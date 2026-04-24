Ipsos : Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote - Mars 2026

 | Source: IPSOS IPSOS

24 avril 2026

PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE

Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’AMF

Date

 		Nombre d’actions composant le capital

 		Nombre total de droits de vote
théoriques*exerçables**
31 mars 202643 203 22549 452 79648 800 292

* Ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote, conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote.

** A titre d’information, nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.

Ces informations sont également disponibles sur le site Internet d’Ipsos, rubrique « Information Réglementée » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

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