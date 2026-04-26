PetPivot annonce une réduction de 20 $ sur ses AutoScooper 11 et AutoScooper 12 Lite pour la Fête des Mères

PARIS, 26 avr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PetPivot, la marque américaine de technologies pour animaux de compagnie, lance une promotion spéciale Fête des Mères sur ses AutoScooper 11 et AutoScooper 12 Lite : une réduction de 20 $ est offerte du 29 avril au 10 mai 2026. Cette campagne met en avant l’engagement de la marque à faciliter la vie des propriétaires d’animaux au quotidien, notamment pour les mères qui gèrent de front les besoins du foyer et ceux de leurs compagnons à quatre pattes.

Ces deux modèles sont conçus dans le but de simplifier le nettoyage régulier du bac à litière grâce à un fonctionnement automatisé. Contrairement à de nombreux accessoires connectés pour animaux, ces modèles fonctionnent sans Wi-Fi, application mobile ni abonnement. Aucun frais récurrent, compte requis ni mise à jour du micrologiciel n’est nécessaire pour accéder aux fonctionnalités principales, ce qui garantit une utilisation simple et immédiate.

La sécurité est au cœur de leur conception.

La version la plus récente, l’AutoScooper 12 Lite, est équipée d’un système de sécurité mécanique conçu pour surveiller les chats pendant son fonctionnement. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Détection en temps réel par 11 capteurs : sept paires infrarouges et quatre capteurs à effet Hall détectent instantanément les mouvements ; arrêt immédiat du cycle si un chat entre dans le bac.

sept paires infrarouges et quatre capteurs à effet Hall détectent instantanément les mouvements ; arrêt immédiat du cycle si un chat entre dans le bac. Protection mécanique anti-pincement : une structure à demi-engrenage empêche physiquement tout risque lié à la rotation.

une structure à demi-engrenage empêche physiquement tout risque lié à la rotation. Conception ouverte avec marchepied : empêche tout enferment accidentel du chat ; le marchepied intégré offre une plateforme stable qui facilite l’entrée et la sortie des chats de toutes tailles âgés de plus de 3 mois.

empêche tout enferment accidentel du chat ; le marchepied intégré offre une plateforme stable qui facilite l’entrée et la sortie des chats de toutes tailles âgés de plus de 3 mois. Système Plug-and-Play : aucun Wi-Fi, application ou compte requis. Commandes physiques uniquement.



La promotion présente ces deux modèles pour la Fête des Mères comme des cadeaux pratiques privilégiant commodité, hygiène et fiabilité. Tous les modèles sont en stock et disponibles pour une expédition immédiate pendant la période promotionnelle sur petpivot.com.

À propos de PetPivot

PetPivot conçoit des produits de soins pour animaux autonomes, axés sur la sécurité, la simplicité et le contrôle par l’utilisateur. Privilégiant la fiabilité à long terme, sa gamme AutoScooper assure une gestion automatisée de la litière sans application mobile obligatoire, dépendance au cloud ni frais récurrents.

Contact médias

Charlene Gao

charlene.gao@digimentumpr.com

petpivot.com

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