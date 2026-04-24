INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Le 21 avril 2026

Communiqué de presse

Modification du calendrier financier

Exercice 2025/2026

Ascencio annonce la modification de son calendrier financier relative à la date de publication de ses résultats semestriels pour l’exercice 2025/2026.

Celle-ci est avancée au lundi 18 mai 2026, au lieu du mercredi 20 mai 2026.

Nouveau calendrier financier

Rapport financier semestriel au 31 mars 2026

18 mai 2026 (17h40)

18 mai 2026 (17h40) Déclaration intermédiaire au 30 juin 2026

22 juillet 2026 (17h40)

22 juillet 2026 (17h40) Communiqué annuel au 30 septembre 2026

25 novembre 2026 (17h40)

25 novembre 2026 (17h40) Assemblée générale ordinaire 2025/2026

29 janvier 2027 (14h30)

Pièce jointe