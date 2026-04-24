SAVENCIA : Descriptif du programme de rachat par SAVENCIA SA de ses propres actions

SAVENCIA SA

Société Anonyme

au capital de 14 032 930 euros

Siège Social : 42 rue Rieussec - 78220 VIROFLAY

847 120 185 RCS VERSAILLES

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT PAR SAVENCIA SA

DE SES PROPRES ACTIONS APPROUVE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE

MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

DU 23 AVRIL 2026

Date de l’Assemblée Générale des actionnaires appelée à autoriser le programme de rachat d’action



Répartition par objectifs des titres de capital détenus

Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 23 avril 2026.

Au 17 avril 2026, sur un total de 1.127.323 titres auto-détenus directement par SAVENCIA S A.

735.566 titres sont affectés à la mise en œuvre des programmes de stock-options ou d’actions gratuites,

381.925 titres sont affectés à la remise ultérieure dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe,

9.832 titres sont affectés à l’animation du cours dont la totalité dans le cadre du contrat de liquidité.



3. Objectifs du présent programme de rachat



L’attribution de ces actions aux cadres dirigeants et/ou mandataires sociaux et/ou salariés de la Société ou des sociétés affiliées dans le cadre de plans d'option d'achat d'actions, ou l'attribution d'actions gratuites aux salariés et /ou mandataires sociaux de la société ou des sociétés affiliées,

La couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur,

L’annulation de tout ou partie de ces actions,

L'animation du marché des titres de la Société, cette animation étant réalisée par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers,

La conservation de ces actions et leur remise ultérieure en échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe dans la limite de 5% du capital.



4. Part maximale du capital susceptible d’être acquise, nombre maximal et caractéristiques des titres, prix maximum d’achat

La présente opération concerne les actions de la Société SAVENCIA S A

(code ISIN FR 0000120107) cotées à la Bourse d’Euronext Paris.

La part maximale du capital que SAVENCIA S A est susceptible de détenir est de 10 %. Compte tenu des actions déjà auto-détenues, le nombre maximal susceptible d’être acquis est de 275.970 actions. Le prix maximum d’achat autorisé est de 140 euros.

5. Durée du programme de rachat

La durée du programme de rachat d’actions est de 18 mois à compter de l’Assemblée Générale du 23 avril 2026, soit jusqu’au 23 octobre 2027. Le présent programme annule et remplace le précédent programme autorisé par l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 24 avril 2025.

Pièce jointe