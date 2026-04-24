SAVENCIA : Communiqué de mise à disposition du Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise relatif à l’exercice 2025

Communiqué de mise à disposition du

Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise relatif à l’exercice 2025

La société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise relatif à l’exercice 2025.

Le Rapport sur le Gouvernement d’Entreprise peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse www.savencia-fromagedairy.com, dans la rubrique « information réglementée ».

Viroflay, le 24 avril 2026

Pièce jointe