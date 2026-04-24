Außerordentliche Hauptversammlung beschließt öffentliches Teilrückerwerbsangebot und Einziehung der zurückerworbenen Aktien

Düsseldorf, 24. April 2026. Die außerordentliche Hauptversammlung der Cliq Digital AG („CLIQ“ oder die „Gesellschaft“) (ISIN DE000A35JS40), die auf Verlangen der Aktionärin Dylan Media B.V. heute stattfand, hat erwartungsgemäß einen Beschluss über eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung von bis zu 2.987.012 (entspricht bis zu 51 % des Grundkapitals der Gesellschaft) im Rahmen eines öffentlichen Teilrückerwerbsangebots zu erwerbender eigener Aktien mit einer Mehrheit von 94,99 % der vertretenen Stimmen gefasst. Damit haben die Aktionäre der Gesellschaft die Grundlage für die Durchführung eines öffentlichen Teilrückerwerbsangebots geschaffen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, das Teilrückerwerbsangebot nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung durchzuführen. Die Einzelheiten hierzu wird die Gesellschaft zu gegebener Zeit separat bekanntgeben.

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