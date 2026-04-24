CRCAM SUD RHONE ALPES - AVIS FINANCIER - RESULTATS AU 31 MARS 2026

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES

SOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLE

Au capital actuel de 69 689 007,75 euros

Siège social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9

402 121 958 RCS GRENOBLE

Une structure financière solide pour poursuivre l’accompagnement de nos clients et soutenir l’économie du territoire

Information financière trimestrielle : Résultats au 31 mars 2026

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a, dans sa séance du 24 avril 2026, arrêté les comptes au 31 mars 2026.

Activité Commerciale







Chiffres clés (en millions €) 31/03/2025 31/03/2026 Variation Encours de crédits 20 638 21 029 + 1,9% dont crédits habitat 13 685 13 934 + 1,8% Encours collecte 27 072 28 047 + 3,6 % Nombre de contrats assurance

et prévoyance 551 539 562 619 + 2,0 %

Activité Crédit

Les encours de crédits ont progressé de 1,9% entre mars 2025 et mars 2026 du fait d’une activité crédits sur une bonne dynamique depuis plusieurs trimestres. Les crédits habitat contribuent largement à cette reprise avec une hausse de l’encours de 1,8% sur la période.

Témoin de cette amélioration, les réalisations de crédits au cours du premier trimestre 2026 atteignent 664M€ en hausse de 12,1% vs T1 2025.

Activité Collecte

L’encours de collecte atteint 28,0 milliards d’euros, en croissance de + 3,6 % sur un an.

La collecte bilan progresse de 1,8% sur 12 mois tandis que la collecte assurance-vie progresse de 7,8% bénéficiant toujours des effets d’arbitrage entre la collecte bilan (DAT et livrets réglementés) et les placements plus rémunérateurs de l’assurance-vie.

Activité Assurance et prévoyance

Le portefeuille de contrats IARD et Prévoyance progresse de + 2,0 % pour dépasser les 562 000 contrats à fin mars 2026, avec plus de

20 000 nouveaux contrats souscrits sur le 1er trimestre, un niveau comparable au premier trimestre 2025.

Développement fonds de commerce

Le stock de dépôts à vue continue de progresser et atteint 660 060 comptes à fin mars, soit une évolution de + 2,7 % sur un an. La nouvelle offre ma banque au quotidien, lancée fin 2021, équipe désormais plus de 173 000 clients. La Caisse régionale compte désormais près de 400 000 sociétaires, en progression de + 2,2% sur un an.



Résultats financiers

Chiffres clés (en millions €) 31/03/2025



31/03/2026



Variation Produit Net Bancaire (PNB) 89,9 100,5 +11,8% Charges de fonctionnement -69,9 -72,3 +3,5% Résultat Brut d’Exploitation 20,0 28,2 +41,1% Coefficient d’Exploitation 77,7 % 71,9 % - 5,8 pts Résultat Net Social 6,4 12,7 + 100,1% Résultat Net Consolidé (RNPG) 6,2 13,1 + 109,6%

Le PNB de la Caisse régionale Sud Rhône Alpes s’établit à 100,5 M€ au 31 mars 2026, en hausse de 11,8% sur un an. Les revenus liés aux commissions sont en hausse de 1,8% par rapport au premier trimestre 2025. La marge d‘intermédiation progresse de 32,5% illustrant l’impact positif du nouveau contexte de taux avec une pentification de la courbe (taux courts plus bas que les taux longs).

Les charges de fonctionnement, d’un montant de 72,3 M€, enregistrent un accroissement de + 3,5 % sur un an lié notamment à la hausse des charges de personnel et des engagements sociaux, ainsi qu’à l’augmentation des charges de fonctionnement.

Le coût du risque atteint 9,4 M€ sur le trimestre (versus 10,4 M€ en 2025). Le niveau de provisions sur les dossiers individuels reste élevé. Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours atteint 1,99% vs 1,78% en 2025 illustrant des difficultés pour certains agents économiques.

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social à fin mars 2026 s’établit à 12,7 M€ en hausse de 100,1 % sur un an.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s’établit à 13,1 M€, en hausse de 109,6% par rapport à mars 2025.





Structure financière



La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 16,5 Md€, représentant environ 60 % du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 127,6 % au 31 mars 2026. Les prêts octroyés à la clientèle représentent près de 76 % du bilan. En incluant la collecte hors bilan, le total des avoirs de nos clients s’élève à 28 Md€ démontrant ainsi largement la couverture des besoins de financement de nos territoires qui s’élèvent à 21 Md€.

L’endettement de marché court terme est de 1,4 Md€, couvert par les réserves de liquidité (titres liquéfiables, créances mobilisables BCE) d’une valeur de 4 Md€. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 110,9% pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 110,8 % au 31/03/2026.

Nos fonds propres prudentiels, composés en quasi-intégralité de Core Tier one, s’élèvent à 1,95 Md€ (données 31/12/2025). La Caisse

régionale dispose d’un niveau de solvabilité élevé avec un ratio CRD5 à 23,92%.

Certificat Coopératif d’Investissement (CCI)



Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s’élève à 197,5€ au 31/03/2026, en hausse de 4,49 % depuis le début de l’année et de 34,81 % sur 12 mois glissants.







L’Assemblée Générale de la Caisse Régionale du 27/03/2026 a validé le versement d’un dividende de 6,27 euros par CCI le 1er juin 2026.











Perspectives 2026



L'année s'annonce riche en défis et en opportunités. Dans ce contexte, la Caisse régionale ainsi que le Groupe Crédit Agricole réaffirment leur volonté d'accompagner tous les clients, sur tous leurs univers de besoins et via tous les canaux. Le développement digital constituera ainsi l'une de nos priorités majeures, en complément de notre présence de proximité. Le lancement récent du parcours habitat 100% digital avec un accord de principe en quelques minutes en est une belle illustration.







Par ailleurs, face aux grandes transitions qui transforment nos territoires – énergie verte, agriculture, tourisme et mobilité douce – nous poursuivons nos efforts pour financer, conseiller et connecter les acteurs économiques. Notre objectif : accompagner durablement la transformation de notre territoire.











Forte de son modèle mutualiste robuste et diversifié, la Caisse Régionale poursuit cette trajectoire avec la même ambition : être un banquier-assureur utile, engagé et proche de tous.





Retrouvez toutes les informations réglementées

Sur le site de la Caisse régionale www.ca-sudrhonealpes.fr

Compartiment C — ISIN : FR0000045346

Responsable de l’information financière : Cloé NEFUSSI - E-mail : cloe.nefussi@ca-sudrhonealpes.fr

Pièce jointe