits et d’une exécution rigoureuse. En plus de l’A321XLR, Air Canada a annoncé la commande de huit appareils A350-1000, dont la livraison devrait commencer en 2030, et de 14 appareils 787-10 Dreamliner de Boeing. La Société continue en outre de prendre livraison des A220 d’Airbus construits au Canada : il reste 23 appareils à livrer sur sa commande ferme de 65 appareils. Cinq appareils 737 MAX de Boeing supplémentaires, en location, sont également entrés en service en 2026.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires – au nombre de 45 – et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d’hôtels, de vols, de croisières, d’excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».



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