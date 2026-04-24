Publication du rapport annuel 2025 et convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2026

Gand, 24 avril 2026 – 20h00 – Communiqué de presse / Information réglementée

Suite à la publication de ses résultats annuels le 27 mars 2026 et à l'annonce de l'assemblée générale qui se tiendra le 27 mai 2026, ABO-Group publie aujourd'hui son rapport annuel pour 2025. Le rapport annuel peut être consulté sur le site Internet d'ABO-Group : www.abo-group.eu

Vous y trouverez également ces documents suivants :

Convocation à l'assemblée générale 2026

Information pour l'actionnaire

Procuration pour l'assemblée générale ordinaire 2026

Comptes annuels statutaires 2025

Rapport du commissaire sur les comptes statutaires 2025

Rapport du commissaire sur les comptes consolidés 2025

Politique de remuneration ABO-Group Environment

Pour une mise à jour concernant le dossier ABN Amro, nous renvoyons à notre rapport annuel 2025, chapitre 6 « Comptes annuels consolidés », point 2.29 « Événements survenus après la date de clôture ».

À propos d’ABO-Group Environment

Fondé en 1995 en tant que bureau de conseil spécialisé en études de sol, ABO-Group est devenu un bureau d'ingénierie international spécialisé dans tous les aspects de l'environnement et des sols : qualité, réutilisation et assainissement, géotechnique et surveillance, écologie et patrimoine culturel.

ABO-Group opère via ses filiales semi-indépendantes en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Avec plus de 850 experts, le groupe dispose de la technologie, de l'expertise et de l'envergure nécessaires pour offrir des solutions complètes pour les projets les plus exigeants. Ses clients sont actifs dans des secteurs tels que la construction, les infrastructures, l'exploitation minière et les matières premières, l'énergie et l'eau, couvrant toutes les étapes, de l'évaluation et la conception à l'exécution et la maintenance. ABO-Group Environment est cotée sur EURONEXT Bruxelles et EURONEXT Paris. Pour une description plus détaillée des activités d'ABO-Group Environment, visitez le site www.abo-group.eu.

Pour plus d'informations :

Els De Keukelaere1

DF ABO-Group Environment

els.dekeukelaere@abo-group.eu

T.: +32 (0) 475 327 766

Ce communiqué de presse est disponible sur notre site web : www.abo-group.eu

1 En tant que représentante permanente d’une société de gestion.





Pièce jointe