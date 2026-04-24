INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Le 21 avril 2026
Communiqué de presse
Modification du calendrier financier
Exercice 2025/2026
Ascencio annonce la modification de son calendrier financier relative à la date de publication de ses résultats semestriels pour l’exercice 2025/2026.
Celle-ci est avancée au lundi 18 mai 2026, au lieu du mercredi 20 mai 2026.
Nouveau calendrier financier
- Rapport financier semestriel au 31 mars 2026
18 mai 2026 (17h40)
- Déclaration intermédiaire au 30 juin 2026
22 juillet 2026 (17h40)
- Communiqué annuel au 30 septembre 2026
25 novembre 2026 (17h40)
- Assemblée générale ordinaire 2025/2026
29 janvier 2027 (14h30)
Pièce jointe