Communiqué de mise à disposition du document d'enregistrement universel 2025 d'iliad S.A

Communiqué de presse

Paris, le 24 avril 2026

Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2025 d’iliad S.A.

information réglementée

Le document d’enregistrement universel d’iliad S.A. a été déposé le 24 avril 2026 auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »), en sa qualité d’autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l’article 9 dudit règlement.



Il intègre notamment :

le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;

le rapport de durabilité (CSRD) ;

les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés d’iliad S.A. au 31 décembre 2025 ;

le rapport de certification des informations en matière de durabilité.

Le document d’enregistrement universel est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation applicable. Il peut être consulté sur le site internet de la Société www.iliad.fr dans la rubrique « Investisseurs », section « Groupe iliad > information réglementée > Document d’enregistrement universel ».

La version anglaise du document d’enregistrement universel sera disponible prochainement.

À propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17700 collaborateurs au service de 52 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros en 2025. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin 2025, 23,3 millions abonnés. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin 2025 plus de 13,0 millions abonnés. En Pologne, le Groupe est un opérateur convergent intégré et le Groupe comptait à fin 2025 15,6 millions abonnés. Le Groupe iliad est en 2025, le 5ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et le 5ème opérateur internet fixe.



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