Modification du calendrier financier - Exercice 2025/2026  

 | Source: Ascencio SA Ascencio SA

INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Le 21 avril 2026

Communiqué de presse

Modification du calendrier financier

Exercice 2025/2026

Ascencio annonce la modification de son calendrier financier relative à la date de publication de ses résultats semestriels pour l’exercice 2025/2026.

Celle-ci est avancée au lundi 18 mai 2026, au lieu du mercredi 20 mai 2026.

Nouveau calendrier financier

  • Rapport financier semestriel au 31 mars 2026
    18 mai 2026 (17h40)
  • Déclaration intermédiaire au 30 juin 2026
    22 juillet 2026 (17h40)
  • Communiqué annuel au 30 septembre 2026
    25 novembre 2026 (17h40)
  • Assemblée générale ordinaire 2025/2026
    29 janvier 2027 (14h30)

Pièce jointe


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CP - Modification calendrier financier - FR
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