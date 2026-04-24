Assemblée Générale Mixte du 24 avril 2026

➢Approbation d’un dividende de 7,20 euros par action, en augmentation de + 2,9 % ;

➢ Nominations de M. Pablo Isla, Mme Anna Lenz et Mme Christel Bories en qualité

d’administrateurs ;

➢ Renouvellement des mandats d’administrateurs de MM. Jean-Paul Agon et Patrice

Caine. À la suite du renouvellement de son mandat d’administrateur par l’Assemblée,

Monsieur Jean-Paul Agon est confirmé dans ses fonctions de Président du Conseil

d’Administration ;

➢ Interventions de M. Nicolas Hieronimus, Directeur Général, sur la double performance du Groupe, financière et extra-financière, et la stratégie pour les années à venir, et de M. Samuel du Retail, Directeur Général IA – Data – Services partagés, sur l’accélération de l’intelligence artificielle.

L’Assemblée Générale Mixte de L’Oréal s’est tenue ce jour à Paris sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Agon, Président du Conseil d’Administration. Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil, et notamment :

▪Détail du dividende et mise en paiement

L’Assemblée a décidé la distribution d’un dividende de 7,20 euros par action. Ce dividende est porté à 7,92 euros pour les actions inscrites continûment au nominatif depuis le 31 décembre 2023 au plus tard et jusqu’à la date de mise en paiement. Le détachement du dividende interviendra le 29 avril 2026 pour une mise en paiement le 4 mai 2026.

▪Évolution de la composition du Conseil d’Administration

L’Assemblée a approuvé les nominations de M. Pablo Isla, Mme Anna Lenz et Mme Christel Bories pour une durée de quatre ans. À l'issue de cette Assemblée, le Conseil d’Administration est composé de 18 administrateurs (dont 16 nommés par l’Assemblée Générale et 2 administrateurs représentant les salariés). Il comprend1 56 % d’administrateurs indépendants et 44 % de femmes.

▪Confirmation de la Présidence du Conseil

Le renouvellement de son mandat d’administrateur par les actionnaires a rendu effective la reconduction de Monsieur Jean-Paul Agon dans ses fonctions de Président du Conseil d’Administration décidée par le Conseil le 12 février dernier.

Monsieur Jean-Paul Agon a remercié les actionnaires pour leur confiance et leur a donné rendez-vous pour la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le mercredi 21 avril 2027.

L’événement a été diffusé en direct sur le site internet de la Société. Le résultat détaillé des votes et la rediffusion seront disponibles sur le site www.loreal-finance.com.

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titre L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com .



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À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 40 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 95 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e- commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 44,05 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 22 centres de recherche répartis dans 9 hubs régionaux à travers le monde, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et plus de 8 000 talents du digital, de la tech et de la data, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

En 2025, le magazine Fortune a nommé L'Oréal entreprise la plus innovante d'Europe, parmi 300 entreprises, dans un classement couvrant 21 pays et 16 secteurs d'activité en Europe.

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